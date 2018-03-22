Liseli öğrenciler avokado çayının kanseri yendiğini ıspatladılar

Anadolu Üniversitesi bize kolon kanseri hücreleri verdi. Biz de avokado çayını evdeki usul gibi demleyerek hücrelere verdik. Bu çayın kanserli hücreleri yarı yarıya öldürdüğünü gözlemledik. Bu bizim için kıymetliydi. Bu yaprağın içindeki hangi etken maddenin kanserli hücreleri öldürdüğünü araştırmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak".

Biyoloji Öğretmeni Emine Erdağ, TÜBİTAK proje yarışmasına katıldığını ve öğrencilerin avokado meyvesine çok meraklı olduklarını belirterek şunları söyledi:

Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılan gençlerin çalışmaları sonucu bu çayın, yüzde 50 oranında hücreleri öldürdüğü tespit edildi.

Avokado yaprağı çayının faydaları?

Armuda benzeyen şekli, yeşil rengi ve içindeki büyük tohumu ile sevilen bir meyve olan avokado, bilinenin aksine sadece meyve olarak değil, içecek olarak hatta tıbbi çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Son yıllarda daha bir popülerlik kazanan ve diyet menülerine de eklenen avokadonun yaprakları da çok bilinmemesine rağmen oldukça faydalıdır.

İşte avokado yaprağının faydaları;

Astıma iyi gelir

Bel ağrısını sakinleştirir

Gerginliği azaltır

Böbrek sağlığını destekler

Bakterilerle savaşır

Ağrıları hafifletir

Dejeneratif hastalıklara karşı vücudu korur

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Cilt sağlığını desteklemektedir

Şişkinliğe iyi gelir

Diyabete iyi gelir

Kolesterolü düşürür

Kilo vermeye yardımcı olur

Avokado Yaprağı Çayı Tarifi

Çayın hazırlanışı;

Bir demliğin içine birkaç yemek kaşığı kurutulmuş avokado yaprağı ekleyin ve üstüne 4 bardak kaynar su dökün. Sonrasında yaprakların iyice demlenmesi için 20 dakika bekleyin. Hazırladığınız çaya isteğe göre bal da ekleyebilirsiniz.