Mutlu cinsellik için hangi yaşta ne yemeli?

Vanilyalı dondurmayı tercih edin: Dondurma kalsiyum, fosfor ve protein miktarı açısından zengindir. Cinsel istek ve gücü artırdığı bilinir. Vanilya da, hem kadın hem erkeklerde, endişe ve stresi azaltan özelliğe sahiptir. Doğal olarak cinsel hayat için de cezbedicidir.

Ceviz, badem ve fındık: Bu üç sağlıklı kuruyemiş, spermlerin artmasına, daha enerjik olmaya, spermlerin sağlıklı kalmasına yardım eder. E vitamini ve selenyum açısından zengindir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, selenyumun kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde çözüm etkisi yarattığı, canlı sperm üretmesine yardım ettiği görülmüştür.

A vitamini desteği: A vitamini sağlıklı bir cinsel yaşama destek olan etkenlerdendir. A vitamini sperm sayısının artmasına neden olur. A vitamini ve çinko içeriği olan besinlerden tükettiğinizde aktif bir cinsel hayata destek sağlamış olacaksınız.

C vitamini alın: Kış meyveleri olan portakal, mandalina, greyfurt gibi besinler zengin bir C vitamini kaynağıdır. Yeterli düzeyde C vitamini alan erkeklerin sperm kalitesi yüksek olur. Teksas Üniversitesi araştırmacıları, günde en azından 200 miligram C vitamini alan erkeklerin daha yüksek sperm sayısına sahip olduklarını belirtmiştir.