YEMEK

‘Olmaz olsun’ dedirten gelenek: Canlı maymun beyni yemek

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.02.2018 22:51 | Son Güncelleme

Her ülkenin kendine has gelenek ve görenekleri, yemek kültürleri, yaşam tarzları vardır. Ancak öyle gelenekler vardır ki, akıllara durgunluk verir.

‘Olmaz olsun’ dedirten gelenek: Canlı maymun beyni yemek

Çin’de bu durum öyle bir seviyeye gelmiş ki, canlı canlı bir maymunun beynini yemek bir kültür halini almış.

Bugüne kadar farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan ilginç yemek kültürleri görmüş ya da duymuşsunuzdur. Ancak bu okuyacaklarınız inanılır gibi değil.

“Bu düpedüz canilik” dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Evet kelimenin tam anlamıyla öyle: Canlı maymun beyni yemek. Çinliler kutlama yapmak amacıyla canlı maymun beyni yiyorlar.

Ağızları açık bırakan bu yemek kültürünün vahşet boyutundaki detayları şöyle;

“Altında kelepçeleri ve tam ortasında geniş bir deliği bulunan özel bir yuvarlak masa etrafına toplanan Çinliler, kafeslerde kapalı maymunlardan birini seçiyor. Bu maymunlar genelde yavrular oluyor.

Masaya getirilen ve kolları ile bacakları kelepçelenen maymunun kafası delikten alın hizasına kadar çıkarılıyor ve çenesi masanın altına sabitleniyor. Özellikle ağzı kapatılmayan maymunun sesinin beyni yenilirken yemeğin lezzetini artırdığı söyleniyor.

Müşteriler ya da garson, satırla maymunun tepesine vuruyor ve bir delik açıyor. Müşteriler pipetlerle çığlıklar atmayı sürdüren maymunun beynini yiyor”.

Afrodizyak etkisi bulunduğu söylenen ve Asya’nın bazı yerlerinde de tüketilen maymun beynindeki bir hormon rivayete göre Tanrı’yı görmenizi sağlıyor.

Eğlence sona erer

Bu yemeğin ardından eğlenceleri sona erer. Garson çekici alır ve tornavidaya benzer bir aletle hayvanın kafasını açar.

Yavru hayvandan yumurta kadar bir beyin çıkar. Her tabağa küçük bir lokma servis edilir. Masadakilerden bazıları iğrenerek bazıları ise tost ekmeği ve halka soğan eşliğinde hala canlı olan beyni midelerine indirirler.

Kaynak

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek kultur

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Didem Soydan takipçisine kızdı, yanıt verdi

Didem Soydan takipçisine kızdı, yanıt verdi

'Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim'

'Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim'

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Onun göğüslerinden ilham aldılar

Onun göğüslerinden ilham aldılar

İlginizi Çekebilir

Kuru incir yerken bir daha düşünün

Kuru incir yerken bir daha düşünün

22 kiloya düştü! Neredeyse...

22 kiloya düştü! Neredeyse...

Günde 6 litre kola onu öyle bir hale getirdi ki...

Günde 6 litre kola onu öyle bir hale getirdi ki...

BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar iğrenç ve pis bir canlı türüyüz pardon türüsünüz P.R.China şükür ki türküz insanız ağzımızın tadını biliriz.
Diğer Haberler
Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

Pancardan zehir çıktı! Dikkatli olunmazsa sonuçları kötü olabilir

Pancardan zehir çıktı! Dikkatli olunmazsa sonuçları kötü olabilir

Bilinenin aksine himalaya tuzu kanser yapar mı?

Bilinenin aksine himalaya tuzu kanser yapar mı?

Aman dikkat! Sosiste kanser tehlikesi

Aman dikkat! Sosiste kanser tehlikesi

Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.