Sarı muzun pabucu dama! Deli gibi kilo verdiriyor

Hem doğal antidepresan hem de hızlı bir şekilde kilo verdiriyor. İlacımızı bulduk sanırım :)
1 / 8
Kırmızı muz
Orijinal adı Red Dacca olan sarı muz, Güney Amerika ve Asya'da yetiştiriliyor
2 / 8
Kırmızı muz
Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.
3 / 8
Kırmızı muz
Pembe, kremsi bir yapısı olan muzun tadı ise hafif ahududu ve sarı muz karışımında. Ülkemizde genel olarak yetiştirilmiyor. Sadece hobi olarak yetiştirilen sayılı kişiler mevcut.
4 / 8
Kırmızı muz
Muzun olgunlaştığını anlamanın yolu ise renginden geçiyor; ne kadar koyu ve kırmızıysa o kadar olgunlaşmış oluyor.
5 / 8
Kırmızı muz
Gelelim faydalarına... Başta da söylediğimiz gibi; normal muza oranla çok daha fazla potasyum içermekte. Üstelik C vitamini bakımdan son derece zengin.
6 / 8
Kırmızı muz
Sindirim sistemini düzenleyen kırmızı muz, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Düzenli olarak kahvaltıda bir adet muz tüketen 30 kişi de uyguladığı beslenme sonucu kilo vermiş.
7 / 8
Kırmızı muz
İçerdiği B6 vitamini sayesinde yorgunluğu ortadan kaldırıyor. Sinir sistemine de iyi gelen muz için tüketilen bölgede "doğal antidepresan" deniliyor.
8 / 8
Kırmızı muz
Şeker oranı düşük olduğu için şeker hastalarının beslenme planında yeri oluyor. Yemesi keyifli olan bu meyveden salata yapılıyor ve hatta unu bile elde ediliyor.