"Mango ağzı neden kaşındırır?" İşte arkasındaki ilginç neden

Kendiniz soymak zorundaysanız mangoları soymadan önce ellerinizi eldiven veya plastik torba ile örtmeniz gerekir. Ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın. Urushiol yağdan üretilir, bu nedenle soğuk suyla yıkamak elinizden çıkarmaz.

Bu belirtilere sahipseniz meyve şeklindeki mango yemesinden uzak durmalısınız. Ayrıca birinin sizin için meyveyi soymasını isteyebilirsiniz, böylece cildiniz kabukla temas etmez.

Kimyasal zehirli sarmaşık, zehirli sumak, zehirli meşe içinde de bulunur. Bu nedenle mango yemek bazı kişilerin ağzının kaşındırmasına neden olabileceği şaşırtıcı değildir.

Meyve ağızla temas ettiğinde kaşıntılı ve heyecanlı bir his çıkaran durum "mango ağzı" olarak adlandırılır.

Mango alerjisi için olağan tedaviler tezgah üstü antihistaminikler ve topikal veya oral steroid tedavisidir. Ancak birçok insan tedaviye hiç ihtiyaç duymaz. Belirtiler tedavisi olsun veya olmasın bir veya iki hafta içinde kaybolabilir. Reaksiyonunuzun şiddetli olduğunu düşünüyorsanız doktora başvurmalısınız.

İyi haber, hala diğer biçimlerde mangoların tadını çıkarabilmenizdir. Tatlıları içebilir veya mangolarla doldurulmuş veya aromalı tatlıları yiyebilirsiniz.