Mucizevi üçlü! Tuz, karabiber ve limon şifası!

Doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerin faydalarını bilerek kullanırsak, kimyasal ürünlere ihtiyaç kalmadan tedavi yolunu keşfedebiliriz.

Tuz, karabiber ve limon da ayrı ayrı sağlığa birçok faydası bulunan besinlerdendir. Sadece salatalar veya yemeklere aroma katmak için kullanmayıp bu üçlüyü bir araya getirerek birçok rahatsızlığımızı da ortadan kaldırabiliriz.

İşte tuz, karabiber ve limon üçlüsünün iyi geldiği hastalıklar

Boğaz ağrısı

Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu üç malzemeyi karıştırıp çalkalayın. Bu karışımla her gün gargara yaparsanız, boğazınızdaki ağrıların geçtiğini göreceksiniz. Bu karışım bademcik iltihaplarına da iyi gelir.

Ayrıca, limon suyu ve su karışımı ile yapacağınız gargara, boğaz tahrişleri ve boğazda oluşan yaraları tedavi eder.

Burun tıkanıklığı

Karabiberin iyi geldiği başka bir rahatsızlık ta burun tıkanıklığıdır. Karabiberi, tarçın, kimyon ve kakule tohumları ile karıştırıp iyice toz haline getirip koklayın. Karışım hapşırmanıza ve tıkanıklığın geçmesine, burun kanallarının açılmasına neden olacaktır.