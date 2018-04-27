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Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo verin

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.04.2018 08:51 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaştığı sıcakların yüzünü gösterdiği şu günlerde diyet listelerine ilgi de artmaya başladı. Forma girmek, yaza fit şekilde merhaba demek için popüler diyetler ön sıralarda yerlerini aldı.

Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo verin

Son zamanların en popüler diyetlerinden biri de muz diyeti. Muz lezzeti ile tercih edilen bir meyve olurken, kısa sürede verdirdiği kilolarla da tercih edilir hale geldi. Muz diyeti ile 4 günde 4 kilo vermek mümkün. Muz, yüksek miktarda barındırdığı lif ve protein sayesinde hem tok tutarak hem de enerji vererek kısa sürede istenilen kiloya sahip olmanızı sağlıyor.

Muz diyeti nasıl yapılır?

Muz, zengin vitamin ve mineralleri ile sağlığa oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İçerisinde barındırdığı protein, lif, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırır. Bu özelliği sayesinde de zayıflamaya ciddi oranda etkisi dokunmaktadır.

Muz diyeti nedir?

Muz diyeti, 2008 yılında Japonya'da bir eczacı tarafından geliştirilmiş bir diyet programıdır. Sosyal medya da hızlıca yayınlan ve talibi çok olan muz diyetinin bir süre boyunca Japonya'da muz kıtlığına sebep olduğu belirtilir.

Yüksek enerji verir

Muzun diğer meyvelere oranlar çok daha doyurucu olması ve açlık hissini azaltması diyet esnasında en büyük avantajınız olacaktır. Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlar. Diyet lifi bakımından son derece zengin bir meyve olan muz metabolizmayı hızlandırıyor ve sindirim sistemini çalıştırarak vücudun ekstra kilo vermesine yardımcı oluyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Muz diyetinde dikkat edilmesi gereken en önemli kural, akşam yemeklerini 8 den önce yemektir. Ayrıca akşam 10-11 gibi çok acıkırsanız yarım elma veya 2 dilim karpuz yemenizde hiç bir sakınca yoktur. Bunların haricinde ise muz diyeti yapanlar günde ortalama 7-8 saat gece uykusunun, kilo vermek için önemli bir gereksinim olduğuna işaret ediyorlar.

Yemeklerle birlikte oda sıcaklığında su tüketmek gerekmektedir. Sabah kahvaltı da kafeinli içeceklerden uzak durmak hem iştahın kesilmesine yardımcı olacak hem de kan şekerinin artmasına engel olacaktır.

Akşam 8'den sonra yemeğe son vermek diyet sonrası da dönemde alışkanlık haline gelerek kilo almanızı engelleyecektir.

Muz diyetinin faydaları

Sabah kahvaltısında muz yemek metabolizmayı hızlandıracak.

Muz içerisinde barındırdığı yüksek oranda lif ile sindirimi kolaylaştırır.

Muz barındırdığı protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile insan sağlığına da ciddi faydalar sağlamaktadır.

Muz diyeti listesi

Sabah Kahvaltısı;

- Dilediğiniz kadar muz

- İki bardak ılık su

Öğle Yemeği;

- Düşük kalorili 1 porsiyon yemek

Ara Öğün;

- Fındık, ceviz, light bisküvi gibi düşük kalorili atıştırmalıklar

Akşam Yemeği;

- Düşük kalorili 1 porsiyon yemek ( Mutlaka akşam 8'den önce yenilmelidir.)

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