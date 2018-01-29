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Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı 7 saat önce

Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)

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Kırmızı muz

Orijinal adı Red Dacca olan sarı muz, Güney Amerika ve Asya'da yetiştiriliyor
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Kırmızı muz

Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.
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Kırmızı muz

Pembe, kremsi bir yapısı olan muzun tadı ise hafif ahududu ve sarı muz karışımında. Ülkemizde genel olarak yetiştirilmiyor. Sadece hobi olarak yetiştirilen sayılı kişiler mevcut.
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Kırmızı muz

Muzun olgunlaştığını anlamanın yolu ise renginden geçiyor; ne kadar koyu ve kırmızıysa o kadar olgunlaşmış oluyor.
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Kırmızı muz

Gelelim faydalarına... Başta da söylediğimiz gibi; normal muza oranla çok daha fazla potasyum içermekte. Üstelik C vitamini bakımdan son derece zengin.
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Kırmızı muz

Sindirim sistemini düzenleyen kırmızı muz, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Düzenli olarak kahvaltıda bir adet muz tüketen 30 kişi de uyguladığı beslenme sonucu kilo vermiş.
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Kırmızı muz

İçerdiği B6 vitamini sayesinde yorgunluğu ortadan kaldırıyor. Sinir sistemine de iyi gelen muz için tüketilen bölgede "doğal antidepresan" deniliyor.
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Kırmızı muz

Şeker oranı düşük olduğu için şeker hastalarının beslenme planında yeri oluyor. Yemesi keyifli olan bu meyveden salata yapılıyor ve hatta unu bile elde ediliyor.
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 1 Oy
    kliosu ne kadar? nerde bulunur?
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