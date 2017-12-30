Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

Tadı çikolatalı puding ile aynı olan meyve Kara Sapot'tur. Çikolata Meyvesi ve Kara Trabzon Hurması adlarıyla Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlanan kapa sapotun anavatanı Doğu Meksika ve Orta Amerika ile Kolombiya'nın güneyidir.

İngilizcede Chocolate Pudding Fruit adıyla anılır. Kara sapot çiğ olarak yenilebildiği gibi, süt ve meyve sularının içine de karıştırılabilir.

Kara sapot meyvesinin zeytin renginden sarı yeşil renge dönen meyve derisi yenmez ancak ince kabuğunun altındaki meyve özü olgunlaştığında beyazdan siyaha çikolata pudingi rengine döner ve yenebilir, çikolata pudingi gibi tadı da vardır. Olgunlaşmadan meyveleri yenmemelidir. Bunun yanında oda ısısında meyveler 10 gün içinde olgunlaşabilir. Avustralya'da ve Filipinler'de, Madagaskar gibi yerlerde de yetiştirilmektedir. Türkiye'de ise ancak Gazipaşa, Alanya gibi soğuktan korumalı yerlerde yetiştirilebileceği düşünülmektedir.

Kara sapotun sağlığa faydaları

C vitaminini doğal yoldan almak için iyi bir seçenektir

A vitamini açısında da iyi bir kaynaktır

Kara sapot, yağ hücrelerinden yağ salınımını teşvik eden karaciğerin yağı enerjiye dönüştürmesine yardım eden karotenoidler ve kateşinler içerir. Bu meyvenin yağ oranı çok düşüktür.

Uzmanlar tarafından potasyum açısından zengin bir kaynak olarak kabul edilir



Özellikle kemikler için gerekli olan kalsiyum açısından zengindir

İnsan vücudu için gerekli olan potasyum ve kalsiyum açısından faydalıdır

Lif açısından iyi bir kaynak olduğu için sindirim sistemi üzerinde önemli rol oynar. Kabız olanlar kara sapotu sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak görebilir