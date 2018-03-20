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Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
İÇERİK HABERLERİ  | 20.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Mutfak süngerleri evimizdeki en kirli eşyaların başında geliyor. Tuvaletten bile 200 bin kat daha kirli olan süngerler için uzmanlar uyarıyor: Her hafta süngerinizi mutlaka değiştirin.

Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Mutfaklarımız, hijyen koşullarının en fazla dikkat edilmesi gereken yerlerin başında gelir. Mutfak aynı zamanda bakterilerin de en hızlı şekilde çoğaldıkları ortamdır. Nem ve sıcaklık bakterilerin kısa zamanda ve hızla artmasına neden olurken, mutfak süngerlerini tabaklarımızda ve yüzeylerimizde uzun süre kullandığımızda istenmeyen durumlar oluşabilir.

Bilimsel Raporlar Dergisi’nde konuyla ilgili olarak yayınlanan bir araştırmaya göre, mikrobiyologlar milyonlarca bakteri oluşan mutfak süngerlerinin her hafta değiştirilmesini önermektedirler.

Süngeri mikrodalgaya koymak

Mutfak süngerini temizlemek deyince akla ilk olarak süngeri kaynatmak veya mikrodalgada bir süre tutmak gelir. Yapılan araştırmalara göre, bunu yapmak başlangıçta bakterilerin yüzde 60’ını azaltabilir ancak süngeri sterilize etmez.

Rutin olarak bu şekilde temizlenen süngerlerin de temiz olmayanlar kadar bakteriye sahip oldukları belirlenmiştir.

Süngerin bir köşesini kesin

Hijyen söz konusu olduğunda, kullandığınız eski süngeri bir kenara ayırın ve köşesini kesin. Bu kesim, süngeri diğer temizlik malzemelerden ayırmak için önemlidir. Kenarı kesilmiş süngeri tabak, bardak, yiyeceklerle direk temas eden malzemeler ve mutfakta kullanmayın.

Kesilmiş süngeri çöp kutusu, tuvaletler veya lastikler gibi eşyalarınızı temizlemede kullanıp atabilirsiniz.

Tuvaletten daha kirli

Konuyla ilgili olarak, BBC için bir yazı kaleme alan Doktor Michael Mosley bu konuda çok çarpıcı veriler açıkladı. Dr. Mosley, “Arizona Üniversites’nde hastalıkların nasıl taşındığını araştıran mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli şeyler olduğunu söylüyor.

Diğer bir deyişle mutfak süngeriniz tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli olabilir“ dedi.

Süngerde 5 milyon bakteri

Almanya'nın Furtwangen Üniversitesinde mikrobiyolog Markus Egert'in yaptığı bir araştırmada, iyi kullanılan mutfak süngerinin bile yaklaşık 5 trilyon bakteriye ev sahipliği yaptığı hatta tuvalet atığından daha kirli olduğu ortaya çıktı.

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