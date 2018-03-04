YEMEK

Pirinç pilavına bir küp şeker ekleyin, neler olduğunu görün!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.03.2018 21:10 | Son Güncelleme

Türk mutfağında pilavın özel bir yeri vardır. Ana yemeğimiz ne olursa olsun yardımcı yemek olarak yanında çoğunlukla pilav yapılır. Peki bu kadar önemli olan, sofraların vazgeçilmezi pilavınıza küp şeker atarsanız ne olur?

Pirinç pilavına bir küp şeker ekleyin, neler olduğunu görün!

Pilav genellikle ana yemeklerin yanında yapılan bir yiyecek türüdür. Türk mutfağında farklı pilav türleri yapılsa da ağırlıklı olarak tercih edilen pirinç pilavıdır.

Pilavın lapa olmaması, tane tane ve lezzetli olması ise “iyi aşçı olmanın” bir kriteri olarak kabul edilir.

İşte iyi pilav yapmanın püf noktası

Pirinç pilavı yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, yemeklerde beyaz pirinç yerine kepeğinden ayrılmamış pirinç tercih etmek ve pişirirken çok az yağ kullanmaktır.

Eski yıllardan beri yapılan pirinç pilavının birçok versiyonları bulunmaktadır.

Bazı zamanlar da en iyi yemek ustası bile olsa dikkatinden kaçırdığı en küçük hata pilavın lapa ve lezzetsiz olmasına neden olabilir. Tabii pilavın makbul olanı ne çok diri ne de lapa olanıdır. Hazırlayıp yıkadığınız pirinçleri öncelikle suda bekletin.

Ardından pişireceğiniz tenceredeyken içine bir adet kesme şeker ve limon ilave edin. Kesme şeker pilavınızın tane tane olmasını, limon ise beyazlığını sağlayacaktır.

Bu arada, yağsız pişirildiği takdirde çok kavrulması gereken beyaz pirinç pişirilirken de içeriğine katılan sıvıların ölçülü olması gerekmektedir.

Sıvı olarak kaynamış tavuk suyu veya et suyu kullanırsanız pilavınız daha lezzetli olacaktır. Ancak tavuk suyu kullanırken pilavınıza ekleyeceğiniz tuz miktarına dikkat edin. Tavuk suyu tuzlu ise atacağınız tuz miktarı önem taşır.

Lezzetli pilav yapmakla ilgili birkaç ipucu;

Sıcak su pirinçi sertleştirmez.

Limon ve şeker pirinçin rengini korumasını ve pirinçin tane tane olmasını sağlar.

Tahta kaşık pirinçi kırmaz.

Sıvıyağ katı yağ değildir, çabuk yanmaz. Tereyağ tad açısından lezzet verir.

Bulyon yada et yada tavuk suyu koymak ayrıbir lezzet katar.

Kağıt havlu pilavın demlenmesini sağlar.

Pilavın suyunu koyduktan sonra çok karıştırmamak lapa olmasını engeller.

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Anahtar Kelimeler:
pilav yemek

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