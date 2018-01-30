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"Mango ağzı neden kaşındırır?" İşte arkasındaki ilginç neden

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2018 00:45 | Son Güncelleme

Mangoyu sevmeyenler çok nadirdir. Nefis tatlı tadı, yumuşak dokusu ve vitamin içeriği ile mango dünyanın en popüler meyvelerinden biri haline geldi. Fakat mangoyu yemekten çekinenler var.

"Mango ağzı neden kaşındırır?" İşte arkasındaki ilginç neden

Meyve ağızla temas ettiğinde kaşıntılı ve heyecanlı bir his çıkaran durum "mango ağzı" olarak adlandırılır.

Bu mango alerjisi olan insanların, ağızları urushiol isimli kimyasala tolere edemez.

Mango kabuğu ve doğrudan altındaki meyve, yüksek seviyede urusiyol konsantrasyonuna sahiptir

Kimyasal zehirli sarmaşık, zehirli sumak, zehirli meşe içinde de bulunur. Bu nedenle mango yemek bazı kişilerin ağzının kaşındırmasına neden olabileceği şaşırtıcı değildir.

Değişik mango ağzı semptomları var

En yaygın olanı ağız bölgesinde karıncalanma hissi veya hafif uyuşukluktur. Bazıları deride kızarıklık oluşturur.

Bu belirtilere sahipseniz meyve şeklindeki mango yemesinden uzak durmalısınız. Ayrıca birinin sizin için meyveyi soymasını isteyebilirsiniz, böylece cildiniz kabukla temas etmez.

Kendiniz soymak zorundaysanız mangoları soymadan önce ellerinizi eldiven veya plastik torba ile örtmeniz gerekir. Ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın. Urushiol yağdan üretilir, bu nedenle soğuk suyla yıkamak elinizden çıkarmaz.

Mango alerjisi için olağan tedaviler tezgah üstü antihistaminikler ve topikal veya oral steroid tedavisidir. Ancak birçok insan tedaviye hiç ihtiyaç duymaz. Belirtiler tedavisi olsun veya olmasın bir veya iki hafta içinde kaybolabilir. Reaksiyonunuzun şiddetli olduğunu düşünüyorsanız doktora başvurmalısınız.

İyi haber, hala diğer biçimlerde mangoların tadını çıkarabilmenizdir. Tatlıları içebilir veya mangolarla doldurulmuş veya aromalı tatlıları yiyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
mango meyve

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