YEMEK

Onu böyle yemek meğer muhteşem bir seks hayatı demekmiş!

Onu böyle yemek meğer muhteşem bir seks hayatı demekmiş!

Onu böyle yemek meğer muhteşem bir seks hayatı demekmiş!

Gıdaların cinsellik üzerinde etkili olduğu bilinir. Yanlış ya da kötü beslenme tüm metabolizmamızı etkilediği gibi cinsel hayatı da olumsuz yönde etkiler.

Cinselliği olumlu yönde etkileyen yiyecekler arasında ilk sıralarda sarımsak gelir.

İtalya'nın konuştuğu 'sarımsak skandalı'

Sarımsak, A, B1, C vitamini içerir. Kükürtlü yağı içerisinde bol miktarda akil sülfür bulunur. Sarımsağın en önemli özelliği insana canlılık vermesi hem kadın hem de erkeklerde cinsel gücü arttırmasıdır.

Bilimsel tespitlerde sarımsağın, sperm sayısını artırdığı ve kanın cinsel organlara akışını hızlandırıp sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir. Pek çok kültürde sarımsağın afrodizyak olduğu düşünülmektedir.

Sarımsak cinsel organlara giden kanı artırdığı düşünülen allicin isimli bir madde içerir. Penise giden kandaki artış daha uzun süre erekte kalmak ve artan cinsel güç anlamına gelir.

SARIMSAK

Sarımsağın vücudunuzda olumlu etkiyi göstermesi için birkaç öneri;

En iyisi çiğ sarımsaktır.

Her gün en az üç diş sarımsak yiyin.

Enzim reaksiyonunu tetiklemek için doğrayın ya da ezin.

Pişirecekseniz, kısa süre pişirin, 10 dakikayı geçmesin. Yemeklerde kullanacağınız sarımsakları pişmeye yakın, yemeği ocaktan almadan az önce ekleyin.

Maydanoz doğal bir nefes ferahlatıcıdır ve sarımsağın güçlü aromasını bile nötralize edebilir. Belki de bu nedenle sarımsaklı pek çok tarif maydanoz da içerir.

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