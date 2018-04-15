Mutlu cinsellik için hangi yaşta ne yemeli?

Kaliteli ve mutlu bir cinsel hayatın uyku, hormonal denge, fiziksel aktivite, stres gibi farklı etkenler ve besinlerle ilişkili olduğu bilinir. Hatta bu nedenle, özellikle yiyecekler ve cinsel hayatla ilgili araştırmalar yapılmış, birçok besinde cinsel isteği ve arzuyu artıran, kan akışını etkileyen maddeler bulunmuştur.

Cinsel gücünüzün yerinde olduğu, mutlu bir seks hayatınız olsun istiyorsanız farklı yaşlar ve onlara göre yiyeceklerle ilgili bu yazımıza bir göz atın. Sizin de yaş gurubunuza uygun yiyeceklerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

20’li yaşlar

Yumurtayı mutlaka tüketin; Kolesterol sorununuz yoksa B vitamini açısından zengin olan yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin. Hem vitamin hem protein açısından zengin olan yumurta, sizi stres ve endişeden uzak tutacak seks hayatınızı da olumlu etkileyecek.

Kereviz yiyin: Kerevizin, kadınları etkilemeyi sağlayan “androstenone” ve “androstenol” gibi iki hormon öncüsünü daha çok salgılamayı sağladığı söylenir. Kalorisi düşük, posa açısından zengin olan kerevizin bu gücünden yararlanmayı ihmal etmeyin.