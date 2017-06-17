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Meyve ve Sebzelerdeki Büyük Tehlike: Mumlama İşlemi Sağlımızı Tehdit Ediyor!

Meyve ve Sebzelerdeki Büyük Tehlike: Mumlama İşlemi Sağlımızı Tehdit Ediyor!

Meyve ve Sebzelerdeki Büyük Tehlike: Mumlama İşlemi Sağlımızı Tehdit Ediyor!

Mumlama, havayla temas edince renk ve doku bozulması yaşayan meyve ve sebzeleri korumak için gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki bu yöntem sağlımızı tehdit ediyor mu? Elbette ediyor ve çok dikkatli olmamız gerekiyor...

Önce mumlamayı anlamakta fayda var

Yediğimiz meyve ve sebzeler hasat edildikten sonra da yaşamaya devam eder. Mumlama, havayla temas sonucunda oluşan doku ve renk bozulmalarını önlemek için yapılır. Mumlanan ürünün gözenekleri kapandığı için havayla teması kesilir. Buraya kadar her şey normal görünse de tartışma mumun içinde bulunan maddelerin etrafında şekilleniyor.

Bazı mumlama maddeleri yenilebilir nitelikte

Büyük gıda firmaları kullandıkları mumlama malzemesinin yenilebilir nitelikte olduğunu söylüyor. Yenilebilir mumun ana malzemesi Brezilya’da yetişen caroboa ağacının reçinesi. Ancak iş merdiven altı işletmelere gelince zararlı kimyasallara denk gelme ihtimali artıyor.

Kloropirifos zeka geriliğine yol açıyor

Özellikle elmaların mumlanmasında kullanılan kloropirifos maddesi küçük yaştaki, yani gelişim çağındaki çocukların üzerinde zeka geriliğine yol açıyor. Kendilerinden daha büyük yaştaki çocuklara veya yetişkinlere oranla bu maddeyi vücutlarından atamayan küçük çocuklar kimyasalın bütün zararlı etkilerine maruz kalıyor.

Konvansiyonel mumlamada zararlı kimyasallar daha sık görülüyor

Konvansiyonel mumlamada genellikle şekerden elde edilen ve bir çeşit alkol olan ethanol kullanılıyor. Ethanol, şeker kamışından elde edilebildiği gibi genetiği değiştirilmiş mısır gibi diğer gıda maddelerinden de elde edilebiliyor. GDO’lu ürünlerden elde edilen ethanol daha ucuz olması sebebiyle sıklıkla kullanılıyor. Konvansiyonel mumlamada ethanol dışında kullanılan bazı petrol bazlı koruyucular da mevcut. Vücut, bu kimyasalları sindiremese de, zararlı kimyasallar vücut tarafından emiliyor.

Organik mumlama karışımı kabul edilebilir

İçeriğinde petrol bazlı koruyucu kimyasallar bulunmayan organik mumlama karışımları uzmanlara göre kabul edilebilir. Bu tarz karışımlar balmumu, palm yağı ve carnuba ağacından elde ediliyor. Bazı organik mumlama karışımlarında bitkisel yağlar ve etil alkol de kullanılmaktadır.

Meyvelerin ve sebzelerin üstündeki mumlama malzemesinden kurtulmak mümkün

Gıdaları taze tutmak için kullanılan mumlama malzemesi yolculuğunu midenizde tamamlamak zorunda değil. Mumlama malzemesinden kurtulmak için yapılacak şeylerden ilki meyve-sebzeyi ovarak yıkamak. Eğer daha iyi bir sonuç istiyorsanız, ovmak yerine yıkarken fırçalamayı da tercih edebilirsiniz.

Karbonat veya limon suyu kullanın

Amerika’daki Çevre Koruma Ajansı mumlama yapılmış gıda ürünlerinin temizliğinde karbonat kullanılmasını öneriyor. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), limon suyu kullanımının da güvenli ve etkili bir temizleme yöntemi olduğu belirtiyor.

Mumlamadan tamamen sakınmak mümkün mü?

Bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyebiliriz, ancak belli şartlar altında olduğunu da belirtelim. Mumlanmış ürünlerden sakınmak için yapılacak şeylerin ilki her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde tüketmek. Çünkü mumlama, bu ürünlerin mevsimleri dışında da tüketilebilmesi amacıyla uygulanıyor. Diğer bir yöntem ise organik pazarlar. Organik pazarlardaki ürünler zaten kendi mevsimlerinde satışa sunulduğu için mumlama işlemine gerek duyulmuyor.

Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 50 Oy
    Allah vicdan versin ne diyelim denetim yok sadece satıcıların olmayan vicdanlarına kaldık...
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  • 6 Oy
    halkın sağlığıyla kim oynuyosa lanet olsun hepinize, halkın sağlığıyla kim oynuyosa rabbim onlara gereken cezayı versin, devletin bu işe el atması lazım ,boşta aylak aylak gecez bir cok sağlık memuru, zabıta geziyo işe yarasınlar.
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  • 2 Oy
    ALMAYAIN KARDEŞİM O KADAR BELLİ JİLETİN LİLER. PİSLİK KİMYASAL SUYUNA BASILMIŞ ALMA. ZORLAMI HEMDE 5 TL VERİP ALİYORS7N ZEHİR OLSUN
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