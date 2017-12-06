Patatesin yanına elma koyduğunuzda bakın ne oluyor?

Eğer patateslerin sürekli çimlenmesinden ve bozulmasından şikayetçiyseniz işte size çok kolay bir ipucu... Böylelikle hem bütçenizi hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Patatesin yanına elma koyun

Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olacak ve çimlenmenin önüne geçecektir. Eğer bu şikayetten siz de sık sık yakınıyorsanız patatesleri beklettiğiniz sepetinizin içine bir adet elma koyun.

Doğranmış patetesleri kararmadan koruyor

Elma dilim ya da kızartmalık patates dilimlerini bu halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengiye döner.

Eğer bu durumun yaşanmasını istemiyor ve patateslerin taze görünümlerini saklamalarını istiyorsanız bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

Soğan koymayın

Patateslerin çabuk bozulmasını istemiyorsanız onu soğanla aynı yere koymamalısınız. Çünkü patates soğanın kokusundan ötürü daha çabuk bozulmaya meyillidir.