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Market rafları zehir saçıyor!

Market rafları zehir saçıyor!

Alışveriş yaparken ne satın aldığınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Çoğu zaman ürünün içindeki gizli tehlikeleri düşünmeden popülaritesine, reklamlarına ve güzel ambalajlarına aldanıp alıyoruz. Bazı ülkeler ise zararlı maddeler içeren yiyecekleri yasaklama kararı aldı. Sizin için yasaklanan, ancak bazı ülkelerde hala raflarda bulunan ürünlerin listesini topladık.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 12 saat önce

Bu yiyecekler yasaklı!

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Çikolatalı yumurtalar

Birçok insanın özellikle çocukların sevdiği bu yumurtalar 1938 yılından beri ABD ve Kanada'da yasak. Yasaklanmasının sebebi çikolatanın içindeki çocukların yutması muhtemel ufak oyuncaklar değil. Yasaklanmasının tek nedeni içinde yenilemez madde bulunması ve Gıda ve İlaç İdaresi`nin bundan hoşlanmaması
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Suni boyar maddeler

Son 50 yıl içinde, kullanılan kimyasal boyaların sayısı % 500 arttı ve sağlığımıza büyük zararlara neden oldu. Bu katkı maddeleri hiperaktiviteye, alerjiye ve kansere neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerdeki bazı suni boyalar ya tamamen üründen çıkarılır ya da doğal renklerle değiştirilir.
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Antibiyotikli tavuk

En büyük et üretim şirketi olan Tyson'un kanatlı hayvanlarına antibiyotik, steroid, anti-inflamatuvar ilaçlar ve ketamin enjekte etmesi nedeniyle Rusya, Norveç ve Avustralya ABD'den tavuk alımını yasakladı.
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GDO (genetiği değiştirilmiş gıdalar)

Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası, allerjenite, toksisite ve ürünlerin besin değerinin düşürülmesi gibi nedenlerle GDO ürünlerini 2015'te yasaklamışlardı. *Allerjenite ve Toksisite: Kimyasal veya fiziksel bir etkenin neden olduğu biyolojik zarar. En önemli potansiyel sağlık riskini yeni toksik ve alerjik maddelerin oluşumu oluşturur.
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Potasyum bromat ilavesiyle ekmek

Hiç potasyum bromat duydunuz mu? Ekmek, kurabiye, kek, bisküvi gibi ürünlerde kullanılan potasyum bromat, sanki ekmeğin fırından yeni çıkmış gibi uzun süre yumuşak ve güzel kalmasını sağlayan bir katkı maddesi olarak kullanılıyor. ABD'de 40 yıl önce yasaklanan bu madde bütün dünyada yasak. Tabii, Japonya dışında. Potasyum bromat: Fırın mamullerinde hacmi artırmak ve rengi beyazlatma amacıyla kullanılıyor.
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Çiftlik somonu

Herkes somonun sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünür, ki doğal ortamından geldiği düşünüldüğünde bu doğrudur. Ancak çiftlikte yetiştirilmiş somon, antibiyotik ve diğer ilaçlar verilerek yetiştirildiğinden doğal değildir. İnsan tüketimi için uygun olmamasına karşın çiftlik somonu sadece Avustralya ve Yeni Zelanda`da yasaklıdır.
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Olestra

Genellikle yağsız patates cipslerinde kullanılır. Bu kimyasalın, vücut için çok olumsuz sonuçlara neden olduğu düşünülmektedir. Olestra içeren gıdalar, İngiltere ve Kanada`da kramp, ishal, bağırsakla ilgili problemlere yol açıp vücuttaki vitamin ve minareleri attığı için yasaklandı.
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Sporcu içecekleri

Sporcu içecekleri ve limon aromalı sodalar: Bromlu Sebze Yağı, orjinalinde alevlenme geciktirici olarak patentli bir sentetik bir kimyasaldır. Aynı zamanda Amerika`daki limon aromalı sodalar ve sporcu içeceklerinde genel olarak bulunan bir maddedir. Avrupa dahil 100`den fazla ülkede tiroid problemlerine yol açması, bağışıklıklığı azaltması, büyüme sürecine etki etmesi ve şizofreniye götürmesi nedeniyle yasaklıdır.
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Süt

Üreticiler satışları artırmak için birçok farklı hileler kullanıyorlar. Daha fazla süt elde etmek amacıyla, ABD'deki bazı ineklere bir büyüme hormonu verilir. Bu tür ineklerden süt kullanımı kanser riski, kardiyovasküler hastalık riskinde artış ve tiroit hormon düzeyinde bir artışı da beraberinde getirir. Bu yüzden bu süt Norveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Japonya, Avustralya'da ve 29 diğer Avrupa ülkesinde yasaklanmıştır. Bunlardan hangisi sizi çok şaşırttı? Lütfen yorumları bize bildirin!
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