YEMEK

Ölümsüzlük meyvesi hünnap!

Ölümsüzlük meyvesi hünnap!

Ölümsüzlük meyvesi hünnap!

Son yılların popüler yiyecekleri arasına giren hünnap vitamin ve şifa deposu olarak büyük ilgi görüyor.

Çin’de eski çağlardan bu yana alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan ve ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnap zeytine benzeyen çekirdekli bir meyvedir.

Hünnap, bol miktarda A ve C vitamini içermektedir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.

Hünnap bazı bölgelerde innap ve çiğde olarak da adlandırılıyor.

İşte hünnap meyvesinin faydaları

Vitamin deposu; Hünnap içerisinde A ve C vitaminlerinden bolca bulundurmaktadır. Aynı zamanda Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.

Tüm kanser çeşitlerinden korur; Hünnap içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini barındırmasından dolayı kanser hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Hünnap Kan Akışını Hızlandırır: Hünnapın içerdiği niyasin aynı zamanda kan dolaşımı için de faydalı bir maddedir. Kanın dolaşımının düzenli olabilmesi için hünnap tüketimine yönelmekte fayda vardır.

Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar; Hünnap en düşük kalori miktarına sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hünnap yiyerek hem uzun süre tok kalabilir hem de kilo verirken kaybedilen enerjiyi geri kazanmanızı sağlar.

Enerji deposu hünnap: Kalorisi düşük olmasına rağmen etkili bir enerji kaynağıdır. Özellikle yorucu iş günü veya antremanlardan sonra hızlı bir şekilde enerji depolamak için bir miktar hünnap tüketimi yeterlidir.

Sindirimi kolaylaştırır; Hünnap meyvesi sindirimi kolaylaştırarak kabızlık problemlerine iyi gelir.

Karaciğer hastalıklarından korur; Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle, karaciğer rahatsızlıklarının iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

Bağışıklığı güçlendirir; Günde bir avuç tüketilen hünnap meyvesi özellikle kışın çeşitli enfeksiyonel hastalıklardan korumaya ve bağışıklık sisteminizi hızlı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.

Kemik ve diş sağlığı; İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve fosfor barındırmasından dolayı hünnap meyvesinin kemik ve diş sağlığına iyi geldiği söylenmektedir.

Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 10 Oy
    ozaman neden marketlerde yok neden gizliyorlar raflara sürmüyorlar aslında doğada o kadar ğüzel yiyecekler varki hastalıklara engel ama bazı ğüçlerin işine gelmiyor BOŞ VERİN PAKETE GİRMİŞ İÇİNDE BİLMEDİĞİNİZ KİMYASAL OLAN JANJANLI ÜRÜNLERİ YİYİN.
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  • 0 Oy
    bizim burda kaya iğdesi derler ona ve küçüktür bu kadar büyül diil yarı yarıya fark var
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