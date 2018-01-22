Mantarı yıkamadan pişirin! İşte mantar temizliğinin püf noktaları…

İnsan vücuduna birçok faydası bulunan mantar yemeğinden, çorbasına veya garnitürüne kadar birçok farklı şekilde tüketildiği için çok tercih edilen bir üründür. Ancak temizliği konusundaki farklı düşünceler zaman zaman kafa karışıklığına neden olur.

Marketlerde pazarlarda kolayca bulabildiğimiz mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı, besin değerini kaybetmemek için nasıl temizlenmeli sorularına net bir yanıt vermez zordur.

Kimilerine göre mantar çok su çeken bir yiyecek olduğu ve tadını kaybedeceğini için kesinlikle yıkanmamalıdır.

Ancak kimilerine göre de çoğunlukla bol topraklı ve kirli şekilde satılan mantarı yıkamadan temizlemek mümkün değildir.

Mantar yıkanır mı?

Genel doğru kabul edilen fikre göre mantarın yıkanması doğru değildir. Mantar çok su çeken bir besindir ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını da kaybedecek aromasını yitirecektir.

Suyla yıkandıktan sonra kararmaya başlayan mantarlar bu şekilde pişirilip ısıyla karşılaştıklarında ise dışarı çok fazla nem verirler, bu da sotelenen mantarların tadının, renginin ve formunun bozulmasına sebep olur.