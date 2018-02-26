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Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın! Neden mi?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2018 00:54 | Son Güncelleme

Muz doğanın bize sunduğu mucize meyvelerden biridir. İçerdiği zengin mineraller, vitaminler ve elementler sayesinde sağlığımıza büyük katkıları bulunan muzun kabuğu ve üzerindeki kılçıkları da son derece önemlidir.

Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın! Neden mi?

Muz üzerinde bulunan ve genelde kabukla birlikte soyulup ayıklanan ve atılan kılçıklar, aslında muz yiyebiliyor olmamızın en büyük sebebi.

Muz, potasyum açısından zengin, çok sevilen ve çok tüketilen atıştırmalıklardan biri. Ancak kabuk kısmında bulunan ve soyduğunuzda ortaya çıkan tel tel şeklindeki kılçıklar zaman zaman muz yemeyi engelleyebiliyor.

Ancak bu kılçıklar sizi engellemesin. Hemen hemen her meyvede bulunan bu soymuk dokular, bütün meyvelerde aynı görevi görür ve faydalıdır.

Bu yüzden uzmanlar neredeyse meyvenin kendisi kadar besin değeri olan bu kılçıkların soymadan tüketilmesini öneriyor.

Muzun Faydaları

Günde ortalama bir muz tüketimi, ilerde yakalanma ihtimali olan birçok ciddi hastalıktan bizi korur.

Yapılan birçok araştırma muzun kan basıncını dengelediğini ortaya koymuştur.

Potasyum açısından zengin olan muz böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir.

Kalsiyum tüketimini azaltarak ayrıca kırılgan kemik yapısının oluşmasına izin vermez.

Günde tüketeceğiniz bir muz ile vücudunuzu daha güçlü enerji dolu hale getirebilirsiniz.

Sindirime yardımcı olur. Muz aynı şekilde kabızlık sorunları için de sağlıklı bir seçimdir.

Ülsere iyi gelir. Düzenli muz tüketimi ülsere karşı bünyeyi korur, özellikle hidroklorid aside karşı midede kalın bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur

Muzun içerdiği zengin miktardaki B6 vitamini kan için çok faydalıdır. Bunun yanı sıra, muzun içerdiği B6 vitamini çok daha güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığını korur. Muz derilerde meydana gelen sedef ve akne gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kanserle mücadele eder. Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre tam olgunlaşmamış muzun kanser hücrelerine karşı etkili olduğu ortaya konulmuştur.

İçerdiği birçok değerli madde yardımıyla stresi azaltacak serotonin seviyesini düzenler.

Kemik sağlığının korunmasını sağlar.

Muz içeriğindeki potasyum tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri gözleri yakalanması muhtemel hastalıklardan korur.

Birçok faydasının dışında içerdiği besinler yardımıyla çocukların sağlıklı gelişmesine yardımcı olur.

Muz kabuğunun faydaları:

Muz kabuğu Hindistan’da yemeklerde de kullanılmaktadır. Antioksidan özelliği vücudu temizler.

Sivilcelere karşı iyi gelir. Muz kabuğunu her gün 5 dakika sivilceli kısımda ovun ve bunu bir hafta devam ettirin. Bir hafta sonra etkiyi göreceksiniz. Aynı zamanda akne hastalığına da faydalıdır.

Muz kabuğu cildinizi nemli tutmanıza yardımcı olur.

Ağrı kesici özelliği vardır, ağrı olan kısma doğrudan muz kabuğunu uygulayın.

Muz kabuğu sedef hastalığına iyi gelir.

Muz kabuğunun cildi nemlendirici özelliği vardır ve aynı zamanda cilt kaşıntılarına da iyi gelir. Sedefi hızla iyileştir.

Arı, böcek, sivrisinek ısırıklarına karşı iyi gelir. Bunun için ısırık olan bölgeye masaj yapmak yeterlidir.

Göz sağlığını korur. Göz kapaklarınıza uyguladığınızda zararlı güneş ışınlarından korur ve ayrıca katarakt hastalığına yakalanma riskiniz azaltır.

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muz sağlık

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