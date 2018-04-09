Metabolizma hızını 2 katına çıkarıp deli gibi yağ yaktırıyor

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa’da da kabul edilen alıç, adı çok fazla duyulmasa da bilenlerin tüketmekten vazgeçemediği bir besin olarak şifa dağıtıyor.

Özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılan alıç, salamurası ve çayı da yapılan bir meyve.

Alıç’ın faydaları

-Tansiyon ve şeker hastalığına karşı etkisi gözlemlenmiştir. Hem yüksek hem düşük tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olur.

- Bağırsak enfeksiyonlarına karşı etkilidir. İçerdiği bazı bileşenlerin yardımı ile kabızlığı tedavi ettiği gibi, bağırsak enfeksiyonlarını da giderir.

- Alıç, içindeki C vitamini sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kalp sağlığına fayda sağlar. Düzenli kullanımda alıç kan akışını arttırarak kan basıncını düşürmekte dolaşımı artırmaktadır

-Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındırmaktadır. Ülserler gibi daha ciddi durumlara kadar tedavi için yardımcı olabilmektedir.