YEMEK

Mantarı yıkamadan pişirin! İşte mantar temizliğinin püf noktaları…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.01.2018 21:34 | Son Güncelleme

Mantar lezzeti itibariyle sofralarımızdan eksik olmayan ve yüksek oranda protein, kalsiyum, fosfor ve folik asit içeren bir besin kaynağıdır.

Mantarı yıkamadan pişirin! İşte mantar temizliğinin püf noktaları…

İnsan vücuduna birçok faydası bulunan mantar yemeğinden, çorbasına veya garnitürüne kadar birçok farklı şekilde tüketildiği için çok tercih edilen bir üründür. Ancak temizliği konusundaki farklı düşünceler zaman zaman kafa karışıklığına neden olur.

Marketlerde pazarlarda kolayca bulabildiğimiz mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı, besin değerini kaybetmemek için nasıl temizlenmeli sorularına net bir yanıt vermez zordur.

Kimilerine göre mantar çok su çeken bir yiyecek olduğu ve tadını kaybedeceğini için kesinlikle yıkanmamalıdır.

Ancak kimilerine göre de çoğunlukla bol topraklı ve kirli şekilde satılan mantarı yıkamadan temizlemek mümkün değildir.

Mantar yıkanır mı?

Genel doğru kabul edilen fikre göre mantarın yıkanması doğru değildir. Mantar çok su çeken bir besindir ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını da kaybedecek aromasını yitirecektir.

Suyla yıkandıktan sonra kararmaya başlayan mantarlar bu şekilde pişirilip ısıyla karşılaştıklarında ise dışarı çok fazla nem verirler, bu da sotelenen mantarların tadının, renginin ve formunun bozulmasına sebep olur.

Nemli bezle silinebilir

Ülkemizde en çok kullanılan tür olan kültür mantarını yıkamadan temizlemek için nemli bir bezle hafifçe ovarak temizleyebilirsiniz

Diş fırçası ile temizlik

Mantarları temizlemek için bir yöntem ise bu iş için ayrılmış yumuşak bir diş fırçası ile üst kısmını fırçalamaktır. Yavaşça fırçaladığınız yüzeylerin temizlendiğini göreceksiniz.

Kabuk soyarak temizleme

Mantar temizliğinde başka bir yöntem de mantarın ince kabuklarını soymaktır. Öncelikle mantarın sap kısmına elinizi hafifçe bastırıp sağa sola sallayarak çıkarın. Sonra üst kısımdaki zarı ince bir bıçak yardımıyla soyun. Soyduktan sonra mantarın beyaz kısımları ortaya çıkacaktır. Ardından temiz bir bezi ıslatarak soyulan mantarı hafifçe silin.

Çıkardığınız sapları da aynı şekilde dış yüzeyindeki ince kabuğu soyarak temizleyebilir ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mantar yemek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Gülse Birsel hastanelik oldu

Gülse Birsel hastanelik oldu

Hazal Kaya: 10 yıldır hastasıyım

Hazal Kaya: 10 yıldır hastasıyım

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Hakan ve Nagihan arasında kılıçlar çekiliyor! 'Benimle savaşması imkansız'

Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Hakan ve Nagihan arasında kılıçlar çekiliyor! 'Benimle savaşması imkansız'

İlginizi Çekebilir

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İYİ DE GÖKÇE HANIM, MANTARLAR SADECE KÜLTÜR MANTARLARINDAN İBARET DEĞİLDİR. TOPRAKTAN ÇIKAN DOĞAL MANTARLARIN TOPRAĞINI, ÜZERİNDEKİ ÇER ÇÖPLERİ NE DİŞ FIRÇASIYLA NE ISLAK BEZLE TEMİZLEYEMEZSİNİZ. BU YÜZDEN YIKAMADAN YİYEMEZSİNİZ. BU MANTARLARIN DA ZARI SOYULMAZ. KÜLTÜR MANTARLARINDAN AĞAÇTA YETİŞTİRİLENLER TEMİZ OLUR AMA GÜBREDE YETİŞENLERİ TEMİZ OLMAZ. BUNLARIN ZARI TAZEYKEN DEĞİL, BİR GÜN SONRA SOYULABİLİR. BİLGİNİZE.
Ben köylü pazarından aldığım mantarın yalnızca üst kısımlarını temizliyorum ve topraklı sapı kesip atıyorum kayın istiridye mantarını full yıkayıp elimle sıkıştırıp suyunu alıyorum normal şapkalı mantarı temizlemeden yemek mümkün değil
Diğer Haberler
Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Anneler dikkat! Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

Anneler dikkat! Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.