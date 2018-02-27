‘Olmaz olsun’ dedirten gelenek: Canlı maymun beyni yemek

Çin’de bu durum öyle bir seviyeye gelmiş ki, canlı canlı bir maymunun beynini yemek bir kültür halini almış.

Bugüne kadar farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan ilginç yemek kültürleri görmüş ya da duymuşsunuzdur. Ancak bu okuyacaklarınız inanılır gibi değil.

“Bu düpedüz canilik” dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Evet kelimenin tam anlamıyla öyle: Canlı maymun beyni yemek. Çinliler kutlama yapmak amacıyla canlı maymun beyni yiyorlar.

Ağızları açık bırakan bu yemek kültürünün vahşet boyutundaki detayları şöyle;

“Altında kelepçeleri ve tam ortasında geniş bir deliği bulunan özel bir yuvarlak masa etrafına toplanan Çinliler, kafeslerde kapalı maymunlardan birini seçiyor. Bu maymunlar genelde yavrular oluyor.

Masaya getirilen ve kolları ile bacakları kelepçelenen maymunun kafası delikten alın hizasına kadar çıkarılıyor ve çenesi masanın altına sabitleniyor. Özellikle ağzı kapatılmayan maymunun sesinin beyni yenilirken yemeğin lezzetini artırdığı söyleniyor.

Müşteriler ya da garson, satırla maymunun tepesine vuruyor ve bir delik açıyor. Müşteriler pipetlerle çığlıklar atmayı sürdüren maymunun beynini yiyor”.