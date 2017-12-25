YEMEK

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı: Çabuk sinirlenmenin ardında ekmek yatıyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı: Çabuk sinirlenmenin ardında ekmek yatıyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı: Çabuk sinirlenmenin ardında ekmek yatıyor

Dikkat dağınıklığı, çabuk sinirlenme arkasında yatan sebeplerden bahseden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğuna parmak basarak, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun katılımıyla "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşi düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Saraçoğlu'nun doğal bitkisel sağlık ve güzellik kürlerini konu edinen "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşisi, kadınların sorunlarına çözüm yolu sundu.

"EKMEK SİNİRLİ YAPIYOR"

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Dikkat dağınıklığı ve çabuk sinirlenmenin arkasında yatan sebeplerden bahseden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğuna parmak basarak, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi.

SİVİLCEYE SOĞAN KÜRÜ

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Problemli ciltlerden bahseden Saraçoğlu, sivilce kurutmanın doğal yöntemlerini aktardı. Prof. Dr. Saraçoğlu, sivilce kurutmak için soğanın kesilerek üzerine sürülmesini gerektiğini, gözenekler için mısır tüketmek gerektiğini vurguladı. Baş ağrısındaki en büyük etkinin ise yüksek miktarda tatlı tüketimi olduğunu kaydeden Saraçoğlu, migreni olanların biberiye çayı tüketmesi gerektiğini bildirdi. Saraçoğlu, Merkezi sinir sistemi hastalığı olan ve son zamanlarda toplumdaki bilinirliği artan MS hastalığının ortaya çıkışından bahsederek, Anadolu buğdayının kullanılması gerektiğini söyledi.

KURUTULMUŞ KİRAZ SAPI ÖDEM ATTIRIYOR

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Vücudun ödem yapmasını engellemek için kurutulmuş kiraz sapını öneren Saraçoğlu, selülit için bol su içilmesine dikkati çekti ve Türk kahvesinin az tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sinüzit, romatizma, alerji, tansiyon, vertigo, şeker hastalığı, bel ve boyun fıtığı gibi konular üzerinde konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, tansiyon ve kolesterol için maydanoz limonla sarımsak tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

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