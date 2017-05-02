Limon Kabuğundan Kek, Beyaz Pirinçten Sadece Pilav Olur Sanmayın! Evde Kimyasallar Kullanmadan Temizlik Yapmanın 9 Yolu

Kimyasal maddelerin yüzeylerde kalıcı olduğu son yıllarda en çok tartışılan konulardan. Aslında kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan da temizlik yapılıyor. Nasıl mı?

1. Camlarınızı ayna gibi parlatmak için beyaz sirke yetip de artıyor bile.

Özellikle parmak izleri, diş macunu parçaları, kir, toz, yağ derken evin camlı kısımları sürekli kirleniyor. Bununla başa çıkmak için de doğal yoldan kolay bir çözüm mevcut. Boş bir sprey şişesine beyaz sirke koyup cama sıkarak işe başlayabilirsiniz. Beş dakika bekledikten sonra temiz bir bezle sirkeyi silerseniz camlarınız parıl parıl olacak.

2. Karbonat ve sirkenin birleşimiyle çıkmayacak ocak lekesi yok!

Eğer ocağınız ankastre veya camlı yüzeyse lekelerden kurtulmak zaman alıyor. Silmek, ıslatmak ve benzeri yöntemlerle tam olarak temizlenmiyor. Sirke ve karbonatın birleşimi ise bu işin kesin çözümü. Bir çay kaşığı kadar karbonatı, 1 çay bardağı sirke ile karıştırın. Bir sprey şişesine aktarıp, sıkın. Ardından kağıt havluyla silin. Lekelerin nasıl da kolay çıktığına inanamayacaksınız.

3. Lavabolar için ise en iyi çözüm karbonat ve limon!

Bu işlem ihtiyacınız olanlar bir fırça, limon ve karbonat. Bu üçlü sizi büyük bir dertten kurtaracak. Limonların suyunu sıkıp karbonatla karıştırıp lavaboya dökün. Fırça yardımıyla ovaladıktan sonra biraz beklemeye alın. Sonra da bol suyla arındırma... Bu güzelliğin karşısında şaşıp kalacaksınız.

4. Deriler için büyük sır: Muz kabuğu!

Evinizde bulunan deri eşyaları özellikle koltuk gibi ve hatta deri ayakkabılarınızı da muz kabuğunun iç kısmıyla ovabilirsiniz. Daha sonra temiz ve hafif ıslak bir bezle silip kurumaya bırakın. Derinin nasıl parladığını görünce küçük dilinizi yutacaksınız.

5. Çileden çıkaran fırın kirleri için portakal kabuğu, karbonat ve sirke!

Fırın içinde oluşan lekeler özellikle yüksek ısıya maruz kaldıkları için çok zor temizleniyor. Bunun da kolay bir çözümü var. Portakal kabuğu rendesi, karbonat ve sirkeyi sprey şişesine doldurduktan sonra biraz bekletiyorsunuz. Sonra da fırın yüzeyine sıkıp bir süre daha bekliyorsunuz. Temiz bir bezle silerken o çile veren kirlerin tamamen çıktığını göreceksiniz.

6. Metal ve bakır eşyaların kurtarıcısı limon!

Evinizde paslanmaya yüz tutmuş, rengi bozulmuş metal ve bakır eşyalarınız varsa onları limonla ovmak harika bir parlatma çözümü olacak. Ovma işlemi bittikten sonra nemli bez ile kalıntıları silin ve işlem tamam :)

7. Şişelerden çıkmayan lekelere beyaz pirinç

Diplerinde lekeler olan şişeler, vazolar gibi cam eşyalarınız için çok kolay bir yöntem var. Bir avuç kadar beyaz pirinci şişenin içine koyduktan sonra biraz sıcak su ekleyip 15 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra bol suyla yıkayıp çalkalayarak harika camlar elde edeceksiniz.

8. Yerleri silmek için limon suyu ve limon tuzu yeter de artar bile!

Fayans ve karoların temizliği için harika bir yöntem biliyoruz. Limon suyu, birkaç limon tuzu ve elma sirkesi ile hazırlayacağınız karışımla yerleri parıl parıl yapabilirsiniz. Eğer güzel koksun derseniz karışımın içine sevdiğiniz bir yağ esansı misal lavanta ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi parkelerde denemeyin, sadece fayanslara özel.

9. Halı temizliği için ise müthiş bir sır veriyoruz!

Halı sadece halıcılarda temizlenir diye bir kural yok. Evde de hızlıca temizlemenin yolları var. Bir kabın içerisinde 1 çay bardağı ılık su, 1 fincan sirke, birkaç damla lavanta yağı, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1/2 adet rendelemiş doğal beyaz sabun ilave edip güzelce karıştırın. Büyük sırrımız hazır. Uygulaması ise önce halıyı süpürerek başlıyor. İyice süpürülen halıya hazırladığınız karışıma sokulmuş bir fırçayla girişebilirsiniz. Karışıma batıra batıra halıyı silmeye devam edin. Birkaç saat halılarınızı kurumaya bırakın. İşte her şey tamam <3