Sadece 1 avuç yenildiğinde sağladığı faydalara inanamayacaksınız

Kestane Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Kestane birçok faydalı besin ve vitaminler yanında lifler açısından da zengin bir besin kaynağıdır. Lifler genel anlamda sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Lifler bağırsak hareketini arttırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda dolaşımı kolaylaştırır. Bu özelliği sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kestanenin içerdiği besinler ve vitaminler birçok açıdan sağlık açısından faydalıdır. Özellikle çocukların gelişme döneminde önemli bir besin kaynağı olabilir.

Kestane, C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kestane aynı zamanda çok farklı uçucu yağlar ile birlikte protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içermektedir.

Eskilerde sobalar üzerinde çıtır çıtır pişirilen şimdilerde ise sokak tezgahlarında ve evlerde fırınlarda hazırlanarak karşımıza çıkan bu popüler besin kaynağının faydaları da saymakla bitmez.

Kestane Kolesterol Düşürür

Kestane zengin miktarda diyet lifi içermektedir. Bu diyet liflerinin desteğiyle kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutması için yardımcı olur. Kestane, kötü kolesterol seviyesini düşürürken iyi kolesterol seviyesini sağlıklı seviyede tutar.

Kestane Kan Sağlığını Korur

Kestane yemek bünyede bulunan asit ve palmik asit seviyelerinin sağlıklı açıdan dengelenmesine yardımcı olabilir. Kolesterolü düşürme özelliği vardır.

Kestane Kemik Sağlığını Korur ve Güçlendirir

Kestane yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için kemik ve iskelet sağlığı için çok önemli bir besin maddesidir. Kemik sağlığını koruyan madde ve vitaminleri bol miktarda içeren kestane buna benzer sorunların ortadan kalmasını sağlayabilir.

Kestane Kırmızı Kan Hücrelerini Arttırır

Kestanenin bol miktarda içerdiği fosfor, magnezyum, potasyum aynı zamanda kanda bulunan ve çok önemli fonksiyonları olan kırmızı kan hücreleri sağlığı açısından çok faydalıdır.

Kestane İç Organ ve Deri Sağlığını Korur

Kestane, deri ve iç organlar üzerindeki yaşlanmadan kaynaklanan sorunlara karşı mücadele etmek için vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynaktır. Özellikle cilt üzerinde canlı hücrelerin en büyük düşmanları olan serbest radikallere karşı çok etkili bir antioksidandır. Kestane ayrıca hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve aynı işlemleri iç organlar için de yapar.