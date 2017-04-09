Limonun Dünyanın En Kullanışlı Şeyi Olduğunun 16 İşe Yarayan Kanıtı

Sıradan bir limonun 16 olağan dışı kullanımının bir listesini yaptık. Bundan sonra bu ekşi meyvelere yeni açılardan bakacaksınız!

Çok amaçlı temizleyici

Bir limonun kabuğunu soyun, üstüne 150 ml sirke döküp gece boyunca bekletin. Sabah, 150 ml su ilave edin. İşte hepsi bu kadar! Karışımı boş bir sprey şişesine boşaltıp evinizin her yerinde tamamen doğal bir temizlik sıvısı olarak kullanın.

Kesme tahtası temizlemek

Kesme tahtasını temiz tutmak ve uzun süre dayanması için yarım limonu sünger olarak kullanıp, tahtayı tuz ile ovun. Bu işlem bitirip tahtayı 10-15 dakika bu şekilde bekletip ardından bir kez daha aynı işlemi tekrarlayın. Oldu bile :)

Beyaz çamaşırları daha da beyazlatmak

Beyaz çamaşırlarınızı olabildiğince beyazlatmak için yıkamadan önce, limon suyu ve kabartma tozu karışımınına batırıp en az yarım saat bekletin.

Manikür

Tırnaklarınızı güçlü ve sağlam tutmak için tırnaklarınıza gençleştirici bir banyo hazırlayın. Tarifi çok basit: Tek yapmanız gereken ılık suya birkaç damla limon suyu ilave etmek.

Çil/leke görünümünü azaltmak

Limon aynı zamanda istenmeyen çillerin veya yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya da yardımcı olur. Bir limonu dilimleyin ve hafifçe yüzünüze sürün. Haftada iki kez tekrarlamak yeterli olacaktır.