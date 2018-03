Muz Kabuğuyla Sadece 1 Haftada Çözebileceğiniz 6 Problem

Et benlerinden kurtulmak için;

Et benlerinin çözülmesine yardımcı olan enzimleri sayesinde sizi bu rahatsız eden görüntüden kurtaracaktır. Muz kabuğundan et beninizin boyutuna uygun bir parça kesin. Muz kabuğunun iç kısmını benin üzerine yerleştirin ve bant yardımıyla sabitleyin. Bir gece bekledikten sonra sabahı o bölgeyi yıkayın. Her gün tekrarladığınız taktirde et benleriniz kuruyacaktır.

Kıymık batması için;

Cildi yumuşatmaya yardımcı olan muz kabuğu kıymık batmasında da oldukça etkili. Kıymık batan bölgenin üzerine muz kabuğunun iç kısmını yerleştirin ve bandajla sarın. Yaklaşık 5-6 saat bekledikten sonra bandajı açın. Bandajla beraber kıymık da olduğu yerden çıkacak.

Cilt lekelerini azaltmak için;

Muz kabuğunun içerdiği A, B, C ve E vitaminleri cilt lekelerinin açılmasına yardımcı olur. Yüksek antioksidan sayesinde de siyah noktaları da yok eder. İki günde bir cildinizi mut kabuğuyla silin. Bu işlemin ardından yüzünüzü yıkayın ve güneş koruyucu kreminizi sürün.