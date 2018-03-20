Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Mutfaklarımız, hijyen koşullarının en fazla dikkat edilmesi gereken yerlerin başında gelir. Mutfak aynı zamanda bakterilerin de en hızlı şekilde çoğaldıkları ortamdır. Nem ve sıcaklık bakterilerin kısa zamanda ve hızla artmasına neden olurken, mutfak süngerlerini tabaklarımızda ve yüzeylerimizde uzun süre kullandığımızda istenmeyen durumlar oluşabilir.

Bilimsel Raporlar Dergisi’nde konuyla ilgili olarak yayınlanan bir araştırmaya göre, mikrobiyologlar milyonlarca bakteri oluşan mutfak süngerlerinin her hafta değiştirilmesini önermektedirler.

Süngeri mikrodalgaya koymak

Mutfak süngerini temizlemek deyince akla ilk olarak süngeri kaynatmak veya mikrodalgada bir süre tutmak gelir. Yapılan araştırmalara göre, bunu yapmak başlangıçta bakterilerin yüzde 60’ını azaltabilir ancak süngeri sterilize etmez.

Rutin olarak bu şekilde temizlenen süngerlerin de temiz olmayanlar kadar bakteriye sahip oldukları belirlenmiştir.

Süngerin bir köşesini kesin

Hijyen söz konusu olduğunda, kullandığınız eski süngeri bir kenara ayırın ve köşesini kesin. Bu kesim, süngeri diğer temizlik malzemelerden ayırmak için önemlidir. Kenarı kesilmiş süngeri tabak, bardak, yiyeceklerle direk temas eden malzemeler ve mutfakta kullanmayın.