YEMEK

Neler yiyoruz böyle! Aldığı domatesi ısırınca içinden çilek çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çin'de yaşayan bir üniversitesi öğrencisi marketten aldığı domatesi yemeye kalktı ve o an gördüğü şeye inanamadı. Isırdığı domatesin içinden bir başka meyve çıktı.

Neler yiyoruz böyle! Aldığı domatesi ısırınca içinden çilek çıktı

Çin'in Shenyang şehrinde yaşayan Wang Xiawen'ın süpermarketten aldığı domatesin içinden resmen çilek çıktı.

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23 yaşındaki genç domatesi ısırında çileği fark etti ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Şaşkınlık veren bu görüntüler herkese "Biz ne yiyoruz böyle?" sorusunu sordurdu.

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Gerçekten yediğimiz hiçbir şeye güvenemez olduk. Ya hormonlu, ya ilaçlanmış ya da mumlanmış gıdalar sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Alışverişi marketten yapmak oldukça büyük risk. Pazarlara yönelsek de artık durum orda da pek iç açıcı değil.

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Çünkü pazarlarda satılan sebzelerin bir çoğuna dirilik, parlaklık vermek için mumlama işlemi gerçekleştiriyorlar.

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yemek Gıda

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
domatesi ısırıp çileği içine koymuş, ne var yani bizde de dolma biberin içinden pirinç çıkıyor
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