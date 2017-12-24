Ödem atmak için bu çayı mutlaka deneyin

Vücudumuzdaki ödemler çoğu zaman günlük yaşantımız için sıkıntı yaratırlar. Bazen çok yediğimizi bazen de kilo aldığımızı zannederiz. Ama sorunun asıl kaynağı ödemdir.

Vücutta sıvı birikimi olarak tanımlayabileceğimiz ödem, genellikle el, ayak ve karın bölgelerinde oluşur. Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur ve zaman zaman vücudumuz suyu da depolayıp ödem oluşmasına neden olur. Ödem ağırlıklı olarak fazla tuz tüketimi, alkol, yanlış beslenme, yeteri kadar sıvı tüketmeme, hareketsizlik gibi nedenlerden oluşur. Bazen de kullanılan ilaçlar ödeme neden olabilir.

Ödem atmak için neler yapabiliriz?

-Daha fazla su tüketilmeli; Vücut, yeteri kadar su alınmadığı durumda günlük görevlerini yapmak için vücutta kalan suyu depolar ve ödem oluşabilir. Bu nedenle günlük en az 8 bardak su içmeye çalışın .

-Tuz alımı azaltılmalı; 1 gram tuz vücutta 200ml su tutabilir. Fazla tuz almamak için yemeklere eklemek yeterli olabilir.

-Basit karbonhidrat alımı azaltılmalı; 1 gram karbonhidrat vücutta 3-4 gram su tutar. Ekmek, makarna, bisküvi gibi un içeren ürünler kaslarda glikojen depolanmasına dolayısıyla suyun kaslarda tutulmasına ve şişkinliğe sebep olur. Bu sebeple bunlar yerine tahıl, yulaf, kinoa, karabuğday gibi karbonhidratlar tercih edilmeli.

-Bitki çayı tüketin. Maydanoz, zencefil, rezene, karahindiba, ekinezya, yaban mersini gibi bitkiler ödem atmaya yardımcı olacaktır.



-Daha fazla lifli besin tüketin; Lifli besinler bağırsakların ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Bu sayede suyu dışarı atmana yardımcı olur. Ödem atmaya yardımcı besinler ıspanak, maydanoz, pancar, yeşil fasulye, soğan, pırasa ve salatalık doğal diüretik yani idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Antioksidan meyve tüketimi artırılmalı; Yaban mersini, çilek, ahududu, böğürtlen ve türevlerini daha fazla tüketmeye özen göster. Zengin lif ve antioksidan içerikler ödem atımını hızlandırır.



-Egzersiz yap. Koşu, bisiklet gibi terleyeceğin kardiyo antrenmanları yapabilirsin. Bu sayede terleyerek doğal yöntemlerle fazla suyu dışarı atabilirsin.

- Yeterince uyuyun; Gerekenden az uyumak fazla suyu dışarı atmanıza yardımcı olan böbreklerin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

-Kahve ve çay tüketin. Kahve ve çayın idrar söktürücü özelliği bilinmektedir. Suyun vücuttan atılmasını hızlandırır.

- Sauna veya buhar odalarına girin, terleyerek su atılımını hızlandırın.

Ödem atmaya yardımcı çay tarifleri:

Maydanoz çayı

Ödem atmak için maydanoz suyu çok iyi bir seçimdir. Ancak fazla su kaybına sebep olabileceği için günde 2 bardaktan fazla maydanoz suyu içilmemesi öneriliyor. 1 bağ maydanozu 1 litre kaynayan suya ayıp 3-5 dakika kaynatın. İçerisine yarım limon suyu da sıkabilirsiniz.

Ananas, limon, zencefil, tarçın çayı

Hem ödem attıran hem de ağzını tatlandıran bir çay. Aynı zamanda içindeki tarçın kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. 500ml su içerisine 1 dilim ananas, 2 adet çubuk tarçın, başparmağının ucu büyüklüğünde zencefil ve yarım limonu içerisine ekleyerek 5 dakika kaynatın. İçine 1 çay kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.