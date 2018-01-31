Mideye dikkat: Farklı kültürlere ait en garip yiyecekler!

Renkler ve zevkler tartışılmaz denir ya evet herkesin damak zevki farklıdır. Kimi yemeğin lezzetiyle ilgilenirken, kimi ise görüntüsüne de önem verir. Kimileri için de hem lezzet hem görüntü aynı anda olmalıdır.

Siz de damak zevkini ararken görüntüye de önem veriyorsanız yazımızda yer alan bazı yemekler size göre olmayabilir. Yazımızda mide bulandırıcı, ürkütücü görüntüye sahip olan ancak geleneksel mutfaklarda çokça tüketilen besinlerden bahsedeceğiz.

Bazılarının adı bile tüylerinizi diken diken edebilir ancak sizi biraz rahatlatmak adına diyebiliriz ki, herkesin damak zevki farklıdır ve bu yiyeceklerle Türkiye’de karşılaşma imkanınız neredeyse sıfır. Olur da bir gün yurt dışına çıktığınızda karşınıza çıkarsa farkında olun ve yanlışlıkla yemeden önce bir kez daha düşünün.

İşte dünyanın birçok yerinde sıkça tüketilen garip ama korkunç ve çoğu da pahalı yiyecekler;

Tütsülenmiş köpek ve fareler

Endonezya'daki pazarlarda köpekler, maymunlar, piton yılanları, domuzlar, kediler ve fareler iple boğularak öldürülüyor ve sonra tütsülenerek müşterilere satılıyor.

Köpekler, öldürülmeden önce kafeslerde bekletiliyor.

Endonezya'daki bu korkunç geleneksel pazarı 44 yaşındaki Umman'lı fotoğrafçı Raymond Walsh görüntüledi.

Çin’in akrep çorbası

Çin'in güneyine ait bu geleneksel çorbada akrep kullanılıyor. Pişirilirken zehri yok ediliyor.

Dil kanı sosisi (Zungenwurst-Almanya)

Kan sosisi (bölgeye göre değişen adlarıyla kaszanka, kiszka, krupniok); domuz kanı, domuz sakatat ve kırma hububat (karabuğday veya arpa) kullanılarak yapılır. Soğan, karabiber ya da mercanköşk ile tatlandırılır ve geleneksel olarak kızartılır veya soğan, lahana ve elma eşliğinde ızgarası yapılır.



Blood Sausages (Kanlı sucuk)

Türkiye hariç tüm dünyada popüler bir yemektir. Domuz eti, sığır, koyun, ördek ve keçi kanı ile farklı ülkelerdeki farklı tatlara bağlı olarak yapılıyor.

Tiet canh – Vietnam(Kan çorbası)

Tiet canh, ördek eti, iç organlar ve ham ördek kanından yapılan geleneksel bir yemektir.

Yapılışı; haşlanmış/pişmiş ete doğranmış otlar ve ezilmiş fıstık serpilir. Çiğ kan ya da balık sosu ile karıştırılarak buzdolabında soğumaya bırakılır.

Tavuk ya da ördek kanı ile yapılan bu yiyecek tatlı ve ya ekşi çorba olarak hazırlanıyor.

Şeker ve sirke kullanarak tat dengesi sağlanıyor. Czernina genellikle makarna, şehriye, haşlanmış patates veya köfte ile servis ediliyor.

Portekiz: Kanda pilav (Cabidela)

Peru ve Şili gibi ülkelerin kıyı şeridinde karşılaşabileceğiniz 'piure' dışarıdan bakınca bir kayadan farksız. Bu nedenle Türkçede "yaşayan kaya" olarak da anılıyor. Özellikle Şili'de avlanması çok yaygın olan 'piure'yı avcılar testereyle dilimledikten sonra kabuğuyla etini birbirinden ayırıyor.

İçinden çıkan pembe et şeritler halinde ya da konserve halinde satılıyor. Çiğ ya da pişmiş tüketilebilen 'piure' etinin hafiften acı, sabunsu olduğu ve denizkestanesine benzediği belirtiliyor.

Decaisnea

Çin'in batısı, Hindistan, Myanmar, Nepal gibi ülkelerde yaşayan decaisnea fargesii bitkisi, mavi sosis ya da ölü adamın parmakları olarak da anılıyor.

Aroması karpuz gibi tatlı olarak nitelendirilen, dokusu ise jöleye benzetilen decaisnea, çoğu zaman dekoratif amaçlarla yetiştirilen bir meyve.

Geoduck

Türkçe adı 'kral deniz tarağı' olan bu hayvan Kuzey Amerika kıtasının batısında yaşıyor ve çok değerli bir deniz mahsulü olarak görülüyor.

Avlanmadığı takdirde ortalama 140 yıl yaşayan 'geoduck'ların kabuklarının dışındaki beslenme hortumları yeniyor. Özellikle Çin, Kore ve Japon mutfağında sıkça karşınıza çıkabilecek 'geoduck'ın afrodizyak olduğuna da inanılıyor.

Buda'nın eli

'Parmaklı narenciye' olarak da anılan Buda'nın elinin kökenlerinin Hindistan ya da Çin'de olduğu tahmin ediliyor. Bu meyve Budist tapınaklarında sunağa konuyor.

Görüntüsü biraz ürkütücü olsa da, güçlü parfümü sayesinde oda kokusu olarak kullanılabiliyor. Ancak diğer narenciye türlerinin aksine suyu yok. Yine de tatlılara ve içkilere lezzet vermek için de kullanılabiliyor.

Huitlacoche

'Huitlacoche' aslında bir sebze ya da meyve değil, koçandaki mısır tanelerinin üzerinde yaşayan bir tür mantar.

Meksika'da yaygın olarak tüketilen ve çok sevilen 'huitlacoche', quesadilla'lara ve çorbalara katılıyor. Tadının mantar gibi, tatlı-tuzlu, ağaçsı ve topraksı olduğu söyleniyor.

Percebes

İspanya'nın Galiçya bölgesinde ve Portekiz'de avlanabilen bir deniz canlısı olan 'percebes'in Türkçe karşılığı kaz boyunlu kaya kabuklusu. Görüntüsü nedeniyle bu canlıya Portekizliler 'Şeytan tırnağı' da diyor.

Kayalara yapışık halde yaşayan ve avlanması hayli güç olan 'percebes'in bir porsiyonu 100 euro'ya satılıyor dersek, ne kadar değerli olduğu anlaşılabilir.

Natto

Soya fasulyesine yabancı değiliz ancak fermente soya fasulyesi 'natto' o kadar da tanıdık değil. Baskın kokusu ve yapışkan görünümü nedeniyle ilk bakışta pek de sevimli görünmeyen 'natto' Japon mutfağının geleneksel bir lezzeti.

Genelde pilavın üzerine konuyor ve kahvaltıda yeniyor. Fermentasyon süreci nedeniyle soya fasulyesinin besin değerini büyük oranda kaybettiğini de belirtelim.