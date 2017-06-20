Muz Kabuğuyla Sadece 1 Haftada Çözebileceğiniz 6 Problem

Mutfak Çöplerini Değerlendirmenin Yolları

İnci gibi dişler için;

Muzun içeriğindeki sitrik asit dişlerin beyazlamasına yardımcı olan maddedir. Muzu yedikten sonra kabuğun yumuşak tarafını dişlerinize nazikçe sürtün. Ardından dişlerinizi fırçalayın. Düzenli olarak uygulamaya devam ettiğinizde lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Bebek gibi temiz bir cilt için;

Antioksidan açısından zengin olan muz mikroplarla savaşarak akne oluşumunu önler. Muzun kabuğundaki iltihap önleyici özellik, sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurulayın. Muz kabuğunun iç tarafıyla cildinizin akneli kısımlarını muz kabuklarıyla ovmaya başlayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

İkinci tarif ise: Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozunu muz kabuğunun içerisine serpiştirin ve kabuğun zerdeçallı kısmını sivilcelerinize sürün. 15 dakika beklediken sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu tarifi ise her gün uygulayabilirsiniz.

Sinek ve böcek ısırık zararlarından kurtulmak için;

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek veya sinek ısırığı sonrası meydana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içerisinde durdurur. Sinek ya da böcek ısırığının olduğu bölgeye 5 dakika muz kabuğunun içiyle ovmanız yeterli. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Kaşıntı ve kızarıklığın tamamen yok olduğunu göreceksiniz.