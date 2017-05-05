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Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Pancarın toprak üstünde kalan bitki kısmına pezik adı verilir ve en çok da turşusu yapılır. Aslında doğru tüketim şekli çiğ olarak salatası yapılmış halidir. Bahsettiğimiz gibi turşusu da yapılıyor ancak faydasını görmek için çiğ ya da hafif haşlayarak tüketmemiz gerekir.

Gelelim faydalarına;

Karaciğer dostudur

İçindeki B ve B6 vitamini, karaciğer hastalıklarını önler bu hastalıklarla mücadele edenlerin tedavisinde yardımcı olur. Haftada bir tüketmek karaciğerinizn için şifa olur.

Stresi azaltır

Yine içerisinde bulunan B vitamini ve ayrıca fosfor sayesinde strese iyi gelerek sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Yatmadan önce tüketeceğiniz bir miktar çiğ ya da buharda haşlanmış pezik, rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Yara ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır

Haşladığınız pezik otunu macun kıvamına gelene kadar ezin. Sivilce, yara ve morlukların üzerine uyguladığınızda faydasını göreceksiniz.

Sindirime yardımcı olur

İçindeki yararlı vitamin ve bileşenler, sindirimi kolaylaştırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kansere karşı koruyor

Avrupa da yapılan araştırmalara göre pezik ve pancar yaprağı, lösemi kanser ve verem hastalıklarından koruyup, tedavideyse yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Kalp damar sağlığını korur

Pezik; hücreleri, enzim ve proteinleri koruyan betalain grubu bir madde içerir. Bu maddenin iç organları koruyucu, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları engelleyici çok büyük faydası vardır.

*Kan basıncını düşürür

Yapılan bazı çalışmalarda bu otta bulunan nitrat adı verilen maddenin, vücutta nitrik oksite dönüşerek damarları genişlettiği, kan dolaşımını kolaylaştırdığı, tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir.

Çocukları hastalıklardan korur

Başta çocuklar olmak üzere diğer birçok kişide bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli etkilerde bulunur. Bu yaprağın bu faydasından yararlanmak için bol bol ve sık sık tüketmeniz gerekmektedir.

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