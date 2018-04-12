Mynet Yemek'te yarışma var!

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ÇEKİLİŞ VAR ❤️ Mynet Yemek’te çekiliş var! Toplam 210 TL değerinde Sinbo El Mikseri, Sinbo Su Isıtıcı ve Mor Renkli Sinbo Elektrikli Cezve’yi 1 kişiye hediye ediyoruz???? Yapmanız gerekenler çok basit: ????????Mynet Yemek Instagram hesabını takip etmek. ????Bu postun altına 3 arkadaşınızı etiketlemek. ????????♀️Birden fazla etiketleme yapma hakkınız var. ????????♀️Ne kadar fazla farklı kişiyi etiketlerseniz kazanma şansınız o kadar artar! ????????♀️Her bir yorumunuzda mutlaka 3 kişi etiketlenmiş olmalı, aksi halde yarışmaya katılma hakkını kaybetmiş olursunuz. ????????Kazananı 20 Nisan sabahı bu gönderinin altında ve story’de açıklayacağız. Bol şanslar ???????? #cekilis #çekiliş #çekilişzamani #cekilisvar #çekilişvar #çekilişvakti #cekilisvakti #çekilişzamanı #çekilişekatıl #cekilişvar #hediye #hediyevar #hediyekazan #çekilişzamanı #çekiliszamanı #kampanya #yarışma #yarisma #mynet #mynetyemek #yemek #tarif #yemektarifi
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