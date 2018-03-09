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Midemiz kaldırmadı: Tasarım pasta yaparken sınırları epey zorlayan sanatçı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

Amerika'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Katherine Dey'in en büyük hobisi pastacılık. Hemşire pasta yaparken de mesleğinden pek uzaklaşamamış...

Bazı pastalardan da çok tepki alıyor!

Bu Pastalara Bakabilmek Gerçekten Çok Zor!

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Amerika'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Katherine Dey'in en büyük hobisi pastacılık1

Amerika'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Katherine Dey'in en büyük hobisi pastacılık1
Beyin şeklinde pasta denemek ister miydiniz?
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Pastaya şekil verirken neredeyse hiç kalıp kullanmıyor.

Pastaya şekil verirken neredeyse hiç kalıp kullanmıyor.
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Nasıl bu kadar gerçekçi görünebiliyorlar?

Nasıl bu kadar gerçekçi görünebiliyorlar?
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Kek aralarını meyvelerle dolduruyor.

Kek aralarını meyvelerle dolduruyor.
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Kekleri heykeltraş gibi işliyor.

Kekleri heykeltraş gibi işliyor.
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O kadar gerçekçi yapıyor ki figürlerin gölgelerini bile unutmuyor.

O kadar gerçekçi yapıyor ki figürlerin gölgelerini bile unutmuyor.
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Hemşire olduğu için organlardan da uzak durmuyor.

Hemşire olduğu için organlardan da uzak durmuyor.
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Bazı pastalardan da çok tepki alıyor.

Bazı pastalardan da çok tepki alıyor.
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Katherine her zaman anatomiyi sevdiğini söylüyor.

Katherine her zaman anatomiyi sevdiğini söylüyor.
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O yüzden sürekli kalp ve beyin şeklinde pastalar yapıyor.

O yüzden sürekli kalp ve beyin şeklinde pastalar yapıyor.
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FAZLA KORKUNÇ DEĞİL Mİ?

FAZLA KORKUNÇ DEĞİL Mİ?
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İnanılmaz bir yetenek.

İnanılmaz bir yetenek.
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Bazen abartabiliyor.

Bazen abartabiliyor.
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pasta pastacılık

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