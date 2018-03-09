Mucizevi üçlü! Tuz, karabiber ve limon şifası!

Doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerin faydalarını bilerek kullanırsak, kimyasal ürünlere ihtiyaç kalmadan tedavi yolunu keşfedebiliriz.
Tuz, karabiber ve limon da ayrı ayrı sağlığa birçok faydası bulunan besinlerdendir. Sadece salatalar veya yemeklere aroma katmak için kullanmayıp bu üçlüyü bir araya getirerek birçok rahatsızlığımızı da ortadan kaldırabiliriz.
İşte tuz, karabiber ve limon üçlüsünün iyi geldiği hastalıklar
Boğaz ağrısı
Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu üç malzemeyi karıştırıp çalkalayın. Bu karışımla her gün gargara yaparsanız, boğazınızdaki ağrıların geçtiğini göreceksiniz. Bu karışım bademcik iltihaplarına da iyi gelir.
Ayrıca, limon suyu ve su karışımı ile yapacağınız gargara, boğaz tahrişleri ve boğazda oluşan yaraları tedavi eder.
Burun tıkanıklığı
Karabiberin iyi geldiği başka bir rahatsızlık ta burun tıkanıklığıdır. Karabiberi, tarçın, kimyon ve kakule tohumları ile karıştırıp iyice toz haline getirip koklayın. Karışım hapşırmanıza ve tıkanıklığın geçmesine, burun kanallarının açılmasına neden olacaktır.
Mide bulantısı
Mide bulantınız varsa, bir bardak su içerisine karabiber ve taze limon suyunu ekleyip karıştırın. Karışımı yavaş yavaş için, bulantınızın anında geçtiğini göreceksiniz.
Ayrıca yarım limonun üzerine, bir miktar karabiber ve tuz döküp bunu tüketerek te bulantınızı geçirebilirsiniz.
Diş ağrısı
Diş ağrısını geçirmenin en iyi yolu diş temizliğine dikkat etmek ve fırçalamaktır. Ancak her şeye rağmen ağrınız varsa, yarım çay kaşığı toz biber ve karanfil yağını karıştırın. Karışımı dişinizde ağrı olan bölgeye sürün. Ağrının kısa sürede yok olduğunu göreceksiniz.
Safra kesesi taşları
Safra kesesi taşlarıyla ilgili sorununuz varsa bunu ortadan kaldırmak için, limon suyuna biraz zeytinyağı karıştırın ve için.
Kilo vermek için
Kilolarınızdan şikayetiniz varsa, bir bardak suyun içine 1/4 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı her gün düzenli olarak tüketin, kilolarınızı vermeye yardımcı olacaktır.
Astım krizlerini dindirmek için
Astım sorunu için karabiber en etkili çözümlerden biridir. 8-10 adet biber tanesini 2 adet karanfil ve 10-15 adet fesleğen yaprağıyla birlikte kaynatın. 15 dakika kadar demledikten sonra süzün ve 2 kaşık bal ekleyin. Bu karışım sizin için çözüm olacaktır. Dilerseniz karışıma biraz süt te ekleyebilirsiniz.
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