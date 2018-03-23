Pasta demeye bin şahit lazım! Ne umuyordu ne buldu

Her konuda yetenekli olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Bu insanlar da pastacılığa merak salmış fakat büyük bir hüsranla karşılaşmışlar.

Ne bekliyordu ne buldu! Pastacılık konusunda çığır açan 8 kişi

Her konuda yetenekli olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Bu insanlar da pastacılığa merak salmış fakat büyük bir hüsranla karşılaşmışlar.

1 / 8 Hulk bile şaşırmış olmalı!

2 / 8 Sünger Bob her zamanki gibi pozitif :)

3 / 8 Elsa kime benzemiş böyle?

4 / 8 Vücut geliştirmek isterken...

5 / 8 En azından biraz benzetmiş

6 / 8 Bir şirin kaktüs ancak bu kadar mahvedilebilirdi

7 / 8 Elmo yorgun