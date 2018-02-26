Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın! Neden mi?

Muz üzerinde bulunan ve genelde kabukla birlikte soyulup ayıklanan ve atılan kılçıklar, aslında muz yiyebiliyor olmamızın en büyük sebebi.

Muz, potasyum açısından zengin, çok sevilen ve çok tüketilen atıştırmalıklardan biri. Ancak kabuk kısmında bulunan ve soyduğunuzda ortaya çıkan tel tel şeklindeki kılçıklar zaman zaman muz yemeyi engelleyebiliyor.

Ancak bu kılçıklar sizi engellemesin. Hemen hemen her meyvede bulunan bu soymuk dokular, bütün meyvelerde aynı görevi görür ve faydalıdır.

Bu yüzden uzmanlar neredeyse meyvenin kendisi kadar besin değeri olan bu kılçıkların soymadan tüketilmesini öneriyor.

Muzun Faydaları

Günde ortalama bir muz tüketimi, ilerde yakalanma ihtimali olan birçok ciddi hastalıktan bizi korur.

Yapılan birçok araştırma muzun kan basıncını dengelediğini ortaya koymuştur.

Potasyum açısından zengin olan muz böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir.

Kalsiyum tüketimini azaltarak ayrıca kırılgan kemik yapısının oluşmasına izin vermez.

Günde tüketeceğiniz bir muz ile vücudunuzu daha güçlü enerji dolu hale getirebilirsiniz.