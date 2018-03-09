Midemiz kaldırmadı: Tasarım pasta yaparken sınırları epey zorlayan sanatçı

Bazı pastalardan da çok tepki alıyor!

Bu Pastalara Bakabilmek Gerçekten Çok Zor!

1 / 19 Amerika'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Katherine Dey'in en büyük hobisi pastacılık1 Beyin şeklinde pasta denemek ister miydiniz?

2 / 19 Pastaya şekil verirken neredeyse hiç kalıp kullanmıyor.

3 / 19 Nasıl bu kadar gerçekçi görünebiliyorlar?

4 / 19 Kek aralarını meyvelerle dolduruyor.

5 / 19 Kekleri heykeltraş gibi işliyor.

6 / 19 O kadar gerçekçi yapıyor ki figürlerin gölgelerini bile unutmuyor.

7 / 19 Hemşire olduğu için organlardan da uzak durmuyor.

8 / 19 Bazı pastalardan da çok tepki alıyor.

9 / 19 Katherine her zaman anatomiyi sevdiğini söylüyor.

10 / 19 O yüzden sürekli kalp ve beyin şeklinde pastalar yapıyor.

11 / 19 FAZLA KORKUNÇ DEĞİL Mİ?

12 / 19 İnanılmaz bir yetenek.

13 / 19 Bazen abartabiliyor.

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