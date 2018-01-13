Meyveli sodalar zararlı mı?

Ülkemizde evlerimizde bulundurduğumuz içeceklerin arasında soda ilk sıralarda yer alır. Özellikle ağır akşam yemeklerinin ardından hazmı kolaylaştırmak, mideyi rahatlatmak için sodayı çok sık kullanırız.

Çoğu kişi de sodanın zayıflattığı fikrine inanarak sık kullanmayı tercih eder.

Belki de sık tüketilmesi ve tadının biraz acımsı olmasından dolayı bu içecek sektöründe son yıllarda yelpaze çok genişledi. Artık raflarda sade soda şişelerinin yanısıra renk renk meyveli, limonlu sodalar da yerini alır oldu.

Meyveli soda yapaydır

Uzmanlara göre soda hakkında bilinenlere rağmen dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle soda zayıflatır bilgisi doğru değil. Diğer bir nokta günde 2 şişeden fazla soda tüketilmemelidir. Akşam yemeklerinden sonra bir adet içilmesi önerilir. Ve en önemlisi de meyveli değil sade soda tercih edilmelidir. Çünkü meyveli soda yapaydır ve sade soda içinde bulunan mineraller daha verimlidir.

Meyveli sodanın zararları

Meyveli sodalar içinde bulunan fazla şekerden dolayı kilo alımını hızlandırabilir.

Soda dediğimiz su veya su benzeri gıdanın içerisine karbondioksit gazının eklenmesiyle elde edilen tamamen yapay ve gazlı bir içecektir. Yapılış aşamasında kullanılan bu gaz, fazla kullanımda vücutta çeşitli sorunlar gözlenebilir.

C vitaminli meyve aromalı sodalarda koruyucu madde olarak “sodyum benzoat” maddesi kullanılır. C vitamini ile sodyum benzoat birarada olduğunda, bekletilirken ısı ve ışığa maruz kalırsa insanlar için kanserojen olan ‘benzen’ maddesi oluşur.

Fazla kullanım olduğunda midenin asit üretimine ek olarak mide yanması, kanaması, delinmesi, ve tembellik gibi sorunların oluşmasına yol açabilir

İçerisinde bulunan yüksek miktarda aroma ve şekerden dolayı vücudu şekere bağımlı yapar. Kilo alınmasına neden olabilir. Şeker hastalarının kullanması sakıncalı olabilir.

Uzun yıllar ve fazla oranda tüketilirse kansere neden olabilir.

Tansiyon sorunu yaşayanlar için içimi önerilmemektedir.

Kanda bulunan oksijeni tükettiği için buna bağlı olarak birçok sorunla karşılaşılabilir.

Gün içinde tüketim miktarı arttığında böbreklerde taş oluşumuna yol açabilir.