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Pasta demeye bin şahit lazım! Ne umuyordu ne buldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Her konuda yetenekli olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Bu insanlar da pastacılığa merak salmış fakat büyük bir hüsranla karşılaşmışlar.

Her konuda yetenekli olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Bu insanlar da pastacılığa merak salmış fakat büyük bir hüsranla karşılaşmışlar.

Ne bekliyordu ne buldu! Pastacılık konusunda çığır açan 8 kişi

Her konuda yetenekli olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Bu insanlar da pastacılığa merak salmış fakat büyük bir hüsranla karşılaşmışlar.

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Hulk bile şaşırmış olmalı!

Hulk bile şaşırmış olmalı!
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Sünger Bob her zamanki gibi pozitif :)

Sünger Bob her zamanki gibi pozitif :)
3 / 8

Elsa kime benzemiş böyle?

Elsa kime benzemiş böyle?
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Vücut geliştirmek isterken...

Vücut geliştirmek isterken...
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En azından biraz benzetmiş

En azından biraz benzetmiş
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Bir şirin kaktüs ancak bu kadar mahvedilebilirdi

Bir şirin kaktüs ancak bu kadar mahvedilebilirdi
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Elmo yorgun

Elmo yorgun
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Bu şirin biraz yorgun gibi

Bu şirin biraz yorgun gibi
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Anahtar Kelimeler:
pasta pasta sanatı

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