Mutlu cinsellik için hangi yaşta ne yemeli?

Kaliteli ve mutlu bir cinsel hayatın uyku, hormonal denge, fiziksel aktivite, stres gibi farklı etkenler ve besinlerle ilişkili olduğu bilinir. Hatta bu nedenle, özellikle yiyecekler ve cinsel hayatla ilgili araştırmalar yapılmış, birçok besinde cinsel isteği ve arzuyu artıran, kan akışını etkileyen maddeler bulunmuştur.
Cinsel gücünüzün yerinde olduğu, mutlu bir seks hayatınız olsun istiyorsanız farklı yaşlar ve onlara göre yiyeceklerle ilgili bu yazımıza bir göz atın. Sizin de yaş gurubunuza uygun yiyeceklerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.
20’li yaşlar
Yumurtayı mutlaka tüketin; Kolesterol sorununuz yoksa B vitamini açısından zengin olan yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin. Hem vitamin hem protein açısından zengin olan yumurta, sizi stres ve endişeden uzak tutacak seks hayatınızı da olumlu etkileyecek.
Kereviz yiyin: Kerevizin, kadınları etkilemeyi sağlayan “androstenone” ve “androstenol” gibi iki hormon öncüsünü daha çok salgılamayı sağladığı söylenir. Kalorisi düşük, posa açısından zengin olan kerevizin bu gücünden yararlanmayı ihmal etmeyin.
Vanilyalı dondurmayı tercih edin: Dondurma kalsiyum, fosfor ve protein miktarı açısından zengindir. Cinsel istek ve gücü artırdığı bilinir. Vanilya da, hem kadın hem erkeklerde, endişe ve stresi azaltan özelliğe sahiptir. Doğal olarak cinsel hayat için de cezbedicidir.
30'lu yaşlar
Ceviz, badem ve fındık: Bu üç sağlıklı kuruyemiş, spermlerin artmasına, daha enerjik olmaya, spermlerin sağlıklı kalmasına yardım eder. E vitamini ve selenyum açısından zengindir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, selenyumun kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde çözüm etkisi yarattığı, canlı sperm üretmesine yardım ettiği görülmüştür.
A vitamini desteği: A vitamini sağlıklı bir cinsel yaşama destek olan etkenlerdendir. A vitamini sperm sayısının artmasına neden olur. A vitamini ve çinko içeriği olan besinlerden tükettiğinizde aktif bir cinsel hayata destek sağlamış olacaksınız.
C vitamini alın: Kış meyveleri olan portakal, mandalina, greyfurt gibi besinler zengin bir C vitamini kaynağıdır. Yeterli düzeyde C vitamini alan erkeklerin sperm kalitesi yüksek olur. Teksas Üniversitesi araştırmacıları, günde en azından 200 miligram C vitamini alan erkeklerin daha yüksek sperm sayısına sahip olduklarını belirtmiştir.
40'lı yaşlar
Ahududu ve böğürtlen gibi meyveleri seçin: Özellikle ereksiyon problemleri yaşayanlar için en uygun seçimler böğürtlen ve ahududu gibi meyvelerdir. Bu meyveler bol miktarda çözünebilen posa içerir. Ayrıca bu meyveler kan dolaşımınızın rahatlamasını sağlayan ve damarlarınızı koruyan çeşitli bileşiklerle (proantosiyanidinler) dolaşımınızı düzenler. Daha düşük bir kolesterol seviyesi ve daha iyi bir kan akımının cinsel yararları ise tartışılmaz. Özellikle ileri yaşlarda daha iyi bir cinsel hayat için bu meyvelerden haftada 3-4 porsiyon tüketilmesi iyi olur.
Yorgunluğunuzu azaltmak için kahvaltı gevrekleri: Cinsel hayatınızda yorgunluktan şikayetçiyseniz, tiamin ve riboflavin vitaminlerinden zengin kahvaltı gevreklerini deneyebilirsiniz. Bu vitaminler enerjinizi etkin şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Zenginleştirilmiş kahvaltı gevrekleri orgazmın başlamasına yardımcı olan “histamin” salınımını uyaran niasin vitamini açısından da zengindir.
Kırmızı et ile duyarlılığınızı arttırın: Kırmızı et içinde bulunan protein seks süresince duyarlılığınızı arttıran dopamin ve norepinefrin düzeylerinizin yükselmesini sağlar. Ayrıca iyi bir çinko kaynağı olan et, vücudunuzda libidonuzu düşüren bir hormon olan “prolaktin” üretimini azaltır. Ve en mükemmeli, et testesteron (erkek cinsellik hormonu) seviyenizi yükseltir.
Dokunuşlarda çikolata duyarlılığı: Akşam yemeğinden sonra bir parça bitter çikolata tüketin. Cinsel yaşamı daha heyecanlı hale getirmek için en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata önerilir. Kakaonun içerisinde bulunan metilksantinler vücudunuzun duyarlılığını arttırarak sizin daha kolay etkilenmenizi sağlayabilir.
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