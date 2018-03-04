Pirinç pilavına bir küp şeker ekleyin, neler olduğunu görün!

Pilav genellikle ana yemeklerin yanında yapılan bir yiyecek türüdür. Türk mutfağında farklı pilav türleri yapılsa da ağırlıklı olarak tercih edilen pirinç pilavıdır.

Pilavın lapa olmaması, tane tane ve lezzetli olması ise “iyi aşçı olmanın” bir kriteri olarak kabul edilir.

İşte iyi pilav yapmanın püf noktası

Pirinç pilavı yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, yemeklerde beyaz pirinç yerine kepeğinden ayrılmamış pirinç tercih etmek ve pişirirken çok az yağ kullanmaktır.

Eski yıllardan beri yapılan pirinç pilavının birçok versiyonları bulunmaktadır.

Bazı zamanlar da en iyi yemek ustası bile olsa dikkatinden kaçırdığı en küçük hata pilavın lapa ve lezzetsiz olmasına neden olabilir. Tabii pilavın makbul olanı ne çok diri ne de lapa olanıdır. Hazırlayıp yıkadığınız pirinçleri öncelikle suda bekletin.

Ardından pişireceğiniz tenceredeyken içine bir adet kesme şeker ve limon ilave edin. Kesme şeker pilavınızın tane tane olmasını, limon ise beyazlığını sağlayacaktır.

Bu arada, yağsız pişirildiği takdirde çok kavrulması gereken beyaz pirinç pişirilirken de içeriğine katılan sıvıların ölçülü olması gerekmektedir.