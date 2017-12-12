YEMEK

Sadece peynir ve kahveyle beslenerek 38 kiloya kadar düştü!

Sadece peynir ve kahveyle beslenerek 38 kiloya kadar düştü!

Sadece peynir ve kahveyle beslenerek 38 kiloya kadar düştü!

Angelina Jolie için ortaya atılan iddia bu sefer çok ciddi. 38 kiloya düşmesi akıllara aneroksiya hastalığını getiriyor. Gerçekten bu beslenme şekli çok tehlikeli!

İyilik meleği Angelina son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geldi. Güzel oyuncuyu başarılı filmleri, mütevazi ailesi ve yardımseverliği ile ön planda görmeye alışmıştık. Ama bu sefer durum biraz daha farklı.

angelina

Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra hızla kilo vermeye devam eden oyuncu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Öyle ki iddialar 38 kiloya düştüğü yönünde. Yani 11 yaşındaki kızından bile daha zayıf.

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Yeni filminin tanıtımı gereği iş programı da bir hayli yoğunlaşan Jolie'nin aneroksiya hastalığına düştüğü konuşuluyor. 42 yaşındaki bir kadının 38 kiloya kadar düşmesinin başka bir açıklaması olamaz keza.

Bu iddalar tehlikeli diyet haberleriyle de devam ediyor. Sadece kahve ve peynirle beslenen güzel yıldız, uzman doktorların görüşüne göre kendisini açlığa mahkum etmiş.

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Bu tarz beslenmesinin yanı sıra alkol ve sigara kullanmaya da devam ediyormuş. Gün içerisinde sadece birkaç yüz kalori alan oyuncu, gün içinde limonlu su, üzüm ve çilek tüketiyormuş.

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Eski eşi Pitt ise Angelina'ya yeme bozukluğu noktasında yardımcı olmak istese de bu destek güzel oyuncu tarafından reddedilmiş. Kendi başına bu olumsuzlukların üstesinden gelebileceğini vurgulayan Jolie umarız yakın zamanda toparlanır. Bu iddialar gerçekten doğruysa Jolie büyük bir tehlikenin içinde.

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Aneroksiya nedir?

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Anoreksiya Nervoza, bireyin yemek yememek, uyku düzüninin bozulması ve aşırı hareketli olmasına sebebiyet veren psikolojik bir bozukluktur. Halk arasında yeme bozukluğu olarak bilinen rahatsızlık, genellikle ergenlik çağında olan kişilerde görülür. Aneroksiya'ya yakalanan kişi ne kadar kilo verirse versin, kendisini aynada hep kilolu olarak görür. Kendi bedeninden bir türlü tatmin olamaz.

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