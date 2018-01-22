Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi?

Oldukça şifalı ve lezzetlidir ama o kokusu yok mu o kokusu... İnsanı öldürüyor be kardeşim! Ama durun, buna da çözüm bulduk sevgili okur.

Lahanayı haşlama esnasında yayılan o kötü kokudan kurtulmanın yolu yine mutfaktan geçiyor. Bir adet elma ile bu işi kökten çözebilirsiniz.

Lahananın kokusunu yok eden elma aynı zamanda lahananın daha kolay sindirilmesine yardımcı oluyor.

Elmanın kabuklarını ince olacak şekilde soyun.

Lahananın haşlandığı tencereye elma kabuklarını ekleyin ve lahana pişene kadar kabukları tencereden çıkarmayın.

İşte bu kadar basit. Denediğinizde etkisini hemen göreceksiniz! "Evde elma yok ki" diyenler hiç üzülmesin çünkü bu kokuyu yok etmenin farklı yolları da var;

Lahana suyuna bir miktar süt ekleyin. Bu da kokuyu yok etmek için son derece etkili bir yöntemdir.

Lahana suyuna birkaç adet defne yaprağı atabilirsiniz.

Lahanaları bir gece önceden tuzlu suda bekletebilirsiniz.