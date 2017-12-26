Patatesin suyunu çıkarın! Tam bir şifa deposu

Yemeğinden kızartmasına haşlamasından böreğine kadar çok farklı şekilde pişirip severek yediğimiz patatesin bilmediğimiz çok farklı yanları da var. Bunlardan biri de patatesin suyu.

Siz hiç patatesin suyunu kullandınız mı, patates suyunun nelere iyi geldiğini, sağlığa olan faydasını biliyor musunuz? Bu yazıyı okuduktan sonra sizin için artık suyu da patatesin kendisi kadar önemli olacak.

Cilt için patates suyu

A, B, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, lif ve protein içeren patates suyu, başka bir meyve suyu, limon ya da bal ile karıştırılarak kullanılabilir. Patates suyunun cilde faydalarından bazıları şöyledir:

Ciltte oluşan lekelerde kullanılabilir. Patates suyu cilt için pres olarak uygulanabilir.

Yazın güneşte fazla kalınca ciltte güneş yanıkları oluşabilir. Güneş yanıkları insanların canını yakabilir. Patates suyu soğuk olarak güneş yanıklarının üzerine sürülerek kompres yapılırsa ferahlık, serinlik hissi verir ve rahatlama sağlar. Yatıştırıcı olarak kullanılabilir.

Yüzünüzün parlak, cildinizin yumuşak olmasını ister misiniz? Cilt parlaklığı ve yumuşaklığı için yüzünüze her gün patates suyu uygulayabilirsiniz. Bir parça pamuğa patates suyu dökün ve göz çevrenize değdirmeden yüzünüzü silin. Bu uygulama sayesinde cildinizde kırışıklık oluşması da engellenecektir.

Gözlerinizin altında morluklar mı var? Uykusuzluk, yorgunluk, aşırı stres sebebiyle gözlerin altında morluklar oluşabilir. Gözaltı morlukları için patates suyuna batırılmış pamuk topları gözlerin altındaki mor kısımlarda bekletilebilir.

Cildi beyazlatır, aydınlık verir.

Cildi toksinlerden arındırır. Kuru ciltler için losyon ve krem fayda etmiyorsa günde bir bardak kadar patates suyu içmek cilt kuruluğunu engeller.

Günün yorgunluğu için, yorgun bir cilt için ve yüz şişkinliğini azaltmak için bu şifalı sebzenin suyu ile yüzü silmek de yarar sağlar.

Birçok kadın yüzünde yıllarla oluşan kaz ayakları olarak tabir edilen kırışıklıklardan rahatsız olur. Yüzdeki kırışıklıklar, kaz ayakları ve koyu halkalar için zeytinyağı ile patates suyu karıştırılarak kullanılabilir.

Bir cilt rahatsızlığı olan egzamaya iyi gelir, aknelere de fayda sağlar.

Cildi temizler. Genç bir görünüm sağlar.

Patates suyunun diğer faydaları

Karaciğer ve safra kesesi için detoks olarak kullanılabilir. Özellikle Japonya’da hepatit rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılır.

Patates suyu çok etkili bir anti-inflamatuvar dır. Eklem ağrılarının- bel ve sırt ağrısının tedavisinde etkilidir. Gut hastalığına iyi gelir. Patates suyu vücudun hemen hemen her noktasındaki dolaşımın düzenlenmesini kolaylaştırır. Özellikle sabah aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

Mide yanması, gastrit, şişkinlik, hazımsızlık, ülser gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Mideyi rahatlatır. Ayrıca uzmanlar reflü hastalığına karşı sabahları patates suyu içilmesini öneriyor.

Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını patates suyu kolaylaştırır. Patates suyu ayrıca safra ve karaciğer temizliğinde de etkilidir. İdrar yollarında taş oluşumu engeller.

Taze patateslerden hazırlanan çiğ patates suyu kanser için de oldukça faydalı bir sudur.

Böbrekler ve pankreas için de yararlı bir içecektir. İdrar yollarında taş oluşmasını engeller.

Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı ve yüksek tansiyon yani hipertansiyon için de kullanılabilecek bir içecektir.

Güçlü ve sağlıklı vücut gelişimi sağlar. Siyatik için yararlıdır.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Yağlı besinler, et gibi yiyeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi gut rahatsızlığına sebep olabilir. Gut rahatsızlığına karşı bu şifalı içecek iyi gelir.

Diğer meyve suları ve bal ile karıştırılarak kahvaltıdan önce bir fincan ve yatmadan 2-3 saat önce içilirse kilo vermeye yardım eder.

Saç maskesi yapabilirsiniz

Saçlarınızın daha hızlı uzamasını mı istiyorsunuz? Sağlıklı, bakımlı, güzel görünen saçlara sahip olmayı herkes ister. Saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzaması için patates suyu ile hazırlanan saç maskesini hazırlayabilirsiniz. Saçlarınıza yetecek kadar patates suyu hazırlamak için gerekli miktarda patatesleri sıkıp suyunu çıkarın. Hazırlanan suyu bir yumurtanın beyazı ve bir miktar bal ile karıştırın. Masaj yaparak bu karışımı saçınıza uygulayın. 2 saat boyunca bekletin. Daha sonra saçlarınızı durulayın ve az miktar şampuan ile yıkayın.

Patates suyu nasıl hazırlanır?

Genellikle patates suyu hazırlamak için kırmızı patatesler kullanılır. Siyah noktalı ya da ham patatesler kullanılmamalıdır. Patatesler güzelce yıkanır. Kabukları ile birlikte kullanılacaksa patatesler yıkandıktan sonra sirkeli suda bekletilmelidir. Sirkeli suda bekletilen patatesler daha sonra tekrar iyice yıkanmalı, daha sonra sıkılarak suyu çıkarılmalıdır. Çiğ patates suyu acı olduğu için havuç suyu ile karıştırılarak da içilebilir.