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Ramazan gelmeden pideye zam geldi! Fiyatlar el yakıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Daha Ramazan'ın kendisi gelmeden pidesine zam geldi. Hal böyle olunca sosyal medyada bu konu epey konuşuldu.

Ramazan gelmeden pideye zam geldi! Fiyatlar el yakıyor

Mayıs ayının ikinci haftasında başlayacak olan Ramazan'ın en meşhur yiyeceği olan pideye şimdiden zam geldi. Geçen yıl kilogram fiyatı 6,70 lira olan pidenin bu yılki kilogram fiyatı ise 7,15 lira.

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Türkiye Fırıncılar Fedarasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde yüzde 8'den fazla pideye zam yapılmayacağını belirtti ve bu gelen zammı ise şöyle açıkladı:

"İşçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi."

Pidenin daha kokusunu alamadan zammını duyanlar ise sosyal medyada verdi veriştirdi:

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