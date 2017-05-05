Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Gelelim faydalarına;
İçindeki B ve B6 vitamini, karaciğer hastalıklarını önler bu hastalıklarla mücadele edenlerin tedavisinde yardımcı olur. Haftada bir tüketmek karaciğerinizn için şifa olur.
Yine içerisinde bulunan B vitamini ve ayrıca fosfor sayesinde strese iyi gelerek sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Yatmadan önce tüketeceğiniz bir miktar çiğ ya da buharda haşlanmış pezik, rahat bir uyku çekmenizi sağlar.
Haşladığınız pezik otunu macun kıvamına gelene kadar ezin. Sivilce, yara ve morlukların üzerine uyguladığınızda faydasını göreceksiniz.
İçindeki yararlı vitamin ve bileşenler, sindirimi kolaylaştırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Avrupa da yapılan araştırmalara göre pezik ve pancar yaprağı, lösemi kanser ve verem hastalıklarından koruyup, tedavideyse yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Pezik; hücreleri, enzim ve proteinleri koruyan betalain grubu bir madde içerir. Bu maddenin iç organları koruyucu, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları engelleyici çok büyük faydası vardır.
Yapılan bazı çalışmalarda bu otta bulunan nitrat adı verilen maddenin, vücutta nitrik oksite dönüşerek damarları genişlettiği, kan dolaşımını kolaylaştırdığı, tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir.
Başta çocuklar olmak üzere diğer birçok kişide bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli etkilerde bulunur. Bu yaprağın bu faydasından yararlanmak için bol bol ve sık sık tüketmeniz gerekmektedir.