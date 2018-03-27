Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Zengin içeriği ve sayısız faydası ile tercih edilen, adına şenlikler düzenlenen mesir macunu uzun yıllardır lezzeti ve tedavi edici özelliği nedeniyle kullanılır.

Manisa’da her yıl 15 Nisan’da Sultan Camii'nin minarelerinden atılarak halka dağıtılan ve bayram tadında kutlanan mesir macunu şenliklerinin halk arasında ayrı bir anlamı vardır. İlaç olarak kullanılan bu macunun bir yandan cinsel gücü artırdığına inanılırken diğer taraftan içindeki her baharat ve bitkinin ayrı bir şifası olduğuna inanılır.

3 farklı efsane

41 farklı baharatın karıştırılmasıyla elde edilen macun mesir macununun ortaya çıkışıyla ilgili üç farklı görüş vardır. İlki, Rum-Pontus kralı Mithridates tarafından hazırlatılmış bir panzehir olduğudur. Mesir macununun isminin ortaya çıkışının da bu kralın sayesinde olduğu ve yıllar içerisinde Mithridates’ten mesire döndüğü inanılır.

İkinci ise; Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun’un Manisa’da ağır bir hastalık geçirdiği süreçte kendisini iyileştirmek için mesir macunu karışımının yapıldığıdır.