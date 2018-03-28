YEMEK

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2018 22:25 | Son Güncelleme

Pizza dağıtımı yapan bir kuryenin, sahibine teslim etmeden önce pizzaya tükürmesi sonra da selfie yapıp hiçbir şey olmamış gibi sahibine teslim etmesi büyük tepki çekti.

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Eskişehir’de kısa bir süre önce meydana gelen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olay şöyle gelişti.

Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan bir kurye elindeki pizza kutusu ile apartmana girdi. Ancak kurye, pizzayı teslim edeceği kata gelmeden önce bir köşede durup kutunun kapağını açtı. Apartmanın güvenlik kamerasının kayıtlarına göre, kurye o anda hiç te akla gelmeyen bir şey yaptı. Kutunun içindeki pizzaya tüküren kurye, bir yandan da cep telefonuyla bu anı kameraya aldı, selfi yaptı. Ancak kurye güvenlik kamerasını fark etmedi.

Kurye bu mide bulandırıcı hareketten sonra kutunun kapağını kapattı ve hiçbir şey olmamış gibi bir üst kata çıkarak pizzayı sahibine teslim etti.

Olayı kameradan öğrendi

Yaşanan bu iğrenç olayın ardından olayı güvenlik kamerasındaki görüntülerden öğrenen sipariş sahibi, kurye hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine, pizza şirketi hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

Pizza şirketi: Şantaj

Olayın duyulması ve sosyal medya başta olmak üzere sayısız şekilde tepki çekmesi üzerine pizza şirketi açıklama yaptı. Şirket olayın şantaj olduğunu ve kendilerinden 1 milyon lira istendiğini öne sürdü.

Açıklamada olayın yargıya taşındığı ve motosikletli kurye B.S.'nin ''ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık''tan işine son verildiği belirtilerek şöyle denildi:

" Bize yeni işe giren bir kurye. Olayın gelişme şekli başka. Bu organize bir şebekenin işi. Bu görüntü bilinçli olarak kamera önünde çekilmiş. Sonra bu görüntü ile bize döndüler ve 1 milyon TL şantaj yolu ile para istediler. Bizim şirket avukatımız ile onların avukatı görüştü. Şirket avukatımızdan, karşı tarafın avukatı, “elimizde bu görüntüler var 1 milyon TL para istiyoruz. Aksi taktirde bunu yayınlayacağız” demiş. Bizim avukatımız da bunu yazılı olarak gönderin, değerlendirelim diyor. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı yazılı 500 bin lira istediklerini belirten yazılı bir belge geçiyor.

Konu yargıya taşınmış bulunmaktadır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Şüpheliler arasında anlaşılarak gerçekleştirilen olay sebebiyle kendilerine yarar sağlama amacıyla müvekkil şirkete şantaj yapmaya çalışan şüphelilerin cezalandırılması talebimizden ibarettir' konusu ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargı süreci halen devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
pizza yemek

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