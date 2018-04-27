Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo verin

Son zamanların en popüler diyetlerinden biri de muz diyeti. Muz lezzeti ile tercih edilen bir meyve olurken, kısa sürede verdirdiği kilolarla da tercih edilir hale geldi. Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo vermek mümkün. Muz, yüksek miktarda barındırdığı lif ve protein sayesinde hem tok tutarak hem de enerji vererek kısa sürede istenilen kiloya sahip olmanızı sağlıyor.

Muz diyeti nasıl yapılır?

Muz, zengin vitamin ve mineralleri ile sağlığa oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İçerisinde barındırdığı protein, lif, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırır. Bu özelliği sayesinde de zayıflamaya ciddi oranda etkisi dokunmaktadır.

Muz diyeti nedir?

Muz diyeti, 2008 yılında Japonya'da bir eczacı tarafından geliştirilmiş bir diyet programıdır. Sosyal medya da hızlıca yayınlan ve talibi çok olan muz diyetinin bir süre boyunca Japonya'da muz kıtlığına sebep olduğu belirtilir.

Yüksek enerji verir

Muzun diğer meyvelere oranlar çok daha doyurucu olması ve açlık hissini azaltması diyet esnasında en büyük avantajınız olacaktır. Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlar. Diyet lifi bakımından son derece zengin bir meyve olan muz metabolizmayı hızlandırıyor ve sindirim sistemini çalıştırarak vücudun ekstra kilo vermesine yardımcı oluyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.