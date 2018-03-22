Liseli öğrenciler avokado çayının kanseri yendiğini ıspatladılar

Lise öğrencisi Ceren Doğru ve Sadife Keskin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden aldıkları kolon kanseri hücrelerinin üzerine avokado yaprağı çayı enjekte ettiler.
Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılan gençlerin çalışmaları sonucu bu çayın, yüzde 50 oranında hücreleri öldürdüğü tespit edildi.
Öğrenciler bundan sonraki çalışmalarını, avokado yaprağındaki hangi maddenin kolon kanseri hücrelerini öldürdüğünü belirlemek üzerine yoğunlaştıracaklar.
Her şey merakla başladı
Biyoloji Öğretmeni Emine Erdağ, TÜBİTAK proje yarışmasına katıldığını ve öğrencilerin avokado meyvesine çok meraklı olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Öğrenciler bu merak sonucu, çalışmalar ilerledikçe avokado yaprağı çayının faydalarını incelediler. Bu yaprakla kolon kanseri arasındaki ilişkiyi merak ettik.
Anadolu Üniversitesi bize kolon kanseri hücreleri verdi. Biz de avokado çayını evdeki usul gibi demleyerek hücrelere verdik. Bu çayın kanserli hücreleri yarı yarıya öldürdüğünü gözlemledik. Bu bizim için kıymetliydi. Bu yaprağın içindeki hangi etken maddenin kanserli hücreleri öldürdüğünü araştırmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak".
Avokado yaprağı çayının faydaları?
Armuda benzeyen şekli, yeşil rengi ve içindeki büyük tohumu ile sevilen bir meyve olan avokado, bilinenin aksine sadece meyve olarak değil, içecek olarak hatta tıbbi çalışmalarda da kullanılmaktadır.
Son yıllarda daha bir popülerlik kazanan ve diyet menülerine de eklenen avokadonun yaprakları da çok bilinmemesine rağmen oldukça faydalıdır.
İşte avokado yaprağının faydaları;
Astıma iyi gelir
Bel ağrısını sakinleştirir
Gerginliği azaltır
Böbrek sağlığını destekler
Bakterilerle savaşır
Ağrıları hafifletir
Dejeneratif hastalıklara karşı vücudu korur
İdrar söktürücü özelliğe sahiptir
Kanseri önlemeye yardımcı olur
Cilt sağlığını desteklemektedir
Şişkinliğe iyi gelir
Diyabete iyi gelir
Kolesterolü düşürür
Kilo vermeye yardımcı olur
Avokado Yaprağı Çayı Tarifi
Çayın hazırlanışı;
Bir demliğin içine birkaç yemek kaşığı kurutulmuş avokado yaprağı ekleyin ve üstüne 4 bardak kaynar su dökün. Sonrasında yaprakların iyice demlenmesi için 20 dakika bekleyin. Hazırladığınız çaya isteğe göre bal da ekleyebilirsiniz.
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