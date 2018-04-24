Marketlerde satılan süt ve yoğurtlarda büyük tehlike

Dizdar, “Örneğin yoğurt. Marketlerden aldığımız hazır yoğurtlar neden bozulmuyor, düşündünüz mü? Onun dışında tarım ilacının vücuda girmesi halinde ilacın dokularda kaldığını biliyor musunuz? Bunlar insana tahmin edilenden daha çok zarar verir" dedi.

Dünyadaki çoğu gıda üreticisinin, sadece para kazanma içgüdüsüyle hareket ettiğini kaydeden Dizdar, bu çerçevede kullanılan kimyasalların, insan sağlığı ve çevre açısından küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sağlıksız beslenmeye bağlı olarak kanser hastalığının artış gösterdiğini kaydeden Dizdar, kanser gelişimi, GDO, tarım ilacı ve endüstriyel üretim gibi konulara değindi.

Hazır yoğurt ve süt tüketilmemesi uyarısında bulunan Dizdar, bunların insan sağlığına zararlı olan üretimler olduğunu belirterek, “Elinizden geldiğince mahalle sütçülerine sahip çıkın" diye konuştu.

Günlerce bozulmayan, eskimeyen süt, yoğurt ve süt ürünleriyle ilgili zaman zaman yapılan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sağlıklı beslenme ve gelecek adlı söyleşide vatandaşlarla buluşan Dizdar, marketlerden alınan ürünlerin neden bozulmadığını, kaymak diye satılan şeyin ne olduğunu, yoğurttaki kaymağın içeriğini anlattı.

Günlerce bozulmayan, eskimeyen süt ve yoğurtlar var diyen Dizdar şöyle konuştu:

"Herkesin çok iyi bildiği, ancak hiç kimsenin açıklayamadığı bir durum var; marketlerden alınan sütler ve yoğurtlar açıldıktan sonra bir türlü bozulmuyor. UHT teknolojisiyle 'steril' edildiği söylenen ambalajlı kutu sütler, kapağını açsanız bile bir ay kadar bozulmadan kalabiliyor.

3 günden sonra bozulmuyorsa dikkat edin

Aynı şey sanayi tipi üretilen yoğurtlar için de geçerli. Oysa 'günlük' etiketiyle satılan sütlerde durum böyle değil, üç gün içerisinde tüketmek durumundasınız, yoksa kesiliyor. Ama nasıl oluyorsa UHT teknolojisiyle üretilmiş sütlere ve yoğurtlara bir şey olmuyor, kapağını açsanız bile bir ay kadar bozulmadan kalabiliyor”.

Üstündeki tabaka kaymak değil

Dizdar, hazır yoğurtlar üstündeki kaymak sandığımız şeyin aslında kaymak olmadığını, bunun sonradan üstüne konulan bir tabaka olduğunu belirtti.

Mandıra sütü tüketin

Dizdar dışındaki birçok uzman da, marketlerdeki kutu sütleri tüketmek yerine günlük mandıra sütü tüketilmesi önerisinde bulunuyor. Temiz olduğuna güvenilen sokak sütçülerinden süt alınabileceğini belirten uzmanlar, ekşiyen, kesilen ve kaymak bağlayan süt ve süt ürünleri alınmasını tavsiye ediyor.