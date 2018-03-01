Pancardan zehir çıktı! Dikkatli olunmazsa sonuçları kötü olabilir

"Enfeksiyonun önlenmesi ve kayıpların en aza indirilmesi için şerbete formaldehit (formalin) maddesi verilmektedir. Formalinin yetersiz kullanılması çözüm sağlamayacağı gibi, fazla kullanılması da sakıncalıdır. Fabrikaların kampanya dönemlerinde, enfeksiyon durumuna göre 100 bin ton pancar için 20 tonu geçmeyecek şekilde formalin kullanılabileceği öngörülmüştür. Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir. Formalinin insan sağlığına zararları konusunda ortaya konulmuş bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Fabrikalarda formalin kullanımının azaltılması için, öncelikle pancarın bozulmasını önleyici tedbirlerin alınması zorunludur. Bu uygulamanın belirli zaman aralıklarına göre değil, alınacak numunelerin analizi sonucu ‘ph' düşmesi tespit edilen yerlere verilmesi gerekli görülmektedir''.

Formalinin 100 bin ton pancara en fazla 20 ton olarak eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Sayıştay yetkilileri, “Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir'' tespitini yaptı.

Sayıştaş tarafından hazırlanan Türkiye Şeker Fabrikaları raporunda, şeker pancarına çürümemesi için katılan ve zehirli bir kimyasal olan "formalin"in aşırı miktarda konulduğu belirtildi.

Sayıştay’ın bu raporunun ardından tartışma başladı ve formalinin zararları gündeme geldi.

Formalin nedir?

Formalin, istenmeyen mikroorganizmaların gıda maddesini bozmasını engeller, o yüzden kullanılması gereklidir. Ancak 10 tona 2 kilogram yani 0.0002 miligram kilogram düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde hem ürünün kalitesini bozar hem de insan sağlığı açısından risk oluşturur.

Formalin, kimyada yaygın olarak kullanılan, sterilizasyon ve koruma amaçlı olarak tıp, tarım, hayvancılık, ilaç sanayinde, ahşap yapı malzemeleri imalatında ve reçine imalatında kullanılan formaldehitin sulu çözeltisidir. Renksiz ve keskin kokuludur.

Formaldehid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda kanserojen olan maddeler sınıfında yer almıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI)'nin yaptığı epidemiyolojik, vaka-kontrollü ve kohort çalışmalarında, formaldehide maruz kalan işçilerde (anatomistler ve cenaze endüstrisinde çalışanlarda) normal sağlıklı bireylere göre miyeloid lösemi ve lenf kanserlerinin daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Bu risk maruz kalma süresi ve düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca birkaç vaka-kontrollü çalışmada formaldehid maruziyeti ile burun-boğaz kanserleri arasında ilişki bulunmuştur."