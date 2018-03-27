Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Zengin içeriği ve sayısız faydası ile tercih edilen, adına şenlikler düzenlenen mesir macunu uzun yıllardır lezzeti ve tedavi edici özelliği nedeniyle kullanılır.
Manisa’da her yıl 15 Nisan’da Sultan Camii'nin minarelerinden atılarak halka dağıtılan ve bayram tadında kutlanan mesir macunu şenliklerinin halk arasında ayrı bir anlamı vardır. İlaç olarak kullanılan bu macunun bir yandan cinsel gücü artırdığına inanılırken diğer taraftan içindeki her baharat ve bitkinin ayrı bir şifası olduğuna inanılır.
3 farklı efsane
41 farklı baharatın karıştırılmasıyla elde edilen macun mesir macununun ortaya çıkışıyla ilgili üç farklı görüş vardır. İlki, Rum-Pontus kralı Mithridates tarafından hazırlatılmış bir panzehir olduğudur. Mesir macununun isminin ortaya çıkışının da bu kralın sayesinde olduğu ve yıllar içerisinde Mithridates’ten mesire döndüğü inanılır.
İkinci ise; Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun’un Manisa’da ağır bir hastalık geçirdiği süreçte kendisini iyileştirmek için mesir macunu karışımının yapıldığıdır.
Üçüncü iddia ise, Manisa’daki bir akıl hastanesinin baş hekimi olan Musa bin Muslihiddin bin Kılıç’ın bu macunu hastaları tedavi etmek amaçlı ürettiği şeklindedir.
Mesir macununun içindeki baharatlar;
Çörek otu: Vücuttan gaz söktürücü etkisi için kullanılır.
Kakule: Gaz söktürücü ve iştah açan bir baharattır.
Kimyon: Vücudu terletme özelliğine sahiptir ve iştah açmak için de kullanılır.
Karanfil: Ağızdaki kokuyu gidermek için birebirdir. Ayrıca, dişlerde oluşan ağrı ve diğer problemler için faydalıdır.
Hindistan cevizi tozu: Midede oluşan ağrılara iyi gelir.
Hardal tohumu: Ciltte oluşan hastalık ve iltihaplar için ağrı kesici etkisi vardır. Mide sorunlarına da iyi gelir.
Limon tuzu: C vitamini bakımından zengindir, antioksidan içerir. Oluşturulan macunun vücutta gereğinden fazla tesir yapmaması için kullanılır.
Kebabe: Solunum yolları ve özellikle idrar yolları için iyileştirici özelliği vardır.
Hiyarşenbe: Müshil niyetine kullanılabilmektedir.
Şeker: Macunun tadını alması için kullanılan ana madde şekerdir.
Tarçın: Kabızlık sıkıntısı yaşayan kişiler için çok faydalı bir baharattır.
Zencefil: Astım gibi solunum yolları hastalıklarıyla ilgili rahatsızlıklarda şifa kaynağıdır.
Anason: Bağırsak sıkıntılarını giderici etkisi vardır.
Vanilya: Vücuda uyarıcı etkisi olması açısından kullanılır.
Damla sakızı: Öksürük için birebir iyileştirici etkisi vardır.
Safran: Vücutta oluşan ani çarpıntıların giderilmesi için kullanılır.
Portakal kabuğu: Macuna hoş bir koku vermek ve midenin bu karışım yendikten sonra rahatsız olmaması için kullanılır.
Padişah(mesir) macununun faydaları nelerdir?
Padişah macununun tedavi edici birçok özelliği bulunur.
- Cinsel gücü arttırıcı etkisi bulunur. Erkeklerin ve kadınların cinsel isteklilik ve güç için kullandıkları doğal bir bitkisel kaynaktır.
- İdrar yolu hastalıkları ve idrar yaparken çekilen zorlukları ortadan kaldırır.
- Kanı temizleyici etkisi vardır.
- Kabakulak hastaları için şifalı bir üründür.
- Hemoroid hastalığı tedavisinde kullanılır.
- Önemli bir cilt hastalığı olan egzamayı giderici özelliği vardır.
- Romatizması olan kişilerde sıkça yaşanan bel ağrısı için etkili bir ağrı kesicidir.
- Mide sorunları, hazımsızlık ve mideden kaynaklı gaz problemlerini tedavi eder.
- Psikolojik anlamda rahatlama sağlar.
- Göğüsteki ağırlığı ve balgam problemlerini giderir.
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