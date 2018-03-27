Ona at çişi yumurtası diyorlar! İşte 2,5 ayda oluşan yumurta

Çinlilerin özel yemeği olan bu yumurtanın çıkış öyküsü de kendisi gibi ilginç. BBC Türkçe’nin araştırmasına göre bu asırlık yumurtalar şu şekilde bulundu:

“Söylentiye göre, bir gün bir çiftçi çamurlu bir gölette bir ördek yumurtası bulmuş. Tadına bakıp çok hoşuna gidince ve yumurtanın kendisini zehirlemediğini görünce kendisi de yumurtaları o şekilde saklamaya başlamış. Böylece Çin’in Hong Kong ve Güney Asya bölgelerinde yüzyıllardır sevilen bir yiyecek ortaya çıkmış.

Önce bir küpe çay, kireç, tuz ve taze odun külünden oluşan bir sıvı karışım doldurularak gece boyunca soğumaya bırakılıyor. Ertesi gün ördek, bıldırcın ya da tavuk yumurtaları bu karışıma konarak yedi hafta ile beş ay arasında değişen bir süre boyunca beklemeye bırakılıyor. Yani adı asırlık yumurta diye yüz yıl bekletmek gerekmiyor”.

Bu söylentilerin doğru olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Ancak araştırmalar bu geleneğin 500 yıl öncesine, Ming Hanedanlığı’na kadar dayandığını gösteriyor ve o günden bu yana yumurtayı saklama işlemi pek değişikliğe uğramadı. Tabi ki büyük çaplı üretim için kullanılan bazı teknikler hariç.