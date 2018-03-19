Meyveyi ne zaman, nasıl yemeliyiz! Bunun da bir kuralı var

Meyveyi yemeklerden sonra tok karna değil, aç karna yiyin, başka yiyeceklerle birlikte tüketmeyin. Vücut meyveleri sindirmek için farklı enzimler salgılar. Meyve içeriğindeki basit şekerin de vücut tarafından tamamen emilmesi gerekir.

Meyveleri doğru şekilde tüketirseniz, vücudunuzu sindirim sorunlarından uzak tutar, enerjik hissettirir, kilo vermeye yardımcı olur ve tüm vücudunuz gerekli vitaminleri alabilirsiniz.

Meyveleri doğru şekilde tükettiğinizde içeriğindeki vitamin sindirim sistemini güçlendirir ve hızlı çalıştırır. Lif, potasyum, C vitamini, folik asit ise hastalıklara karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonu düşürürken, kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Meyve tüketmek bedenin detoks sürecini hızlandırır.

Meyvelerden yeteri kadar yararlanmak demek her istediğimizde yiyeceğimiz anlamına gelmez. Meyvelerin verdiği enerji ve vitaminlerin etkisini hissetmek için doğru zamanda yemek büyük önem kazanır.

Bu da tek başına yenildiğinde kolay olur. Ancak meyveyi bir öğünden hemen sonra veya öğünden hemen önce tüketirseniz, midede diğer yiyeceklerle uzun kalmak durumunda olan meyve, çürümeye ve midede fermente olmaya başlayacaktır.

Bu da hazımsızlık, mide yanması, şişkinlik, mide bulantısı, geğirme gibi sorunlara neden olur. Başta basit gibi görünen bu rahatsızlıklar ise zamanla ciddi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Ne zaman yiyeceksiniz?

Meyveleri en sağlıklı şekilde tüketmek için öğün aralarında yemeye dikkat edin. Meyveleri ana öğünlerden en az bir saat önce ya da 2 saat sonra yemeye dikkat edin. Ancak, ana öğünlerde makarna, hamur işi gibi daha ağır yemekler tükettiğinizde sindirim daha zor olduğu için meyveyi yemek için 3-4 saat geçmesini bekleyin.

Meyveyi, sabah aç karna, veya kahvaltı ve öğle yemeği arasındaki ara öğünde tüketmeye özen gösterin.

Meyve yedikten sonra da 1-2 saat beklemek, yiyeceğin işlenip vücuda fayda sağlaması için büyük önem taşır.

Bu arada, yatmadan önce meyve yememeye dikkat edin. Çünkü, meyve içindeki şeker enerjinizi yükselterek uyumanızı önleyecektir.

Kuru meyvelere dikkat

Taze meyvelerin tüketiminde dikkat etmeniz gereken noktalar kuru meyveler için de geçerlidir.

Kuru meyveler biraz daha tatlı olduğu ve bağımlılık yapma özelliği olduğu için miktarı sınırlı tutmakta fayda vardır.