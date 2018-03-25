YEMEK

Ölüme bile yol açıyor: Kokmuş balığı böyle yiyorlar

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2018 21:35 | Son Güncelleme

Balık, dünya genelinde ve ülkemizde sevilen ve farklı kültürlerde değişik şekilde tüketilen sağlıklı bir besindir. Ancak balığın öyle tüketim çeşitleri vardır ki, iyi hazırlanmadığında ölümlere yol açar.

Ölüme bile yol açıyor: Kokmuş balığı böyle yiyorlar

Mısırlıların fesik adını verdikleri, mayalı ve ağır kokulu balık yemeği de, dünyadaki farklı yemek kültürlerinden biri belki de en ölümcül olanı.

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın her yıl yaptığı “fesikten uzak durun” uyarılarına rağmen, Mısırlılar bu balığa oldukça düşkün. Bu geleneksel yemeğin tarihi ise birlerce yıl öncesine dayanıyor.

Bir yılda 18 kişi hayatını kaybetti

Bazı restoranların reklam malzemesi olarak kullandığı fesik, doğru hazırlanmadığı takdirde bozuk balığın yol açacağı gıda zehirlenmelerine neden olur. Kaldı ki, Mısır Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 1991 yılında fesik yiyen 18 kişi hayatını kaybetti.

Fakat "Shahin" gibi bakanlık onaylı ve bugüne dek herhangi bir şikâyet almamış bazı fesik marketleri de var. Kahire'de bulunan Shahin adlı marketler zinciri fesik üretiminde uzmanlaşmış durumda.

Bu arada birçok Mısırlı ise “sevmediği halde” fesik yediğini söylüyor, bu da demek ki bu bir gıda alışkanlığı.

Özel şekilde servis ediliyor

Mısır’a özgü bu özel balık, kepekli undan yapılan ve kalınlığı pide ile yufka ekmeği arasında olan baladi ekmeği, zeytinyağı, limon ve soğanla birlikte servis ediliyor.

Bu kötü kokulu balık yemeğinin geçmişi firavunlar dönemine kadar gidiyor. Nil Nehri her bahar çekilirken çürüyen balıklar bırakırmış geride. Mısırlılar bugün bile 'rüzgarı kokla' adıyla anılan bahar tatilinde geleneklerini korumak için fesik yer.

Fesik nasıl yapılıyor?

Fesik yapmak zor bir işlem gerektirmiyor. Tekir balığı öncelikle güneşte kurutulup sonra da tahta bir fıçı içindeki tuzlu suda 45 gün süreyle bekletiliyor. Çiğ balık, uzun süre tuzlu suda bekletildiği için de bozulmadan saklanabiliyor. Çiğ balığı pişiren ve çürümesini önleyen bu tuzlu su olduğu için tuzun miktarı da bu aşamada önem kazanıyor.

Kahire’ye özgü bu balık genellikle, özel günlerde, Cuma namazından sonra ve tatillerde yenilir. Sürekli yendiği için de mayalanma işlemi bitmeyen şekilde devam eder.

Zehirlenme nasıl oluşur?

Güneşte kurutulduktan sonra konduğu tahta fıçı içindeki tuzun az olması balıkların su üzerine çıkmasına ve çürümesine neden olur.

Bu ortamda da doğal olarak botulizm bakterisi çoğalır ve yüklü balıklar yendiğinde gıda zehirlenmesi meydana gelir. Zehirlenme süreci, bulantı, kusma gibi belirtilerle başlar sonrasında da ölüme kadar gidebilir.

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Anahtar Kelimeler:
balık yemek

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