Ramazan gelmeden pideye zam geldi! Fiyatlar el yakıyor

#RamazanPidesi mi aliyoruz yoksa ramazan menüsü mu belli değil? 7,15tl nedir ya? En fazla demişsiniz ama şimdiden pide kuyruğu hayallerim suya düştü doğrusu.— zerrinciğim (@cerrofen) 25 Nisan 2018
He bu arada ramazan gelmeden zammı geldi ramazan pidesi 2 lira 15 kr arada onu da geçirdiler yanii— Seren Sığman (@SRNTNCLP) 25 Nisan 2018
Ramazan pidesine zam geliyormuş. Demekki daha dazla küçültemiyorlar. Fındık ramazan pidesi olur ya.— kabak dogması (@kabakdogmasi) 25 Nisan 2018
Umut fakirin ekmeğiyse sen ramazan pidesi.— Piçler Sokağı (@yakyaksigarayi) 16 Haziran 2017
Ramazan pidesi hiç zam görmüyor— Tuhaf Ama Sahici (@tuhafamasahici) 16 Temmuz 2015
2012 - 400Gram pide 1.5 tl
2013 - 350Gram pide 1.5 tl
2014 - 300Gram pide 1.5 tl
2015 - 250Gram pide 1.5 tl
Önce Ramazanın kendi geleydi— Şahesde (@Sahesde) 24 Nisan 2018
Klasik bir Ramazan vurgunu yine. Pideye zam ile başlayacak ardından bakliyat, yumurta vs vs vs devam edecek ve sofralarımız bereketlenecek!..— Ahmet Ozen (@Ahmethozn) 24 Nisan 2018
Aslinda ramazan pidesi 0 grama duserse enflasyon da kendiliginden yok olur, biter gider https://t.co/Ije6US69fA— Azuth Kanadikirik (@Azuth) 18 Haziran 2015
İlk #Ramazan güncellemesi geldi!#Pide'ye zam yani şey güncelleme...— Şahinbey???????? ???????? (@SahinbeyyTR) 24 Nisan 2018
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