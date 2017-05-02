YEMEK

Limon Kabuğundan Kek, Beyaz Pirinçten Sadece Pilav Olur Sanmayın! Evde Kimyasallar Kullanmadan Temizlik Yapmanın 9 Yolu

Limon Kabuğundan Kek, Beyaz Pirinçten Sadece Pilav Olur Sanmayın! Evde Kimyasallar Kullanmadan Temizlik Yapmanın 9 Yolu

Limon Kabuğundan Kek, Beyaz Pirinçten Sadece Pilav Olur Sanmayın! Evde Kimyasallar Kullanmadan Temizlik Yapmanın 9 Yolu

Kimyasal maddelerin yüzeylerde kalıcı olduğu son yıllarda en çok tartışılan konulardan. Aslında kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan da temizlik yapılıyor. Nasıl mı?

1. Camlarınızı ayna gibi parlatmak için beyaz sirke yetip de artıyor bile.

Özellikle parmak izleri, diş macunu parçaları, kir, toz, yağ derken evin camlı kısımları sürekli kirleniyor. Bununla başa çıkmak için de doğal yoldan kolay bir çözüm mevcut. Boş bir sprey şişesine beyaz sirke koyup cama sıkarak işe başlayabilirsiniz. Beş dakika bekledikten sonra temiz bir bezle sirkeyi silerseniz camlarınız parıl parıl olacak.

2. Karbonat ve sirkenin birleşimiyle çıkmayacak ocak lekesi yok!

Eğer ocağınız ankastre veya camlı yüzeyse lekelerden kurtulmak zaman alıyor. Silmek, ıslatmak ve benzeri yöntemlerle tam olarak temizlenmiyor. Sirke ve karbonatın birleşimi ise bu işin kesin çözümü. Bir çay kaşığı kadar karbonatı, 1 çay bardağı sirke ile karıştırın. Bir sprey şişesine aktarıp, sıkın. Ardından kağıt havluyla silin. Lekelerin nasıl da kolay çıktığına inanamayacaksınız.

3. Lavabolar için ise en iyi çözüm karbonat ve limon!

Bu işlem ihtiyacınız olanlar bir fırça, limon ve karbonat. Bu üçlü sizi büyük bir dertten kurtaracak. Limonların suyunu sıkıp karbonatla karıştırıp lavaboya dökün. Fırça yardımıyla ovaladıktan sonra biraz beklemeye alın. Sonra da bol suyla arındırma... Bu güzelliğin karşısında şaşıp kalacaksınız.

4. Deriler için büyük sır: Muz kabuğu!

Evinizde bulunan deri eşyaları özellikle koltuk gibi ve hatta deri ayakkabılarınızı da muz kabuğunun iç kısmıyla ovabilirsiniz. Daha sonra temiz ve hafif ıslak bir bezle silip kurumaya bırakın. Derinin nasıl parladığını görünce küçük dilinizi yutacaksınız.

5. Çileden çıkaran fırın kirleri için portakal kabuğu, karbonat ve sirke!

Fırın içinde oluşan lekeler özellikle yüksek ısıya maruz kaldıkları için çok zor temizleniyor. Bunun da kolay bir çözümü var. Portakal kabuğu rendesi, karbonat ve sirkeyi sprey şişesine doldurduktan sonra biraz bekletiyorsunuz. Sonra da fırın yüzeyine sıkıp bir süre daha bekliyorsunuz. Temiz bir bezle silerken o çile veren kirlerin tamamen çıktığını göreceksiniz.

6. Metal ve bakır eşyaların kurtarıcısı limon!

Evinizde paslanmaya yüz tutmuş, rengi bozulmuş metal ve bakır eşyalarınız varsa onları limonla ovmak harika bir parlatma çözümü olacak. Ovma işlemi bittikten sonra nemli bez ile kalıntıları silin ve işlem tamam :)

7. Şişelerden çıkmayan lekelere beyaz pirinç

Diplerinde lekeler olan şişeler, vazolar gibi cam eşyalarınız için çok kolay bir yöntem var. Bir avuç kadar beyaz pirinci şişenin içine koyduktan sonra biraz sıcak su ekleyip 15 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra bol suyla yıkayıp çalkalayarak harika camlar elde edeceksiniz.

8. Yerleri silmek için limon suyu ve limon tuzu yeter de artar bile!

Fayans ve karoların temizliği için harika bir yöntem biliyoruz. Limon suyu, birkaç limon tuzu ve elma sirkesi ile hazırlayacağınız karışımla yerleri parıl parıl yapabilirsiniz. Eğer güzel koksun derseniz karışımın içine sevdiğiniz bir yağ esansı misal lavanta ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi parkelerde denemeyin, sadece fayanslara özel.

9. Halı temizliği için ise müthiş bir sır veriyoruz!

Halı sadece halıcılarda temizlenir diye bir kural yok. Evde de hızlıca temizlemenin yolları var. Bir kabın içerisinde 1 çay bardağı ılık su, 1 fincan sirke, birkaç damla lavanta yağı, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1/2 adet rendelemiş doğal beyaz sabun ilave edip güzelce karıştırın. Büyük sırrımız hazır. Uygulaması ise önce halıyı süpürerek başlıyor. İyice süpürülen halıya hazırladığınız karışıma sokulmuş bir fırçayla girişebilirsiniz. Karışıma batıra batıra halıyı silmeye devam edin. Birkaç saat halılarınızı kurumaya bırakın. İşte her şey tamam <3

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor
2 Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin! Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!
3 Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor... Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...
4 Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz
5 Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız! Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız!
6 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

Haftanın En İyileri

1 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
2 Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar
3 Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin
4 Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu
5 İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu! İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!
6 İşkembenin Faydaları Nelerdir? İşkembenin Faydaları Nelerdir?
Keşfet

Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor

Keşfet

Geç keşfedilen besin deposu: Arı ekmeği

Keşfet

Su orucu nedir? Eziyet mi yoksa şifa mı? Açıklıyoruz!

Tarifler

Bal kabaklı daha da nefis: Tahinli çıtır rulo tarifi

Keşfet

Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Keşfet

Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...

Keşfet

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

Keşfet

Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız!

Keşfet

Havuç şişmanlatır mı! Havucu çiğ mi, pişirerek mi yemeliyiz?

Keşfet

Bu kürü gece tüketin sabaha kadar bel yağlarınızı eritin!

Keşfet

Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

Keşfet

Kestanenin kabuğu en kolay şekilde nasıl soyulur?

Keşfet

Domatesi asla çiğ tüketmeyin! Neden mi?

Keşfet

Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu!

Keşfet

Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar