Mantarı yıkamadan pişirin! İşte mantar temizliğinin püf noktaları…

İnsan vücuduna birçok faydası bulunan mantar yemeğinden, çorbasına veya garnitürüne kadar birçok farklı şekilde tüketildiği için çok tercih edilen bir üründür. Ancak temizliği konusundaki farklı düşünceler zaman zaman kafa karışıklığına neden olur.
Marketlerde pazarlarda kolayca bulabildiğimiz mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı, besin değerini kaybetmemek için nasıl temizlenmeli sorularına net bir yanıt vermez zordur.
Kimilerine göre mantar çok su çeken bir yiyecek olduğu ve tadını kaybedeceğini için kesinlikle yıkanmamalıdır.
Ancak kimilerine göre de çoğunlukla bol topraklı ve kirli şekilde satılan mantarı yıkamadan temizlemek mümkün değildir.
Mantar yıkanır mı?
Genel doğru kabul edilen fikre göre mantarın yıkanması doğru değildir. Mantar çok su çeken bir besindir ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını da kaybedecek aromasını yitirecektir.
Suyla yıkandıktan sonra kararmaya başlayan mantarlar bu şekilde pişirilip ısıyla karşılaştıklarında ise dışarı çok fazla nem verirler, bu da sotelenen mantarların tadının, renginin ve formunun bozulmasına sebep olur.
Nemli bezle silinebilir
Ülkemizde en çok kullanılan tür olan kültür mantarını yıkamadan temizlemek için nemli bir bezle hafifçe ovarak temizleyebilirsiniz
Diş fırçası ile temizlik
Mantarları temizlemek için bir yöntem ise bu iş için ayrılmış yumuşak bir diş fırçası ile üst kısmını fırçalamaktır. Yavaşça fırçaladığınız yüzeylerin temizlendiğini göreceksiniz.
Kabuk soyarak temizleme
Mantar temizliğinde başka bir yöntem de mantarın ince kabuklarını soymaktır. Öncelikle mantarın sap kısmına elinizi hafifçe bastırıp sağa sola sallayarak çıkarın. Sonra üst kısımdaki zarı ince bir bıçak yardımıyla soyun. Soyduktan sonra mantarın beyaz kısımları ortaya çıkacaktır. Ardından temiz bir bezi ıslatarak soyulan mantarı hafifçe silin.
Çıkardığınız sapları da aynı şekilde dış yüzeyindeki ince kabuğu soyarak temizleyebilir ve yemeklerde kullanabilirsiniz.
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