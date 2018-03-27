YEMEK

Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2018 01:07 | Son Güncelleme

Padişah macunu diye de anılan, tarihi çok eskilere dayanan ve 41 çeşit baharattan yapılan mesir macunu binbir derda deva özel bir karışımdır.

Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Zengin içeriği ve sayısız faydası ile tercih edilen, adına şenlikler düzenlenen mesir macunu uzun yıllardır lezzeti ve tedavi edici özelliği nedeniyle kullanılır.

Manisa’da her yıl 15 Nisan’da Sultan Camii'nin minarelerinden atılarak halka dağıtılan ve bayram tadında kutlanan mesir macunu şenliklerinin halk arasında ayrı bir anlamı vardır. İlaç olarak kullanılan bu macunun bir yandan cinsel gücü artırdığına inanılırken diğer taraftan içindeki her baharat ve bitkinin ayrı bir şifası olduğuna inanılır.

3 farklı efsane

41 farklı baharatın karıştırılmasıyla elde edilen macun mesir macununun ortaya çıkışıyla ilgili üç farklı görüş vardır. İlki, Rum-Pontus kralı Mithridates tarafından hazırlatılmış bir panzehir olduğudur. Mesir macununun isminin ortaya çıkışının da bu kralın sayesinde olduğu ve yıllar içerisinde Mithridates’ten mesire döndüğü inanılır.

İkinci ise; Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun’un Manisa’da ağır bir hastalık geçirdiği süreçte kendisini iyileştirmek için mesir macunu karışımının yapıldığıdır.

Üçüncü iddia ise, Manisa’daki bir akıl hastanesinin baş hekimi olan Musa bin Muslihiddin bin Kılıç’ın bu macunu hastaları tedavi etmek amaçlı ürettiği şeklindedir.

Mesir macununun içindeki baharatlar;

Çörek otu: Vücuttan gaz söktürücü etkisi için kullanılır.

Kakule: Gaz söktürücü ve iştah açan bir baharattır.

Kimyon: Vücudu terletme özelliğine sahiptir ve iştah açmak için de kullanılır.

Karanfil: Ağızdaki kokuyu gidermek için birebirdir. Ayrıca, dişlerde oluşan ağrı ve diğer problemler için faydalıdır.

Hindistan cevizi tozu: Midede oluşan ağrılara iyi gelir.

Hardal tohumu: Ciltte oluşan hastalık ve iltihaplar için ağrı kesici etkisi vardır. Mide sorunlarına da iyi gelir.

Limon tuzu: C vitamini bakımından zengindir, antioksidan içerir. Oluşturulan macunun vücutta gereğinden fazla tesir yapmaması için kullanılır.

Kebabe: Solunum yolları ve özellikle idrar yolları için iyileştirici özelliği vardır.

Hiyarşenbe: Müshil niyetine kullanılabilmektedir.

Şeker: Macunun tadını alması için kullanılan ana madde şekerdir.

Tarçın: Kabızlık sıkıntısı yaşayan kişiler için çok faydalı bir baharattır.

Zencefil: Astım gibi solunum yolları hastalıklarıyla ilgili rahatsızlıklarda şifa kaynağıdır.

Anason: Bağırsak sıkıntılarını giderici etkisi vardır.

Vanilya: Vücuda uyarıcı etkisi olması açısından kullanılır.

Damla sakızı: Öksürük için birebir iyileştirici etkisi vardır.

Safran: Vücutta oluşan ani çarpıntıların giderilmesi için kullanılır.

Portakal kabuğu: Macuna hoş bir koku vermek ve midenin bu karışım yendikten sonra rahatsız olmaması için kullanılır.

Padişah(mesir) macununun faydaları nelerdir?

Padişah macununun tedavi edici birçok özelliği bulunur.

- Cinsel gücü arttırıcı etkisi bulunur. Erkeklerin ve kadınların cinsel isteklilik ve güç için kullandıkları doğal bir bitkisel kaynaktır.

- İdrar yolu hastalıkları ve idrar yaparken çekilen zorlukları ortadan kaldırır.

- Kanı temizleyici etkisi vardır.

- Kabakulak hastaları için şifalı bir üründür.

- Hemoroid hastalığı tedavisinde kullanılır.

- Önemli bir cilt hastalığı olan egzamayı giderici özelliği vardır.

- Romatizması olan kişilerde sıkça yaşanan bel ağrısı için etkili bir ağrı kesicidir.

- Mide sorunları, hazımsızlık ve mideden kaynaklı gaz problemlerini tedavi eder.

- Psikolojik anlamda rahatlama sağlar.

- Göğüsteki ağırlığı ve balgam problemlerini giderir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
padişah macunu yemek

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok final! Servet öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok final! Servet öldü mü?

'Çocuklar Duymasın'da 'yok artık' dedirten gelişme!

'Çocuklar Duymasın'da 'yok artık' dedirten gelişme!

Yeşim Salkım çok sinirlendi 'Aylardır gençtir, cahildir diye sustum!'

Yeşim Salkım çok sinirlendi 'Aylardır gençtir, cahildir diye sustum!'

'Türkiye güzeli olmak bizde aile geleneği'

'Türkiye güzeli olmak bizde aile geleneği'

İlginizi Çekebilir

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yok artık! Cinsel organına sürüp müşteriye servis etti

Yok artık! Cinsel organına sürüp müşteriye servis etti

Ona at çişi yumurtası diyorlar! İşte 2,5 ayda oluşan yumurta

Ona at çişi yumurtası diyorlar! İşte 2,5 ayda oluşan yumurta

Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

Doğal afrodizyaklar gerçekten işe yarıyor mu?

Doğal afrodizyaklar gerçekten işe yarıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.