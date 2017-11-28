YEMEK

'Ölüyü bile diriltir' derler... Kemik suyunun hiç bilmediğiniz faydaları

'Ölüyü bile diriltir' derler... Kemik suyunun hiç bilmediğiniz faydaları

'Ölüyü bile diriltir' derler... Kemik suyunun hiç bilmediğiniz faydaları

Eskiden birçok evde kaynatılır, şifa niyetine kullanılırdı. Ancak daha sonra unutulmaya yüz tutmuş bu şifa kaynağı şimdilerde yeniden popüler olma yolunda. Birçok ülkede kemik suyu satan kafeler, marketler açılırken ülkemizde de birçok sağlıklı beslenme uzmanı ve ünlülerin yemek listesine girmiş durumda. Özellikle çocuklar üzerinde etkisi iki kat daha fazla!

İşte sağlıklı beslenmenin ilk sıralarında yer alan bu ananevi içeceği yeniden sofralarımızın başköşesine taşıyan faydaları;

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Kemikleri güçlendirir

Kaynatılan kemiklerden suya sızan fosfor, kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendirmek için en gerekli mineraller arasındadır. Yemekler pişirildiğinde yemeğe dâhil edilen boyun, eklemler, kaburga gibi kemikler sahip olduğu dokuyla yemeğe güzel bir lezzet verir. Jelatin ve kondroitin sülfat gibi ortak yapı taşları vücudun kemikleri tarafından emilmektedir. Böylece vücudun bağ dokusu yenilenmekte ve onarılmaktadır. Kemik suyu kemikleri yenilemek için oldukça yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kemik suyu sahip olduğu yüksek mineral konsantrasyonu ile süper yiyecekler listesine girmiştir. Özellikle, kemik iliği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

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Sindirim sistemine iyi gelir

Kemik suyu sindirimi kolay bir yiyecek olarak sindirim sorunlarını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılmaktadır.

Depresyonla mücadele eder

Kemik suyundaki kolajen yapı ile depresyon, kanser, diyabet gibi birçok hastalık tedavi edilir. Kemik suyu beyindeki iltihabı azaltarak DEHB ( dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), depresyon, otizm ve demans belirtileri azaltabilmektedir.

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Beyin sağlığını destekler

Kemik suyu merkezi sinir sistemi için iyidir. Doğal olarak beyin için de vazgeçilmezdir. Stresli ve yorucu işlerde çalışanlar, çocuklar, anneler için kemik suyu son derece idealdir.

Eklem ağrılarını giderir

Kemik suyunun eklem ağrılarına iyi geldiği yıllardır bilinmektedir. İçerdiği glukozamin sayesinde yardımcı olan kemik suyu, hapların aksine ağrıları sağlıklı ve huzurlu bir şekilde iyi etmektedir.
Kemik suyunun içeriğindeki glycine, proline, and arginine isimli aminoasitler antienflamatuar özelliktedir ki enflamasyon neredeyse tüm hastalıkların ana nedenleri olarak kabul edilir. Özellikle arginin'in sepsis tedavisinde yararlıdır

Tırnak ve saç sağlığına iyi gelir
Kemik suyunda bulunan jelatin, tırnakların daha güçlü ve daha güzel olmasını desteklemektedir. Bu durum kadınlar tarafından yüzyıllardır bilinen ve kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda, saçın daha az kırılgan olmasını sağlamakta ve parlaklığı artırmaya yardımcı olmaktadır.

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Soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletir

Soğuk algınlığı ve gribin belirtilerini azaltmak için etkilidir. Tavuk kemiği suyunun doğal bir kimyasal bronşit ilacı gibi asetilsisteini benzeri amino grup asit sistein içerdiği belirtilmektedir.

İltihaplanmalarla mücadele eder

Özellikle bağırsak iltihabını azaltmada son derece etkilidir. Daha önce belirtildiği gibi, kemik suyu soğuk algınlığı semptomlarını hafifletebilmektedir. Bunun nedeni kemik suyunun sahip olduğu anti-inflamatuar özelliklere dayanmaktadır. İçeriğindeki arginine bağışıklığı ve yara iyileşmesini, büyüme hormonu salgılamasını, karaciğer hücre yenilenmesini ve erkeklerde sperm oluşumunu destekler

Erkeklerde üreme sistemi üzerinde düzenleyici bir etkisi vardır

İnsülin salgılanmasını ve erkeklik hormonu olan testosteronu arttırmaktadır. Sonuç olarak, kemik suyu erkeklerde üremeyi artırmaktadır. İçeriğindeki glycine kas yıkımını engeller, safra tuzu ve glutatyon üretimini destekler, detoksifikasyona katı saglayan bir antioksidan görevi görür, hafızayı güçlendirir

Kadınlarda doğurganlığı artırır
Kemik suyu kadın üreme sağlığı çok için iyidir. Jelatin bu konuda önemli bir rol oynamaktadır

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Uykusuzluğa iyi gelir

Kemik suyu içmek dinlendirici bir etki göstererek uyku düzenini desteklemektedir.

Cildi güzelleştirir

Kemik suyu kolajen yapı taşları ile yüklüdür, bu nedenle kemik suyu içmek cilt hücrelerindeki kolajen üretimini desteklemektedir. Kemik suyu içten dışa doğru cildi
güçlendirmekte ve güzelleştirmektedir.

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