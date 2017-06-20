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Muz Kabuğuyla Sadece 1 Haftada Çözebileceğiniz 6 Problem

Zeynebaysan Zeynebaysan
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2017 14:03 | Son Güncelleme

Yok artık öyle muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmak. İlk iş doğrudan yüzümüze sürüp akneleri kurutuyoruz.

Muz Kabuğuyla Sadece 1 Haftada Çözebileceğiniz 6 Problem

Mutfak Çöplerini Değerlendirmenin Yolları

İnci gibi dişler için;

muz dis

Muzun içeriğindeki sitrik asit dişlerin beyazlamasına yardımcı olan maddedir. Muzu yedikten sonra kabuğun yumuşak tarafını dişlerinize nazikçe sürtün. Ardından dişlerinizi fırçalayın. Düzenli olarak uygulamaya devam ettiğinizde lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Bebek gibi temiz bir cilt için;

sivilce

Antioksidan açısından zengin olan muz mikroplarla savaşarak akne oluşumunu önler. Muzun kabuğundaki iltihap önleyici özellik, sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.
Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurulayın. Muz kabuğunun iç tarafıyla cildinizin akneli kısımlarını muz kabuklarıyla ovmaya başlayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

İkinci tarif ise: Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozunu muz kabuğunun içerisine serpiştirin ve kabuğun zerdeçallı kısmını sivilcelerinize sürün. 15 dakika beklediken sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu tarifi ise her gün uygulayabilirsiniz.

Sinek ve böcek ısırık zararlarından kurtulmak için;

sinek

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek veya sinek ısırığı sonrası meydana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içerisinde durdurur. Sinek ya da böcek ısırığının olduğu bölgeye 5 dakika muz kabuğunun içiyle ovmanız yeterli. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Kaşıntı ve kızarıklığın tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Et benlerinden kurtulmak için;

et beni

Et benlerinin çözülmesine yardımcı olan enzimleri sayesinde sizi bu rahatsız eden görüntüden kurtaracaktır. Muz kabuğundan et beninizin boyutuna uygun bir parça kesin. Muz kabuğunun iç kısmını benin üzerine yerleştirin ve bant yardımıyla sabitleyin. Bir gece bekledikten sonra sabahı o bölgeyi yıkayın. Her gün tekrarladığınız taktirde et benleriniz kuruyacaktır.

Kıymık batması için;

kiymik

Cildi yumuşatmaya yardımcı olan muz kabuğu kıymık batmasında da oldukça etkili. Kıymık batan bölgenin üzerine muz kabuğunun iç kısmını yerleştirin ve bandajla sarın. Yaklaşık 5-6 saat bekledikten sonra bandajı açın. Bandajla beraber kıymık da olduğu yerden çıkacak.

Cilt lekelerini azaltmak için;

leke

Muz kabuğunun içerdiği A, B, C ve E vitaminleri cilt lekelerinin açılmasına yardımcı olur. Yüksek antioksidan sayesinde de siyah noktaları da yok eder. İki günde bir cildinizi mut kabuğuyla silin. Bu işlemin ardından yüzünüzü yıkayın ve güneş koruyucu kreminizi sürün.

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Anahtar Kelimeler:
muz yemek

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Yaaa, hiç bir ilaç şirketinin, hiç bir profesörün, hiç bir bilim insanının, hiç bir kimyagerin aklına gelmemişti muz kabuğu, iyi ki düşündünüz... Saydığınız her dert için milyonlarca lira harcayıp, yıllarca laboratuvarlarda çalışıp onca ilaç üretmişler enayi gibi. Ne gerek var onca zaman tıp okumaya, ne gerek var laboratuvarlara, ne gerek var ilaç sanayiine; sür muz kabuğunu, tamam. Bu dahiyane buluşunuz için sizi kutlarım. Tıp sizi kıskanıyor!
@rosarosarum44_2017 bazen bir vida ters çevrilerek açılır senin gibiler ise böyle uzun zaman düze zorlar. biride dese tes çevirince açılıyor siz inanamazsınız.
@rosarosarum44_2017 Hİçbir ilaç şirketi muz kabuğu faydalı diye reklam yapmaz! muz kabuğunu satamaz. Bunu bilmeyecek kadar saf bir halk olduğumuz icin ilaçlara tonla para harcayıp böbrek ve karaciğerlerimizi bitiriyoruz !!! Örnek : Grip olunca 4-5 çeşit ilaç alıp kullanırsınız. ama yinede 3-4 günden önce iyileşemezsiniz. Halbuki sadece uyku ve bol su ile 2 günde iyileşebileceğini çoğu insan bilmez.
tıp para getirecek işlere bakar akıllım!
@rosarosarum44_2017 :) muhteşemdi
@rosarosarum44_2017 ilaçlar tabikide olmazsa olmaz fakat şu var senin dediğin ilaçların ham maddesi işte bu meyve veya meyvenin kabukları ve bitkilerdir bunca meyve ve bitkiler olmasa ilaçlar yapılamazdı eski çağlarda ilaçmı vardı ne yapıyordu o dönemin şifacıları hekimleri topladıkları bitkileri kaynatıp ilaç yapıyorlardı insanlar öyle şifa buluyorlardı veya bulamıyorlardı bugün doktorlar halen bol bol meyve sebze tüketin diyorlar niçin diyorlar anadoluda hiç ilaç kullanmadan meyve sebze sütle sadece doğal yolla beslenen 90 yaşına gelmiş taş gibi insanlar var.
@rosarosarum44_2017 kardes senin kimyagerler ana hammaddeyi nerden buluyorlar
@rosarosarum44_2017 GELMİŞTİR İŞİNE GELMEMEMİŞTİR
Deneyeceğim ama abartılıyor gibi geldi bana.
günde 1 tane muz sindirime ve bağırsaklara çok iyi.
Yazılanlar doğru fakat abartı var nar meyveside harikadır hücre yenileme özelliği sayesinde 1- cildi güzelleştirir 2- kansere iyi gelir 3- yaraları vb. iyileşmesini hızlandırır 4- selülite iyi gelir ... ama nar olsun muz kabuğu olsun sonuçta sihirli değnek değil bu , e canım sizde haksızlık etmeyin sihirli değnek diye birşey yoktur muz kabuğununda faydası var elbetki burada biraz abartılmış yazı faydalı bir yazı
Ana sayfadaki muz kabugunun sekli ne lan oyle :)
gözünüze sokun direk kesin çözüm göreceksiniz,töbe töbe.
valla böcek mi sinekmi bilmem kolumu isirmis denedim muzun kabugunu hic ise yaramadi kolum bir haftadir hala sis ve kasiniyor
ne muzmuş arkadaş..:)
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