Sadece 1 avuç yenildiğinde sağladığı faydalara inanamayacaksınız

Eskilerde sobalar üzerinde çıtır çıtır pişirilen şimdilerde ise sokak tezgahlarında ve evlerde fırınlarda hazırlanarak karşımıza çıkan bu popüler besin kaynağının faydaları da saymakla bitmez.
Kestane, C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kestane aynı zamanda çok farklı uçucu yağlar ile birlikte protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içermektedir.
Kestanenin içerdiği besinler ve vitaminler birçok açıdan sağlık açısından faydalıdır. Özellikle çocukların gelişme döneminde önemli bir besin kaynağı olabilir.
Kestanenin Sağlığa Faydaları
Kestane, protein açısından mükemmel bir besin kaynağıdır. Vücudu kış aylarına hazırlar.
Kestane Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Kestane birçok faydalı besin ve vitaminler yanında lifler açısından da zengin bir besin kaynağıdır. Lifler genel anlamda sindirim sistemi sağlığı için önemlidir.
Lifler bağırsak hareketini arttırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda dolaşımı kolaylaştırır. Bu özelliği sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kestane Kolesterol Düşürür
Kestane zengin miktarda diyet lifi içermektedir. Bu diyet liflerinin desteğiyle kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutması için yardımcı olur. Kestane, kötü kolesterol seviyesini düşürürken iyi kolesterol seviyesini sağlıklı seviyede tutar.
Kestane Kan Sağlığını Korur
Kestane yemek bünyede bulunan asit ve palmik asit seviyelerinin sağlıklı açıdan dengelenmesine yardımcı olabilir. Kolesterolü düşürme özelliği vardır.
Kestane Kemik Sağlığını Korur ve Güçlendirir
Kestane yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için kemik ve iskelet sağlığı için çok önemli bir besin maddesidir. Kemik sağlığını koruyan madde ve vitaminleri bol miktarda içeren kestane buna benzer sorunların ortadan kalmasını sağlayabilir.
Kestane Kırmızı Kan Hücrelerini Arttırır
Kestanenin bol miktarda içerdiği fosfor, magnezyum, potasyum aynı zamanda kanda bulunan ve çok önemli fonksiyonları olan kırmızı kan hücreleri sağlığı açısından çok faydalıdır.
Kestane İç Organ ve Deri Sağlığını Korur
Kestane, deri ve iç organlar üzerindeki yaşlanmadan kaynaklanan sorunlara karşı mücadele etmek için vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynaktır. Özellikle cilt üzerinde canlı hücrelerin en büyük düşmanları olan serbest radikallere karşı çok etkili bir antioksidandır. Kestane ayrıca hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve aynı işlemleri iç organlar için de yapar.
Kestane Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
Kestane bağışıklık sistemini güçlendiren C vitaminini bol miktarda içeren nadir kabuklu besinlerden bir tanesidir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili bir savunma yapabilir. Yabancı maddeleri kolay bir şekilde dışarı atma işlemini yine sadece çok güçlü bir bağışıklık sitemi başarabilir
Hamile Kadınlar İçin Kestane Besin Takviyesi Yapabilir
Kestane, hamile kadınlar ve bebekler için çok faydalı besinler içermektedir. Özellikle kestanenin içerdiği B vitamini doğmamış çocuklarda nörolojik sorunları giderebilir. Bunun yanında anne karnında bulunun çocuklardaki nörolojik sorunları gideren folatları da içermektedir.
Kestane Bağırsak Sağlığını Korur
Kestane genelde bağırsak rahatsızlığı olan hastalara tavsiye edilmektedir. Kestanenin bol miktarda içerdiği protein bağırsak sağlığı için önemlidir. Bağırsaklardaki zararlı bakterileri temizlerken iyi bakterilerin sayısını arttırmaya yardımcı olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum