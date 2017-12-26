Patlamış mısır hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 şey

Patlamış mısır dünyanın en eski yiyeceklerinden biri. Tarihi, mısırın ilk yetiştiği Amerika kıtasına ve 7 bin yıl öncesine uzanıyor.

Kâşif Kristof Kolomb'un 500 yıl önce Amerika kıtasını keşfetmesi sonrasında dünyaya yayıldı.

Bir mısır çekirdeği fıstık kavurma makinasına düşünce mısırın patlatıldığı aletler de tesadüfen keşfedildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısı baş gösterince sinemaların vazgeçilmez aperatifi oldu.

Patlamış mısıra istediğiniz tadı kazandırmak çok kolay

Mesela şunu bir deneyin: Biberiye, ançuez ve tereyağını alın, ısıtın, biraz kaynattıktan sonra süzüp patlamış mısırın üzerine dökün. Sonra iyice karıştırın. Afiyet olsun!

Kaynak: BBC Türkçe