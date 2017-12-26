Ölümsüzlük meyvesi hünnap!

Çin’de eski çağlardan bu yana alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan ve ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnap zeytine benzeyen çekirdekli bir meyvedir.
Hünnap, bol miktarda A ve C vitamini içermektedir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.
Hünnap bazı bölgelerde innap ve çiğde olarak da adlandırılıyor.
İşte hünnap meyvesinin faydaları
Vitamin deposu; Hünnap içerisinde A ve C vitaminlerinden bolca bulundurmaktadır. Aynı zamanda Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.
Tüm kanser çeşitlerinden korur; Hünnap içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini barındırmasından dolayı kanser hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.
Hünnap Kan Akışını Hızlandırır: Hünnapın içerdiği niyasin aynı zamanda kan dolaşımı için de faydalı bir maddedir. Kanın dolaşımının düzenli olabilmesi için hünnap tüketimine yönelmekte fayda vardır.
Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar; Hünnap en düşük kalori miktarına sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hünnap yiyerek hem uzun süre tok kalabilir hem de kilo verirken kaybedilen enerjiyi geri kazanmanızı sağlar.
Enerji deposu hünnap: Kalorisi düşük olmasına rağmen etkili bir enerji kaynağıdır. Özellikle yorucu iş günü veya antremanlardan sonra hızlı bir şekilde enerji depolamak için bir miktar hünnap tüketimi yeterlidir.
Sindirimi kolaylaştırır; Hünnap meyvesi sindirimi kolaylaştırarak kabızlık problemlerine iyi gelir.
Karaciğer hastalıklarından korur; Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle, karaciğer rahatsızlıklarının iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.
Bağışıklığı güçlendirir; Günde bir avuç tüketilen hünnap meyvesi özellikle kışın çeşitli enfeksiyonel hastalıklardan korumaya ve bağışıklık sisteminizi hızlı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.
Kemik ve diş sağlığı; İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve fosfor barındırmasından dolayı hünnap meyvesinin kemik ve diş sağlığına iyi geldiği söylenmektedir.
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