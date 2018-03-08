Mutfağınızdaki sünger tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli

Ev temizliği ve bakteriler konusunda sık sık yapılan araştırmalar, bu konuda aslında bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu ortaya koydu. Bu konulardan biri de, mutfakta sık kullandığımız bulaşık süngeri ve temizlik bezleriyle ilgili.

Son yapılan araştırmalar ortaya çıkardı ki, evdeki en fazla bakteri barındıran, en kirli şeyler bulaşık süngeri ve mutfak bezleri.

Tuvaletten daha kirli

Konuyla ilgili olarak, BBC için bir yazı kaleme alan Doktor Michael Mosley çok çarpıcı veriler açıkladı. Dr. Mosley, “Arizona Üniversites’nde hastalıkların nasıl taşındığını araştıran mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli şeyler olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle mutfak süngeriniz tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli olabilir“ dedi.

Doktor Gerba’nın araştırmaları kirliliği rakamsal verilerle ortaya koyarken çarpıcı tespitler yaptı. Bu tespitlere göre, ortalama bir tuvalet klozetinde 6.5 santimetre karede 50 bakteri varken, bir süngerde santimetre karede 10 milyon bakteri ve mutfak bezlerinde de bir milyon bakteri bulunuyor.