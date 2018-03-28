Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Eskişehir’de kısa bir süre önce meydana gelen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olay şöyle gelişti.

Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan bir kurye elindeki pizza kutusu ile apartmana girdi. Ancak kurye, pizzayı teslim edeceği kata gelmeden önce bir köşede durup kutunun kapağını açtı. Apartmanın güvenlik kamerasının kayıtlarına göre, kurye o anda hiç te akla gelmeyen bir şey yaptı. Kutunun içindeki pizzaya tüküren kurye, bir yandan da cep telefonuyla bu anı kameraya aldı, selfi yaptı. Ancak kurye güvenlik kamerasını fark etmedi.

Kurye bu mide bulandırıcı hareketten sonra kutunun kapağını kapattı ve hiçbir şey olmamış gibi bir üst kata çıkarak pizzayı sahibine teslim etti.

Olayı kameradan öğrendi

Yaşanan bu iğrenç olayın ardından olayı güvenlik kamerasındaki görüntülerden öğrenen sipariş sahibi, kurye hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine, pizza şirketi hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

Pizza şirketi: Şantaj

Olayın duyulması ve sosyal medya başta olmak üzere sayısız şekilde tepki çekmesi üzerine pizza şirketi açıklama yaptı. Şirket olayın şantaj olduğunu ve kendilerinden 1 milyon lira istendiğini öne sürdü.