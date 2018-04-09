Obezite hastası 200 kilo verdi ilham kaynağı oldu!

Amber Rachdi, çok küçük yaşlardan itibaren hızla kilo almaya başladı. Kilo problemleri erken yaşta başlamıştı ve hareketlerini o kadar sınırlıyordu ki, oturmadan sadece 30 dakika ayakta durabiliyordu.

Obezite hastası 200 kilo vererek herkese ilham kaynağı oldu

Aldığı aşırı kilolar yüzünden dışarı bile çıkamayacak hale gelen genç kadın 200 kilo birden verdi, hayatı değişti. Son halini sosyal medyadan paylaşan Amber Rachdi, kilosu yüzünden hayatı altüst olan kişiler için ilham kaynağı olmaya başladı.

1 / 9 Amber Rachdi, çok küçük yaşlardan itibaren hızla kilo almaya başladı Kilo problemleri erken yaşta başlamıştı ve hareketlerini o kadar sınırlıyordu ki, oturmadan sadece 30 dakika ayakta durabiliyordu. Sürekli yemek yiyen Rachdi, çocukluk yıllarının ardından gençliğinde kilo almaya devam etti ve birçok işini yapmak için başkalarına bağımlı olmaya başladı.

2 / 9 Okulunu ve işini bıraktı Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı. ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıktı.

3 / 9 "İğrenç bir canavarım!" Rachdi, yemek yeme isteğini ise “Çok fazla endişem var ancak, ben yediğimde huzurlu oluyorum” diyordu. Rachdi kendi başına bir araç bile kullanamıyordu. Yemek yemekten vazgeçemeyen Amber Rachdi’nin hayal kırıklıkları artarken, çaresizce kilo almaktan dolayı kendini “iğrenç, tatlı bir canavar” olarak nitelendiriyordu.

4 / 9 Ameliyata karar verdi Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi. Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince de genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı ve bıçak altına yattı. Ameliyat onun deyimiyle bir futbol topu büyüklüğündeki midesini, beyzbol topu büyüklüğüne indirdi.

5 / 9 Rachdi, ameliyatın ardından beslenme uzmanları, terapist ve eğitmenlerle bir araya geldi Ameliyattan sonra hayatı değişmeye başladı. Rachdi, araba kullanmaya başladı, alışverişe çıktı, spor salonuna yazıldı. Böylece hareketlilik kazandı, kiloları daha da düşmeye başladı. Rachdi kilo verme sürecinde sağlıklı beslenme ve kilo kaybı hakkında çok şey öğrendi ve şimdi hem başarılarını hem de tavsiyesini paylaşıyor. Uzun zamandır görüntüsü nedeniyle kendini sevmediğini belirten Rachdi, şimdi kendini güzel hissettiğini ve bu anlarını paylaştığını belirtiyor. Genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham kaynağı oluyor.

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