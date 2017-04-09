Limonun Dünyanın En Kullanışlı Şeyi Olduğunun 16 İşe Yarayan Kanıtı

Sıradan bir limonun 16 olağan dışı kullanımının bir listesini yaptık. Bundan sonra bu ekşi meyvelere yeni açılardan bakacaksınız!
Bir limonun kabuğunu soyun, üstüne 150 ml sirke döküp gece boyunca bekletin. Sabah, 150 ml su ilave edin. İşte hepsi bu kadar! Karışımı boş bir sprey şişesine boşaltıp evinizin her yerinde tamamen doğal bir temizlik sıvısı olarak kullanın.
Kesme tahtasını temiz tutmak ve uzun süre dayanması için yarım limonu sünger olarak kullanıp, tahtayı tuz ile ovun. Bu işlem bitirip tahtayı 10-15 dakika bu şekilde bekletip ardından bir kez daha aynı işlemi tekrarlayın. Oldu bile :)
Beyaz çamaşırlarınızı olabildiğince beyazlatmak için yıkamadan önce, limon suyu ve kabartma tozu karışımınına batırıp en az yarım saat bekletin.
Tırnaklarınızı güçlü ve sağlam tutmak için tırnaklarınıza gençleştirici bir banyo hazırlayın. Tarifi çok basit: Tek yapmanız gereken ılık suya birkaç damla limon suyu ilave etmek.
Limon aynı zamanda istenmeyen çillerin veya yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya da yardımcı olur. Bir limonu dilimleyin ve hafifçe yüzünüze sürün. Haftada iki kez tekrarlamak yeterli olacaktır.
Sabahları aç karna bir bardak ılık limonlu suyu balla karıştırıp içmek, sindirim sistemini iyileştirmeye ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.
Eğer sofranızda elle yenen yiyecekler varsa, bu yiyecekleri sunarken yanında parmakları yıkamak için limon suyu ile doldurulmuş küçük kaseler de koymanız güzel olur.
Buzdolabınızı limon suyuna batırılmış bir süngerle silmeyi deneyin, hoş olmayan kokulardan kurtulacaksınız. Limon ile kendi ev yapımı oda spreyinizi de yapabilirsiniz. Bulaşık makinesi boş olduğunda içine limon suyu ekleyip boş çalıştırabilirsiniz veya oda havası nemlendiriciniz varsa içine biraz limon suyu eklemeyi deneyin.
Limonlar, filizleri yetiştirmede de kullanılabilir. Limonun suyunu sıkarak çekirdeklerini yarım limonun içine yerleştirin. Ardından fideyi, limon kabuğundan yaptığınız saksısı ile birlikte toprağa dikin.
Kokuları emmesi için, ayakkabılarınızın içinde gece boyunca taze narenciye kabukları bırakın .
Limon, misket limon veya portakal yarımları benzersiz mumluklar yapmanız için harika olan hoş görünümlü malzemelerdir. Kabuktan fitil oluşturmanız ve yarıya kesilmiş meyvelerin kabuklarının içini eritilmiş mum ile doldurmanız yeterli. Mum fitiliinizi kabuğun dibine yapıştırmayı unutmayın.
Limon suyu ve kabartma tozu bileşimi; alkalize edici, sindirime yardımcı olan ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Kötü kolesterol seviyesini düzenler, karaciğeri arındırır ve C vitamini sağlar. Bir bardak maden suyuna 2 çay kaşığı kabartma tozu ve yarım limonun suyunu ilave edin, sabahları için. Bunu iki hafta boyunca her gün tekrarlayın ve ardından iki hafta ara verin.
Limon kabukları ve kabartma tozu ile paslanmaz çeliklerinizi parlatabilirsiniz.
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Karıncaları evinizden uzak tutmak için, pencere eşiklerine ve kapıların üzerine biraz limon suyu dökün. Sivrisineklerden kurtulmak için ise kesilmiş bir limonun içine karanfiller yerleştirip pencere kenarlarına bırakabilirsinz.
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