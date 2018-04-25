Ramazan gelmeden pideye zam geldi! Fiyatlar el yakıyor

Mayıs ayının ikinci haftasında başlayacak olan Ramazan'ın en meşhur yiyeceği olan pideye şimdiden zam geldi. Geçen yıl kilogram fiyatı 6,70 lira olan pidenin bu yılki kilogram fiyatı ise 7,15 lira.

Türkiye Fırıncılar Fedarasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde yüzde 8'den fazla pideye zam yapılmayacağını belirtti ve bu gelen zammı ise şöyle açıkladı:

"İşçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi."

Pidenin daha kokusunu alamadan zammını duyanlar ise sosyal medyada verdi veriştirdi:

#RamazanPidesi mi aliyoruz yoksa ramazan menüsü mu belli değil? 7,15tl nedir ya? En fazla demişsiniz ama şimdiden pide kuyruğu hayallerim suya düştü doğrusu. — zerrinciğim (@cerrofen) 25 Nisan 2018

He bu arada ramazan gelmeden zammı geldi ramazan pidesi 2 lira 15 kr arada onu da geçirdiler yanii — Seren Sığman (@SRNTNCLP) 25 Nisan 2018

Ramazan pidesine zam geliyormuş. Demekki daha dazla küçültemiyorlar. Fındık ramazan pidesi olur ya. — kabak dogması (@kabakdogmasi) 25 Nisan 2018

Umut fakirin ekmeğiyse sen ramazan pidesi. — Piçler Sokağı (@yakyaksigarayi) 16 Haziran 2017

Ramazan pidesi hiç zam görmüyor

2012 - 400Gram pide 1.5 tl

2013 - 350Gram pide 1.5 tl

2014 - 300Gram pide 1.5 tl

2015 - 250Gram pide 1.5 tl — Tuhaf Ama Sahici (@tuhafamasahici) 16 Temmuz 2015

Önce Ramazanın kendi geleydi — Şahesde (@Sahesde) 24 Nisan 2018

Klasik bir Ramazan vurgunu yine. Pideye zam ile başlayacak ardından bakliyat, yumurta vs vs vs devam edecek ve sofralarımız bereketlenecek!.. — Ahmet Ozen (@Ahmethozn) 24 Nisan 2018