YEMEK

Makarna yiyerek nasıl kilo verilir?

Makarna yiyerek nasıl kilo verilir?

Makarna yiyerek nasıl kilo verilir?

Diyet yaparken makarna tüketmekten çekinmeyin. Tam tahıllı makarna diyet için ideal bir besindir...

Tam tahıllı makarna düşük bir kaloriye sahip olmasıyla diyet için ideal bir besin kaynağıdır. Kepekli tahıllı makarna; karmaşık karbonhidratlar ve çözümlez lif içerir. Bu değerler tam besleyicilik sağlar.

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Tam tahıllı makarnalar, rafine makarnalara göre uzun süre tok tutarlar. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Kim demiş diyette makarna yenmez diye!
Kolesterol dengelenmesinin yanı sıra düzenli tüketildiği taktirde diyabete karşı da son derece etkilidir.

Diyet yaparken makarnayı nasıl tüketmek gerekir?

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Tabağınızı asla tamamen doldurmayın. Normalde yiyebileceğiniz miktarın biraz daha altında tabağınıza doldurun ve tabak seçiminde dikkatli. Tatlı tabakları porsiyon dengesini korumakta size yardımcı olacaktır.

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Tahıllı makarnayı sebzelerle soslayabilirsiniz. Brokoli, havuç, karnabahar ve diğer bakliyatlar seçenekler içerisinde olabilir. Yüksek lif içerin sebzeler sayesinde yemeğiniz hem daha lezzetli hale gelecek hem de tok kalma süreniz uzayacak.

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Tahıllı makarnanınza deniz ürünleri ekleyin. Sağlıklı karbonhidratın yanı sıra ton balıkla hazırlayacağınız makarna, protein açısından da zenginleşecektir. Bu sayede dengeli beslenme sağlamış olup sağlııklı bir diyete imza atmış olacaksınız. Deniz ürünleri sevmiyorsanız alternatif olarak tavuk kullanabilirsiniz. Buradak önemli nokta tavuğun kızarmamış olması. Haşlama ya da fırında pişirme yöntemlerini seçebilirisiniz.

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Makarna yemeden önce büyük bir bardak soğuk su için. Yemeğinizi en az 20 dakikada tüketin.

Makarnayı tehlikeli hale getiren şey soslardır. Bu sebeple oldukça düşük kalorili domates soslarından faydalanın. Kremalı soslardan uzak durun.

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