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Mucize gibi: Tabanı yanmış ütüyü beyaz sirkeyle eski haline geri çevirin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yahu bu sirkeler bizim canımız! Birçok hastalığa iyi gelmelerinin yanı sıra temizliğin de bir numaralı ilacı.

Mucize gibi: Tabanı yanmış ütüyü beyaz sirkeyle eski haline geri çevirin

Ona temizlik neferi desek abartmış olmayız. Beyaz sirke doğal antibiyotik olmasının yanı sıra temizlik esnasında da kullanılabilen en doğal ürün. Parkeleri partlatıyor, böcekleri uzaklaştırıyor, perdeleri beyazlatıyor.

Şimdi ise tabanı yanan ütüleri tertemiz yapıyor. Üstelik tek başına!

utu-temizligi

Nasıl uygulanır?

1 su bardağı beyaz sirkeyi önce ısıtın. Temizlik bezinizi bu ısınmış sirkenin içerine atın ve 1 2 dakika kadar bekleyin.

Sonrasında bezi sıkın ve ütünün tabanını bez ile ovalayın. İlk aşamada sizi zorlayacaktır fakat haftada 2,3 defa bu işlemi tekrarlarsanız tabanının tertemiz olduğunu göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ütü temizleme beyaz sirke

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