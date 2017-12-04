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Neden ıspanağın yanında portakal suyu içmelisiniz?

Neden ıspanağın yanında portakal suyu içmelisiniz?

Neden ıspanağın yanında portakal suyu içmelisiniz?

Kış ayına geldiğimiz şu günlerde herkes soğuk algınlığından şikayetçi. Oysa ki hastalıklardan korunmak için yapacağımız birkaç basit püf noktası ile sağlığımızı güvence altına alabiliriz.n

Kış sebzelerini yeme vakti geldi. Pazı, roka, brokoli ve ıspanak sebzelerin şimdi tam zamanı...

Ispanağın içerisinde bol miktarda demir bulunuyor.

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Fakat ıspanağın içerisinde bulunan bu demir vücutta zor kullanılan demir çeşididir. Yani vücudumuz ıspanaktan aldığımız demiri tam anlamıyla kullanamıyor. Bu yüzden ıspanak yemeği tüketirken içindeki demirden daha fazla yararlanmak adına yapmanız gereken yemeğin yanında taze portakal suyu, domates, patates püresi gibi C vitamininden zengin bir besin kaynağı tüketmek gerekiyor.

Portakal suyu ile ıspanak birleştiğinde ıspanaktaki demirden maksimum yararlanmış oluyoruz

Kış sebzesi ıspanağın içerisinde ayrıca A,B,C, E, K vitaminleri ile magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri de bulunuyor. Troid kanser riskini ortadan kaldırmakla kalmayıp, beyin fonksiyonlarının gelişmesinde, kalp ve damar hastalıklarında, şeker hastalıklarında, yüksek tansiyonda, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında kemik erimesinde, adet düzenlenmesinde, oldukça etkili ve tedavi edici etkiye sahip bir sebze olan ıspanak kışın mutlaka düzenli olarak tüketilmeli.

200 gr ıspanak 1 lt suda haşlaması yapıldıktan sonra günde 3 sefer aç karnına 1 bardak içilmeli

Ispanak Sote

50 gr alıç yaprağı ve 100 gr ıspanak 1 lt suda haşlaması yapılarak sabah ve akşam yemeklerden önce 1 bardak içilmesi kap krizi riskini ortadan kaldırır.

Sabahları aç karnına içilecek haşlaması yapılmış 20 gr ıspanak 10 gr Civan perçemi suyu sindirim sisteminin ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak hemoroid tedavisine katkıda bulunur.

100 gr haşlaması yapılmış ıspanak 1 fincan yoğurt ile sabah/akşam yemeklerden 2 saat sonra tüketildiğinde taşıdığı zengin K vitamini sayesinde kemik erimesi riskini ortadan kaldırır.

Sabah ve akşam 20 gr yiyilecek çiğ ıspanak, taşıdığı alfa lipoik asit ve glutation gibi antioksidanlar sayesinde vücut direncinin artmasına katkıda bulunarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde mesane kanseri riski taşıyan hastalarda kullanımı yapılırken, günde 4 sefer aç karnına 1 fincan suyunu tüketmeleri oldukça yararlı olabilir.

ıspanak

Beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunarak toplumsal bir sorun haline gelen unutkanlık gibi problemlerin giderilmesinde sabah ve akşam yemeklerden önce 1 fincan içilecek ıspanak suyu oldukça faydalı olur. Mide ve on iki parmak bağırsak ülseri hastalarda kullanımı yapılırken fincan

ıspanak suyu ile beraber 1 nohut tanesi kadar menengiç sakızı ile beraber almaları yararlı olur.

Böbrek yetmezliği olan hastaların bir uzmana danışarak kullanmaları gereken bir sebzedir. Anemi hastalığında tedavi edici özelliği bulunan bu eşsiz besin kaynağı 10 gr ısırgan otu ve 20 gr ıspanak salata şeklinde günde 1 sefer aç karnına tüketildiğinde bu tür hastalığın giderilmesine büyük ölçüde katkı sağlar" şeklinde konuştu.

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