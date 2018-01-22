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Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi?

Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi?

Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi?

Oldukça şifalı ve lezzetlidir ama o kokusu yok mu o kokusu... İnsanı öldürüyor be kardeşim! Ama durun, buna da çözüm bulduk sevgili okur.

Lahanayı haşlama esnasında yayılan o kötü kokudan kurtulmanın yolu yine mutfaktan geçiyor. Bir adet elma ile bu işi kökten çözebilirsiniz.

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Lahananın kokusunu yok eden elma aynı zamanda lahananın daha kolay sindirilmesine yardımcı oluyor.

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Elmanın kabuklarını ince olacak şekilde soyun.

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Lahananın haşlandığı tencereye elma kabuklarını ekleyin ve lahana pişene kadar kabukları tencereden çıkarmayın.

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İşte bu kadar basit. Denediğinizde etkisini hemen göreceksiniz! "Evde elma yok ki" diyenler hiç üzülmesin çünkü bu kokuyu yok etmenin farklı yolları da var;

Lahana suyuna bir miktar süt ekleyin. Bu da kokuyu yok etmek için son derece etkili bir yöntemdir.

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Lahana suyuna birkaç adet defne yaprağı atabilirsiniz.

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Lahanaları bir gece önceden tuzlu suda bekletebilirsiniz.

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