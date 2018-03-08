Mutfağınızdaki sünger tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli

Ev temizliği ve bakteriler konusunda sık sık yapılan araştırmalar, bu konuda aslında bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu ortaya koydu. Bu konulardan biri de, mutfakta sık kullandığımız bulaşık süngeri ve temizlik bezleriyle ilgili.
Son yapılan araştırmalar ortaya çıkardı ki, evdeki en fazla bakteri barındıran, en kirli şeyler bulaşık süngeri ve mutfak bezleri.
Tuvaletten daha kirli
Konuyla ilgili olarak, BBC için bir yazı kaleme alan Doktor Michael Mosley çok çarpıcı veriler açıkladı. Dr. Mosley, “Arizona Üniversites’nde hastalıkların nasıl taşındığını araştıran mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli şeyler olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle mutfak süngeriniz tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli olabilir“ dedi.
Doktor Gerba’nın araştırmaları kirliliği rakamsal verilerle ortaya koyarken çarpıcı tespitler yaptı. Bu tespitlere göre, ortalama bir tuvalet klozetinde 6.5 santimetre karede 50 bakteri varken, bir süngerde santimetre karede 10 milyon bakteri ve mutfak bezlerinde de bir milyon bakteri bulunuyor.
Islak bırakmayın kurutun
Uzmanlar, evimizin sağlık ve hijyen açısından çok önemli olan mutfağında endişelerimizi ortadan kaldırmak için yapabileceklerimiz olduğunu da belirtiyor. Buna göre, bulaşık bezini ve süngerini ıslak bırakmadan mümkün olduğunca kuru tutabilir veya sık sık çamaşır suyunda bekletebiliriz.
Mutfak konusunda yayın yapan bazı dergiler ise, süngerlerinizi temizlemek için mikrodalga fırınına ya da bulaşık makinesine atabileceğinizi söylüyor.
NSF International’dan çarpıcı araştırma
Kamu Sağlığı ve Güvenliği Örgütü NSF International’ın yaptığı bir araştırma da, dikkat edilmesi gereken ilginç veriler paylaşıldı.
Araştırma kapsamında 22 aileden her gün mutfak yüzeylerinden cep telefonlarına kadar 30 gündelik ev eşyasından örnekler alması istendi. Araştırma sonucunda, E.coli bakterisi de dahil coliform bakterilerinin yoğun olarak bulunduğu eşyaların başında bulaşık bezleri ve süngerlerinin bulunduğu ortaya çıktı.
Colifrom bakterisine dikkat!
Araştırma sonuçları şöyle;
Bulaşık süngerlerinin ya da bezlerinin yüzde 75’i coliform bakterisi taşıyordu.
Mutfak lavabosu yüzde 45
Mutfak tezgahları yüzde 32
Kesme tahtaları yüzde 18 bakteri taşıyor.
Banyoda ise coliform bakterilerinin bulunduğu noktalar şöyle:
Diş fırçası sapları yüzde 27
Banyodaki kapı, dolap kolları yüzde 9.
Uzmanlara göre, Colifrom bakterisi tehlikeli değil ancak dışkı bulaşmasının bir işareti olarak kabul ediliyor. Mutfağınıza insan dışkısıyla bulaşmıyorlar ancak çiğ ette bulunan dışkı bakterisiyle bulaşıyorlar.
Bulaşık bezleri sıcak ve ıslak oldukları için bu tür bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.
Süngerde 5 milyon bakteri
Almanya'nın Furtwangen Üniversitesinde mikrobiyolog Markus Egert'in yaptığı bir araştırmada, iyi kullanılan mutfak süngerinin bile yaklaşık 5 trilyon bakteriye ev sahipliği yaptığı hatta tuvalet atığından daha kirli olduğu ortaya çıktı.
Bu bakterilerin çocuklara ve yaşlılara zarar verebileceğini söyleyen mikrobiyolog Egert, “Mutfak süngerleri mikropların en çok bulunduğu yerdir çünkü geniş bir yüzeye sahipler. Genellikle ıslak ve sıcak ortamda bulunan süngerler dünyada yaşayan insanların toplam nüfusundan 7-8 kat daha fazla bakteri içeriyor. Bu yüzden eski dostunuzu çok uzun süre tutmak yerine sık sık, en az haftada bir değiştin” dedi.
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