Mükemmel seksin yolu günde 1 elma yemekten geçiyor

Elma yemenin birçok faydası olduğunu bilirdik de sekste de başarıyı yakalatacağını ummazdık. Yapılan bir araştırma elma yemenin seksi iyileştirdiğini kanıtlar durumda!

Baş ağrısını iyileştirir, dişleri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanserle savaşır ve daha birçok faydayı biz insanoğluna sunar.

Yapılan araştırmalara göre özellikle kırmızı elma cinsel hayata olumlu etkilerde bulunuyor. Söylenene göre günde 1 elma yiyen kadınların cinsellik deneyimleri yemeyenlere göre daha hareketli ve kaliteli oluyormuş.

İtalya'da yapılan araştırma 781 kadın üzerinde gerçekleşmiş

Psikolojik tedavi görmeyen ve cinsel hastalığı olmayan 18-43 yaş aralığındaki 781 İtalyan kadın katılımcıyla gerçekleştirilen ankette 781 kadın, her gün düzenli olarak bir elma tüketmiş. Elma tüketenler ve tüketmeyenleri kendi aralarında ayıran anket sonucuna göre her iki gruba da orgazm olma oranları, seks sıklığı, fonksiyonları, fizyolojik yeterlilikleri ve genel tatminleri üzerine sorular sorulmuş.

Günde bir elma yiyen kadınlardaki değişim şaşırtıcı

Elmanın içerisindeki phlorizin maddesi sekse olan katkının en önemli faktörü. Buna göre düzenli ve ağırlıklı olarak kırmızı elma yiyen kadınlar, mükemmel bir cinsel hayata merhaba diyebilirler.