Ölüme bile yol açıyor: Kokmuş balığı böyle yiyorlar

Mısırlıların fesik adını verdikleri, mayalı ve ağır kokulu balık yemeği de, dünyadaki farklı yemek kültürlerinden biri belki de en ölümcül olanı.

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın her yıl yaptığı “fesikten uzak durun” uyarılarına rağmen, Mısırlılar bu balığa oldukça düşkün. Bu geleneksel yemeğin tarihi ise birlerce yıl öncesine dayanıyor.

Bir yılda 18 kişi hayatını kaybetti

Bazı restoranların reklam malzemesi olarak kullandığı fesik, doğru hazırlanmadığı takdirde bozuk balığın yol açacağı gıda zehirlenmelerine neden olur. Kaldı ki, Mısır Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 1991 yılında fesik yiyen 18 kişi hayatını kaybetti.

Fakat "Shahin" gibi bakanlık onaylı ve bugüne dek herhangi bir şikâyet almamış bazı fesik marketleri de var. Kahire'de bulunan Shahin adlı marketler zinciri fesik üretiminde uzmanlaşmış durumda.

Bu arada birçok Mısırlı ise “sevmediği halde” fesik yediğini söylüyor, bu da demek ki bu bir gıda alışkanlığı.

Özel şekilde servis ediliyor

Mısır’a özgü bu özel balık, kepekli undan yapılan ve kalınlığı pide ile yufka ekmeği arasında olan baladi ekmeği, zeytinyağı, limon ve soğanla birlikte servis ediliyor.