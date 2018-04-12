YEMEK

Mynet Yemek'te yarışma var!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Mynet Yemek’te çekiliş var! Toplam 210 TL değerinde Sinbo El Mikseri, Sinbo Su Isıtıcı ve Mor Renkli Sinbo Elektrikli Cezve’yi 1 kişiye hediye ediyoruz.

Mynet Yemek'te yarışma var!

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Mynet Yemek'in Instagram sayfasında gerçekleşen yarışmasına katılmak ister misiniz?

ÇEKİLİŞ VAR ❤️ Mynet Yemek’te çekiliş var! Toplam 210 TL değerinde Sinbo El Mikseri, Sinbo Su Isıtıcı ve Mor Renkli Sinbo Elektrikli Cezve’yi 1 kişiye hediye ediyoruz???? Yapmanız gerekenler çok basit: ????????Mynet Yemek Instagram hesabını takip etmek. ????Bu postun altına 3 arkadaşınızı etiketlemek. ????????‍♀️Birden fazla etiketleme yapma hakkınız var. ????????‍♀️Ne kadar fazla farklı kişiyi etiketlerseniz kazanma şansınız o kadar artar! ????????‍♀️Her bir yorumunuzda mutlaka 3 kişi etiketlenmiş olmalı, aksi halde yarışmaya katılma hakkını kaybetmiş olursunuz. ????????Kazananı 20 Nisan sabahı bu gönderinin altında ve story’de açıklayacağız. Bol şanslar ???????? #cekilis #çekiliş #çekilişzamani #cekilisvar #çekilişvar #çekilişvakti #cekilisvakti #çekilişzamanı #çekilişekatıl #cekilişvar #hediye #hediyevar #hediyekazan #çekilişzamanı #çekiliszamanı #kampanya #yarışma #yarisma #mynet #mynetyemek #yemek #tarif #yemektarifi

Mynet Yemek (@mynetyemek)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bunun için yapmanız gereken şeyler Mynet Yemek sayfasını Insatagram'dan takip ediyor olmak ve ilgili posta 3 arkadaşınızı etiketlemek :)

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Kazananı 20 Nisan sabahı bu gönderinin altında ve story’de açıklayacağız ve 210 TL değerindeki Sinbo El Mikseri, Sinbo Su Isıtıcı ve Mor Renkli Sinbo Elektrikli Cezve’yi o şanslı kişiye hediye edeceğiz!

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Haydi bakalım, ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz o kadar şansınızı artırmış olacaksınız. Bol şanslar :)

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Anahtar Kelimeler:
mynet yemek mutfak gereçleri

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