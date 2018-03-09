Midemiz kaldırmadı: Tasarım pasta yaparken sınırları epey zorlayan sanatçı

Bazı pastalardan da çok tepki alıyor!
Bu Pastalara Bakabilmek Gerçekten Çok Zor!
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Amerika'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Katherine Dey'in en büyük hobisi pastacılık1
Beyin şeklinde pasta denemek ister miydiniz?
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Pastaya şekil verirken neredeyse hiç kalıp kullanmıyor.
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Nasıl bu kadar gerçekçi görünebiliyorlar?
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Kek aralarını meyvelerle dolduruyor.
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Kekleri heykeltraş gibi işliyor.
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O kadar gerçekçi yapıyor ki figürlerin gölgelerini bile unutmuyor.
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Hemşire olduğu için organlardan da uzak durmuyor.
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Bazı pastalardan da çok tepki alıyor.
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Katherine her zaman anatomiyi sevdiğini söylüyor.
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O yüzden sürekli kalp ve beyin şeklinde pastalar yapıyor.
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FAZLA KORKUNÇ DEĞİL Mİ?
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İnanılmaz bir yetenek.
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Bazen abartabiliyor.
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